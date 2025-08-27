A DK szóvivője elismerte: Fekete-Győr András hatalmasat hazudott

Fekete-Győr szintet lépett: szinte már könyörög a Kutyapártnak, hogy ne rontsák a Tisza Párt esélyeit
A Momentum volt elnöke közös „visszalépő turnéra” hívta Kovács Gergőt.
A Demokratikus Koalíció árulással vádolja a Momentumot.
Újabb súlyos csapást szenvedett el az ellenzék: a Demokratikus Koalíció feljelentését elutasította a Nemzeti Nyomozó Iroda, miután kiderült, hogy Fekete-Győr András semmilyen bizonyítékkal nem tudta alátámasztani a Fidesz ellen megfogalmazott vádjait – írja az Index. A Momentum volt elnöke korábban azt állította, hogy
a kormánypárt pénzt ajánlott a pártjának, ha elindul a 2026-os választáson, ám a konkrétumok elmaradtak.
A fejleményről Rónai Sándor, a DK alelnöke számolt be szerdai sajtótájékoztatóján. Mint mondta: „Mi azt mondtuk, hogy ami történt, azt nem szabad következmények nélkül hagyni, hiszen választási csalásnak minősül. Fekete-Győr Andrást arra kértük, mutasson bizonyítékot, ne sumákoljon. Mivel ez nem történt meg, a Nemzeti Nyomozó Iroda elutasította a feljelentésünket, így nem lesz nyomozás”
A Demokratikus Koalíció most árulással vádolja a Momentumot, amely Rónai szerint „eltussolta az ügyet, ezzel három év börtöntől mentette meg a fideszes választási csalót”. A politikus odáig ment, hogy kijelentette:
Kikérjük magunknak, hogy ellenzékinek nevezze magát, ez árulás, kollaboráció a Fidesszel.”
Az ügy hátterében Fekete-Győr júliusi kijelentése áll, miszerint Tiborcz István üzlettársa kereste meg őt a Signalon, de nem árulta el, hogy ki és milyen üzenettel. Tiborcz az RTL-nek nyilatkozva „abszurd politikai kacsának” nevezte az állítást, és azt javasolta, hogy Fekete-Győr tegyen feljelentést. Ezt végül a DK tette meg helyette – eredménytelenül.
