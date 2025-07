Dicsőség helyett tragikus sors vár félmillió orosz katonára – állítja a brit lap

Mi lesz, ha véget ér a háború, és hazatér a félmillió orosz katona? – ezt a kérdést boncolgatja a The Spectator újságírója, aki szerint kemény feladattal kell megküzdenie a háború után az orosz vezetésnek és a társadalomnak. A szerző szerint, bár a hatalom kitüntetést és a társadalmi elitbe való felemelkedést ígért a háborúba vonuló katonáknak, valójában senki sem fogja szívesen fogadni őket hazatérésük után.

A cikkben Elvira Bary felvázolta, hogy az orosz hadseregben harcolók többsége vidéki tartományokból érkezett, nehéz családi és rossz anyagi háttérrel.

Számukra a háború egyfajta lehetőség, hogy a senkikből valakik legyenek, de a szerző szerint ez soha nem fog beteljesülni.

Ezt több érvvel is alátámasztja.

A katonák megítélése már most nem a legjobb a társadalom körében, és feltehetően mire hazaérnek, már senki sem fogja hősként várni őket. Bary ezt arra vezeti vissza, hogy Vlagyimir Putyin annak idején engedélyt adott a Wagner-csoportnak, hogy elítélt bűnözők közül toborozzanak harcosokat, akiknek később szabadságot ígértek. A korábbi börtöntöltelékek pedig már hazatérhettek a háborúból, az önkéntes harcosok viszont továbbra is a csatatéren harcolnak.

Az emberek félnek a katonáktól

Visszatérve a legtöbb börtönviselt katona folytatta korábbi életmódját: fosztogattak, erőszakoskodtak, gyújtogattak, sőt, több embert is megöltek. „Az elmúlt két és fél évben több százan estek a börtönviselt katonák áldozatául” – írja a cikk, aminek következtében a lakosság bizalmatlanná vált a veteránokkal szemben.

Most mindenki aggódik, hogy mi fog történni, ha újabb »hősök« térnek haza Oroszországba, többen közülük poszttraumás stressz-szindrómával, és irreálisan magas elvárásokkal az otthoni bánásmódot illetően”

– állítja a szerző, aki szerint egyre gyakrabban fordul elő, hogy a háborús veteránokat nemhogy nem részesítik különleges bánásmódban, de egyenesen kitiltják őket egyes boltokból vagy éttermekből, sőt akár meg is támadják őket.

De nem csak a társadalomnak okoz majd nehézséget visszafogadni a katonákat, hanem a politikai vezetésnek is, amely szintén nincs felkészülve arra, hogyan fognak viselkedni a frontról visszatérők. „Lehet, hogy megkérdőjelezik a fennálló rendszert és társadalmi zavargásokat válthatnak ki. Akár ellenzéki figurákká is válhatnak, akik a háborúban szerzett tapasztalatokra alapozott tekintélyükkel meggyőzhetik az embereket, és jelentős változásokat idézhetnek elő a közvéleményben” – vázolja fel a lehetőségeket, amelyektől szerinte a Kremlben is tartanak.

Keserű emlékek hordozói

Hozzáteszi, várhatóan fokozatosan próbálják majd reintegrálni a veteránokat a társadalomba, igyekeznek távol tartani őket a nagyvárosoktól és a politikától, munkát és fizetést biztosítva nekik.

Az újságíró a súlyos sebesültek számára tragikus jövőt jósol. Szerinte a második világháború után történtekből kiindulva valószínűleg ismét elszállítják őket különféle gondozóházakba, állami és egyházi intézményekbe, hogy ne legyenek szem előtt, mert

arra a emlékeztetik az embereket, milyen tragikus árat fizetett Oroszország Putyin birodalmi ambícióiért”.

Nyitókép: AFP/Genya SAVILOV