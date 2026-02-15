Ft
02. 15.
vasárnap
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
Hírek
Vélemények
Hetilap
aranyhal kacsa Magyar Péter birka recept nyilatkozat

Konszenzuális aranyhal-kacsa recept

2026. február 15. 09:02

Jó étvágyat, honfitársaim!

2026. február 15. 09:02
null
Manöken Istenkirály
„Konszenzuális aranyhal-kacsa recept

Hozzávalók:
kacsa, aranyhal, birka, gumicsont,
Aranyhal–Kacsa fűszersó, vörösbor.

Elkészítés:
Igyál meg 2 dl vörösbort, hogy kellően bemelegedj
Hámozd ki a lényeget
Fűszerezd meg rendesen
Nyújtsd a gumicsontot, ameddig csak tudod
Főzd meg a birkákat, lehetőleg jó puhára, hogy senkinek ne maradjon kérdése
Köretnek tálalj egy jó adag rizsát.

Jó étvágyat, honfitársaim!”

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

 

Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

Összesen 5 komment

macskusz-4
2026. február 15. 09:33
Még az afrikai Zulu titkosszolgálatnak nincs róla zsarolásra használható felvétele....de jövő héten az is meg lesz.Érkezik egy zulu ribi, kokóval.Vagy zulu faszi.
Válasz erre
0
0
bigfater73
2026. február 15. 09:32
Verekedni készülsz?! Be vagy állva megint!
Válasz erre
0
0
macskusz-4
2026. február 15. 09:30
Azért mértéktartóak voltak a szülei....mert vehettek volna neki fizikusi diplomát is...de beérték jogászival....az úgyis balosan maffiás. Még biztos szóba jött a közgáz diploma.....de azt átengedték a pecsnigeknek.
Válasz erre
0
0
Héja
2026. február 15. 09:30
M. Péter és a kacsák, aranyhalak... PszichoPeti naponta esik pofára.
Válasz erre
0
0
