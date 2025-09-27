Álhírgyártás és kármentés: Kocsis Máté keményen nekiment a baloldalnak a Szőlő utcai ügy kapcsán
A frakcióvezető világossá tette: a Szőlő utcai ügyben nem spontán újságírói érdeklődésről van szó, hanem irányított, politikai célú lejáratókampányról.
Csak a DK és a sunyi suttogópropagandája terjeszt az internet pöcegödrében.
„A Szőlő utcai lejárató kampány szánalmas, gagyi és nevetséges, amit csak a DK és a sunyi suttogópropagandája terjeszt az internet pöcegödrében”.
Nyitókép: Kocsis Máté Facebook-oldala
Ezt is ajánljuk a témában
A frakcióvezető világossá tette: a Szőlő utcai ügyben nem spontán újságírói érdeklődésről van szó, hanem irányított, politikai célú lejáratókampányról.