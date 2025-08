Házhoz ment a pofonért Magyar Péter – erdélyi politikus látta el „kéretlen” tanácsokkal (VIDEÓ)

Magyar Péter, a Tisza Párt elnök péntek este arról számolt be közösségi oldalán, hogy eleget tesz az erdélyi és a partiumi Tisza szigetek meghívásának. Útjának első állomása Marosvásárhely volt, ahol többek között egyeztetést folytatott Markó Béla egykori román miniszterelnök-helyettessel, RMDSZ-alapítóval.

Látogatása apropóján Portik Vilmos megyei tanácsos videóüzenetet intézett hozzá, melyben „néhány kéretlen tanácsot” is megfogalmazott a pártvezérnek. Mint mondta, Magyar ne érje be a mostani erdélyi tanácsadókkal és kísérőkkel. „Vannak ott többen közöttük, akik Gyurcsány 2004-es nemzetárulását és még évekkel ezelőtt is racionális döntésnek nevezték, és akik a korábbi választásokon is az éppen aktuális ellenzéki jelölt mellett agitáltak” – ismertette.

Portik azzal folytatta, számukra mindegy ki indul Orbán ellen, csak induljon valaki. Majd arra figyelmeztette Magyar, hogy ezekre a szereplőkre az erdélyi magyarok nem hallgatnak.

Ha meg akar minket erdélyi magyarokat érteni, kérdezze meg a táboron kívüli nagyadorjáni, nyárádmenti embereket is”

– hangzott el.

A megyei tanácsos második tanácsa az volt az ellenzéki pártelnöknek, hogy ne mondjon olyat, hogy az erdélyiek pénzért lojálisak. „Ez sértő és valótlan”.

„Ha nekem nem hisz, kérdezze meg a helyieket, hogy mit gondolnak az ön EP-képviselőtársának Felvidéken tett kijelentéséről, aki azt mondta, hogyha Önök kerülnek hatalomra, akkor »véget vetnek a pénzért való lojalitás korszakának«” – javasolta.

Portik Vilmos azt is leszögezte, hogy