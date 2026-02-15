Nemzetbiztonsági kockázatot vet fel Magyar Péter drogos bulibotránya
A Patrióta műsorának elemzői szerint felmerülhet a kérdés, kinek, milyen videói lehetnek még a Tisza Párt elnökéről és ki, mivel zsarolhatja.
Jó étvágyat, honfitársaim!
„Konszenzuális aranyhal-kacsa recept
Hozzávalók:
kacsa, aranyhal, birka, gumicsont,
Aranyhal–Kacsa fűszersó, vörösbor.
Elkészítés:
Igyál meg 2 dl vörösbort, hogy kellően bemelegedj
Hámozd ki a lényeget
Fűszerezd meg rendesen
Nyújtsd a gumicsontot, ameddig csak tudod
Főzd meg a birkákat, lehetőleg jó puhára, hogy senkinek ne maradjon kérdése
Köretnek tálalj egy jó adag rizsát.
Jó étvágyat, honfitársaim!”
