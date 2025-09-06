Nagy estéjük volt a „mocskos fideszezőknek”: lezúzták Pécs főterét Majka rajongói

Majka koncertje után volt mit rendbe tenni a pécsi Széchenyi téren – számolt be a Baranya Vármegyei Hírportál (BAMA) a rapper pénteki koncertjének másnapján.

A lap emlékeztet, hogy a „milliókért lekötött Majka-koncertet” eredetileg szeptember elsejére, Pécs Város Napjának ünnepségére szervezték, ám azt betegség miatt végül szeptember 5-én pénteken tartották meg.

A pénteki koncerten komoly fennakadást okozott, hogy a színpadot nem a megszokott helyre, közvetlenül a dzsámi alá, hanem a Hunyadi-szobor mellé állították fel, amivel teljesen beszűkült a tér, és az emberek a szűk utcába szorultak.

Sokan nem találtak megfelelő állóhelyet, és ezért többen már a koncert előtt hazamentek.

A rossz szervezés miatt a tömeg a téren található vendéglátóhelyek teraszára is felnyomult, ezzel kellemetlenségeket okozva az ott tartózkodóknak. Az egyik csalódott fogyasztóvendég azt nyilatkozta a helyi lapnak:

„Nem azért foglaltam jó előre asztalt, hogy aztán közvetlenül mellettem ugráljanak a zenére. Borzasztóan kellemetlen volt az egész, nem sikerült jól koordinálni a tömeget” − mondta.

A kellemetlenségek azonban nem értek véget a koncerttel. A várost hatalmas szemétkupacok borították. A BAMA újságírója szerint az még valamelyest érthető, hogy egy koncert után mindenhol eldobált sörösdobozok, cigicsikkek és törött üvegek hevernek az utcán, arra viszont nincs magyarázat, hogy

„miért rongálták meg a Széchenyi téren található virágágyásokat, valamint a makettet, ami egy különös éke a főtérnek”.

A mocskos fideszezés ezúttal sem maradt el Majka Csurran, cseppen című dala után, amiről a közösségi médiában megosztott felvételek is árulkodnak. A balosoknak így két helyszínen is nagy estéjük volt, hiszen a fővárosban Krúbi a koncertjén Orbán Viktor felakasztására buzdított.