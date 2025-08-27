Botrány lett a Budapest pride-os reklámfilmből, villámgyorsan töröltették mindenhonnan

Eltüntette az internetről az Erste Group azt a reklámfilmet, amelyben a kontinens történelmének jelentős pillanatait idézték fel. Benne van például Jeanne d'Arc, Athén demokráciává válása, a prágai tavasz, Marie Curie, a lengyel Szolidaritás, majd az idei Budapest Pride képei.

A film üzenete: „Európa a bátorságra, a szolidaritásra és a jövő alakítására épül.”

A furcsa történelmi bemutatót az Index szúrta ki és küldött kérdéseket is a pénzintézetnek, miként kerülhetett a nagy történelmi események közé egy idei felvonulás és például miért hagyták ki az 1956-os forradalmat.

A magyar vállalat miatt törölték

A cikkek megjelenése után a videó elérhetetlenné vált az interneten. Később pedig a cég válaszából az is kiderült, miért. Mint írták: az Erste Group az Alpbachi Európai Fórum (EFA) szponzora,

kizárólag az ausztriai eseményre készített egy mesterséges intelligencia által generált rövidfilmet.

(...) Az Erste Bank Hungary kérését megértve és tiszteletben tartva, kicseréljük azokat a részeket, amelyek nem ugyanazt jelentik minden magyar ember számára, és amelyeket más történelmi események jobban is megjeleníthettek volna Magyarországon.”

Nyitókép: Kisbenedek Attila/AFP