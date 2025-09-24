Tiszta vizet öntött a pohárba: megszólalt a Szőlő utcai intézet egyik nevelője (VIDEÓ)

Thaly Kristóf 2020 és 2025 között a Szőlő utcai javítóintézet nevelője és gyermekvédelmi előadója volt. A Pesti Srácoknak adott interjújában hangsúlyozta: az intézetben csak előzetes letartóztatásban lévő fiatalok vannak, akiket rendőri kíséret nélkül senki sem vihet ki.

Mivel a nevelteket szigorúan őrzik, és a kilépés szoros ellenőrzés mellett zajlik, lehetetlen, hogy prostitúciós céllal bárkit kijuttassanak az intézetből. Még az intézeten belül is rendész kíséri a nevelteket, a kilépés pedig egy szigorúan ellenőrzött zsilipeléssel történik

– fogalmazott Thaly Kristóf, aki korábban a Lakatos Márk-ügyben is segítette a tisztánlátást, jelenleg tanú a baloldali stylist körüli emberkereskedelmi nyomozásban. Az interjúból az is kiderül, hogy