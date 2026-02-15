Elkészítés:

Igyál meg 2 dl vörösbort, hogy kellően bemelegedj

Hámozd ki a lényeget

Fűszerezd meg rendesen

Nyújtsd a gumicsontot, ameddig csak tudod

Főzd meg a birkákat, lehetőleg jó puhára, hogy senkinek ne maradjon kérdése

Köretnek tálalj egy jó adag rizsát.

Jó étvágyat, honfitársaim!”