A DK szóvivője elismerte: Fekete-Győr András hatalmasat hazudott

Újabb súlyos csapást szenvedett el az ellenzék: a Demokratikus Koalíció feljelentését elutasította a Nemzeti Nyomozó Iroda, miután kiderült, hogy Fekete-Győr András semmilyen bizonyítékkal nem tudta alátámasztani a Fidesz ellen megfogalmazott vádjait – írja az Index. A Momentum volt elnöke korábban azt állította, hogy

a kormánypárt pénzt ajánlott a pártjának, ha elindul a 2026-os választáson, ám a konkrétumok elmaradtak.

A fejleményről Rónai Sándor, a DK alelnöke számolt be szerdai sajtótájékoztatóján. Mint mondta: „Mi azt mondtuk, hogy ami történt, azt nem szabad következmények nélkül hagyni, hiszen választási csalásnak minősül. Fekete-Győr Andrást arra kértük, mutasson bizonyítékot, ne sumákoljon. Mivel ez nem történt meg, a Nemzeti Nyomozó Iroda elutasította a feljelentésünket, így nem lesz nyomozás”

A Demokratikus Koalíció most árulással vádolja a Momentumot, amely Rónai szerint „eltussolta az ügyet, ezzel három év börtöntől mentette meg a fideszes választási csalót”. A politikus odáig ment, hogy kijelentette:

Kikérjük magunknak, hogy ellenzékinek nevezze magát, ez árulás, kollaboráció a Fidesszel.”

Az ügy hátterében Fekete-Győr júliusi kijelentése áll, miszerint Tiborcz István üzlettársa kereste meg őt a Signalon, de nem árulta el, hogy ki és milyen üzenettel. Tiborcz az RTL-nek nyilatkozva „abszurd politikai kacsának” nevezte az állítást, és azt javasolta, hogy Fekete-Győr tegyen feljelentést. Ezt végül a DK tette meg helyette – eredménytelenül.