Ha nincs élethez való jogod, semmid sincsen

Nyitókép: Mandiner / Ficsor Márton

Miért érezték úgy, hogy most jött el az idő?

Pontifex Sári: Magyarországon huszonegyezer terhességmegszakítás történt 2023-ban. Hazánkban ma az abortusz a harmadik leggyakoribb halálozási ok. Egész egyszerűen muszáj elkezdeni komolyan beszélgetni erről.

Ha már születésnap: hogyan fogant a séta ötlete?

Szemkeő Gábor: Minden évben tartunk csapatépítő elvonulást, és egyik ilyen alkalommal felmerült a gondolat: legyen mindenkinek születésnapja. Elkezdtük kibontani ezt az üzenetet, és azon morfondíroztunk, milyen formában lehetne a hétköznapi emberekhez is közelebb vinni. Azt láttuk, hogy nemzet­közi szinten számtalan sikeres pro life séta valósult már meg, gondoltunk, miért ne szervezhetnénk mi is hasonlót. Egy az egyben nem szerettük volna a külföldi trendeket másolni, mert túl erőltetettnek és – ha lehet így fogalmazni – magyartalannak éreztük volna, hogy amerikai rigmusokkal vonuljunk fel. De biztosak tudtuk, szükség van arra, hogy ez az ügy végre berobbanjon a köztudatba, méghozzá úgy, hogy átüsse a fősodorbeli média falait is. Abban egyetértettünk, hogy mindenképpen valami pozitív üzenetet kell megfogalmaznunk, amely egyszerre fiatalos és magyarspecifikus. Így született meg a Mindenki születésnapja név és vele együtt a séta ötlete. Hiszen ki ne szeretné a születésnapokat? Nem tudjuk, mi sül majd ki belőle, de mindenképpen őszinte és igaz lesz, és ami a legfontosabb, lesz benne erő hosszú távon is.