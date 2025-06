Vészjósló bejelentés az ukrán támadás után: Nagy-Britanniának készülnie kell a háborúra

Bemutatta hétfőn új stratégiai védelmi tervét Keir Starmer brit miniszterelnök és kormánya – számol be a Sky News. Egy glasgow-i szárazdokkban tartott fellépésén Starmer jelezte: a brit hadseregnek „háborút vívó készültségbe” kell jutniuk a következő években, hiszen az Egyesült Királyságot „komolyabb és közvetlenebb” fenyegetés éri most, mint a hidegháború óta bármikor.

Esetleges költségvetési átcsoportosításokat beharangozva elmondta azt is, hogy „minden polgárnak meg kell tennie a maga részét”.

Nem mondta viszont el, hogy miként érné el a 3%-os GDP-arányos katonai költést, melyet a stratégiai védelmi terv előír – ez egyébként egy százalékkal még magasabb is a NATO által elvártnál. Úgy fogalmazott, hogy ennek elérése „gazdasági és fiskális feltételek” teljesülése esetén reális – ám nem világos, hogy ha a fenyegetés komoly és közvetlen, akkor miért kérdéses, hogy lesz-e a fegyverkezésre költségvetési mozgástér.

A Sky News számításai szerint a 3%-os cél eléréséhez 13 milliárd fontot (6,2 ezer milliárd forintot) kellene találnia a költségvetésben Starmernek és kormányának.

Ez kemény dió, hiszen eközben a kormányzó Munkáspárt számára katasztrofálisan sikerült helyi önkormányzati választások után a kormány egyébként is jóléti kiadások növelését lengette be: visszatáncolnának a nyugdíjasok téli fűtési segélyének megszüntetéséből, illetve a családi adókedvezményt is kiterjesztenék oly módon, hogy azt kettőnél több gyerekre is igénybe lehessen venni.

Nyitókép: AFP PHOTO / PRU