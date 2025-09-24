Tiszta vizet öntött a pohárba: megszólalt a Szőlő utcai intézet egyik nevelője (VIDEÓ)

Kocsis Máté: Professzionális, összehangolt akció folyik az állam ellen, sosem látott megtorlás jön (VIDEÓ)
A pedofil-vádakra reagált a Fidesz frakcióvezetője.
Az állam elleni támadásként azonosított vádak azért sem állják meg a helyüket, mert a gyakorlatban kivitelezhetetlenek lettek volna.
Cáfolta a Kocsis Máté által példátlan állam elleni támadásnak minősített, a valóságban nem is létező pedofil-ügyet Thaly Kristóf, a Szőlő utcai Budapesti Javítóintézet volt nevelője a Pesti Srácoknak. A volt nevelő szerint a Semjén Zsoltot és Rogán Antalt is besározni hivatott vádakat a gyakorlatban is lehetetlen lett volna megvalósítani.
Ezt is ajánljuk a témában
A pedofil-vádakra reagált a Fidesz frakcióvezetője.
Thaly Kristóf 2020 és 2025 között a Szőlő utcai javítóintézet nevelője és gyermekvédelmi előadója volt. A Pesti Srácoknak adott interjújában hangsúlyozta: az intézetben csak előzetes letartóztatásban lévő fiatalok vannak, akiket rendőri kíséret nélkül senki sem vihet ki.
Mivel a nevelteket szigorúan őrzik, és a kilépés szoros ellenőrzés mellett zajlik, lehetetlen, hogy prostitúciós céllal bárkit kijuttassanak az intézetből. Még az intézeten belül is rendész kíséri a nevelteket, a kilépés pedig egy szigorúan ellenőrzött zsilipeléssel történik
– fogalmazott Thaly Kristóf, aki korábban a Lakatos Márk-ügyben is segítette a tisztánlátást, jelenleg tanú a baloldali stylist körüli emberkereskedelmi nyomozásban. Az interjúból az is kiderül, hogy
a mostani „hecckampány” és a korábbi Lakatos-ügy között van összefüggés: az oknyomozó anyagok és tanúvallomások szerint a 2010-es évek fordulóján a fővárosi nevelőintézetekben a baloldali közéleti szereplők és celebjeik részére közvetíthettek fiatalkorú fiúkat és lányokat. Thaly Kristóf szerint a mostani rágalmazás talán ennek a lelepleződésnek a megtorlását szolgálja.
Emlékeztetnek, hogy májusban letartóztatták Juhász Péter Pát, aki hosszú időn át vezette a Budapesti Javítóintézetet, mert a megalapozott rendőrségi gyanú és a rajtaütés bizonyítékai alapján kiterjedt prostitúciós hálózatot működtetett élettársával. A gyanúban kizárólag nagykorú lányokkal történő emberkereskedelem szerepel és fel sem merült, hogy a letartóztatásáig a baloldali médiában és politikában is igen elismert gyermekvédelmi szakember a rábízott nevelőintézetes fiúkat is áruba bocsátotta volna.
A baloldal alighanem ezt a három, időben és térben is elkülönülő ügyet gyúrta most egybe és használja a kormánytagok lejáratására
– állapította meg a portál.
Nyitókép: képernyőfotó/Pesti Srácok