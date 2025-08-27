Ft
Ft
27°C
13°C
Ft
Ft
27°C
13°C
08. 27.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
08. 27.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
Fekete-Győr András Momentum Demokratikus Koalíció ellenzék

A DK szóvivője elismerte: Fekete-Győr András hatalmasat hazudott

2025. augusztus 27. 15:17

A Demokratikus Koalíció árulással vádolja a Momentumot.

2025. augusztus 27. 15:17
null

Újabb súlyos csapást szenvedett el az ellenzék: a Demokratikus Koalíció feljelentését elutasította a Nemzeti Nyomozó Iroda, miután kiderült, hogy Fekete-Győr András semmilyen bizonyítékkal nem tudta alátámasztani a Fidesz ellen megfogalmazott vádjait – írja az Index. A Momentum volt elnöke korábban azt állította, hogy 

a kormánypárt pénzt ajánlott a pártjának, ha elindul a 2026-os választáson, ám a konkrétumok elmaradtak.

A fejleményről Rónai Sándor, a DK alelnöke számolt be szerdai sajtótájékoztatóján. Mint mondta: „Mi azt mondtuk, hogy ami történt, azt nem szabad következmények nélkül hagyni, hiszen választási csalásnak minősül. Fekete-Győr Andrást arra kértük, mutasson bizonyítékot, ne sumákoljon. Mivel ez nem történt meg, a Nemzeti Nyomozó Iroda elutasította a feljelentésünket, így nem lesz nyomozás”

A Demokratikus Koalíció most árulással vádolja a Momentumot, amely Rónai szerint „eltussolta az ügyet, ezzel három év börtöntől mentette meg a fideszes választási csalót”. A politikus odáig ment, hogy kijelentette: 

Kikérjük magunknak, hogy ellenzékinek nevezze magát, ez árulás, kollaboráció a Fidesszel.”

Az ügy hátterében Fekete-Győr júliusi kijelentése áll, miszerint Tiborcz István üzlettársa kereste meg őt a Signalon, de nem árulta el, hogy ki és milyen üzenettel. Tiborcz az RTL-nek nyilatkozva „abszurd politikai kacsának” nevezte az állítást, és azt javasolta, hogy Fekete-Győr tegyen feljelentést. Ezt végül a DK tette meg helyette – eredménytelenül. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Partizán YouTube-csatornája

Összesen 13 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
states-2
2025. augusztus 27. 16:02
A komcsi csürhe érzi a vesztét megint, összevissza hazudoznak, már maguk sem tudják követni, ki mikor mit hazudott.
Válasz erre
0
0
Ninini
2025. augusztus 27. 16:01
Már akkor nyilvánvaló volt, hogy hazudik.
Válasz erre
0
0
csak-egy-csillag-ragyoghat-egy-egen
•••
2025. augusztus 27. 16:01 Szerkesztve
Hát ez mekkora! Rónai szerint nem az van, hogy Feka-Győr azért mondja, amit mond, mert nettó hülye, hanem mert kollaborál a Fidesszel. :))))) Liberálisok egymás között. :DDD Bandi egyszerűen hülye, még hazudni sem tud, mond nagyokat zsigerből, aztán bajban van, ha számon kérik. Ostoba, tudatlan. A DK meg előbb kérdezzen (bizonyíték begyűjtése), aztán jelentgessen. A másik barom párt. Versenyben a Hülyeség 2025 címért.
Válasz erre
0
0
regi-nyarakon21
2025. augusztus 27. 15:56
Napnál világosabb, hogy Fegyőr hazudott. Tiborcz, amúgy is okosabb ennél, hogy ilyen ajánlatot tegyen, az amúgy egy százalékot se karcolgató momentumnak. Rónai meg vak o1g gyűlöletében beleszaladt a pofonba. Az ellenzékioldalon úgy látszik senki nem számol el 5-ig mielőtt akciózik. Jó ez nekünk!
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!