09. 24.
szerda
szőlő utca Budapesti Javítóintézet Thaly Kristóf bizonyíték tanúvallomás

Tiszta vizet öntött a pohárba: megszólalt a Szőlő utcai intézet egyik nevelője (VIDEÓ)

2025. szeptember 24. 19:43

Az állam elleni támadásként azonosított vádak azért sem állják meg a helyüket, mert a gyakorlatban kivitelezhetetlenek lettek volna.

2025. szeptember 24. 19:43
Thaly Kristóf a Szőlő utcai intézet volt nevelője

Cáfolta a Kocsis Máté által példátlan állam elleni támadásnak minősített, a valóságban nem is létező pedofil-ügyet Thaly Kristóf, a Szőlő utcai Budapesti Javítóintézet volt nevelője a Pesti Srácoknak. A volt nevelő szerint a Semjén Zsoltot és Rogán Antalt is besározni hivatott vádakat a gyakorlatban is lehetetlen lett volna megvalósítani.

Ezt is ajánljuk a témában

Thaly Kristóf 2020 és 2025 között a Szőlő utcai javítóintézet nevelője és gyermekvédelmi előadója volt. A Pesti Srácoknak adott interjújában hangsúlyozta: az intézetben csak előzetes letartóztatásban lévő fiatalok vannak, akiket rendőri kíséret nélkül senki sem vihet ki.

Mivel a nevelteket szigorúan őrzik, és a kilépés szoros ellenőrzés mellett zajlik, lehetetlen, hogy prostitúciós céllal bárkit kijuttassanak az intézetből. Még az intézeten belül is rendész kíséri a nevelteket, a kilépés pedig egy szigorúan ellenőrzött zsilipeléssel történik

– fogalmazott Thaly Kristóf, aki korábban a Lakatos Márk-ügyben is segítette a tisztánlátást, jelenleg tanú a baloldali stylist körüli emberkereskedelmi nyomozásban. Az interjúból az is kiderül, hogy 

a mostani „hecckampány” és a korábbi Lakatos-ügy között van összefüggés: az oknyomozó anyagok és tanúvallomások szerint a 2010-es évek fordulóján a fővárosi nevelőintézetekben a baloldali közéleti szereplők és celebjeik részére közvetíthettek fiatalkorú fiúkat és lányokat. Thaly Kristóf szerint a mostani rágalmazás talán ennek a lelepleződésnek a megtorlását szolgálja.

Emlékeztetnek, hogy májusban letartóztatták Juhász Péter Pát, aki hosszú időn át vezette a Budapesti Javítóintézetet, mert a megalapozott rendőrségi gyanú és a rajtaütés bizonyítékai alapján kiterjedt prostitúciós hálózatot működtetett élettársával. A gyanúban kizárólag nagykorú lányokkal történő emberkereskedelem szerepel és fel sem merült, hogy a letartóztatásáig a baloldali médiában és politikában is igen elismert gyermekvédelmi szakember a rábízott nevelőintézetes fiúkat is áruba bocsátotta volna.

A baloldal alighanem ezt a három, időben és térben is elkülönülő ügyet gyúrta most egybe és használja a kormánytagok lejáratására 

– állapította meg a portál.

Nyitókép: képernyőfotó/Pesti Srácok

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
A_Mandinernel_hulyek_dolgoznak
2025. szeptember 24. 21:31
Ez még saját magát sem tudta kordában tartani 45 év alatt, mit vagy kit akar ez nevelni? Ránézésre pedofil és otthon veri a faszát a meleg vagy akármilyen pornóra, mert egy ilyen undorító dagadék szalonnával egy normális nő sem áll szóba. Hányok ha ránézek!
Válasz erre
0
0
kiborg-2
2025. szeptember 24. 21:29
Mit szeretne eltitkolni ezzel a DK? Miről szeretné elterelni a figyelmet? Talán ezt? Vádat emelt az ügyészség az újbudai pedofilügyben. A szexuális erőszakkal vádolt pedagógiai asszisztens két rábízott óvodással is fajtalankodott. A férfi akár huszonöt évet is kaphat. A botrány szálai egyébként egészen a baloldali vezetésű DK-s önkormányzatig - László Imréig is érhetnek. Zajlik ugyanis a pedofilügytől egy elkülönített eljárás, amiben az is tisztázódhat, hogy a botrányban van-e bármilyen érintettsége a DK-s vezetésű önkormányzatnak. A pedofil ügyben gyanusított Győrffy péter ügyét megpróbálta eltusolni a DK-s önkormányzat, ugyanis anyukája a kerületi ovodák felügyeletét látta el. https:// magyarnemzet.hu/belfold/2025/09/ket-gyermekkel-is-fajtalankodhatott-az-ujbudai-pedofil-vadat-emeltek-ellene Nem Fidesz hanem PedoDK? Ki a DK jelenlegi vezetője? Ki ajánlott 5 millió forintot a besúgásért?
Válasz erre
0
0
A_Mandinernel_hulyek_dolgoznak
2025. szeptember 24. 21:29
Micsoda egy pohos dagadék, zsíros, rákos és cukros állat ez??? Ez még saját magát sem tudta kordában tartani 45 év alatt, mit vagy kit akar ez nevelni? Ránézésre pedofil...
Válasz erre
0
0
ügyvéd
2025. szeptember 24. 21:25
A Szőlő utca egy fk. előzetes ház. Csak egy idióta hiszi el, hogy onnan bárkit ki lehet vinni. A bolgár tehén beszopta.
Válasz erre
0
0
