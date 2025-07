Zuhanórepülésben Ukrajna: még a vártnál is mélyebb az ország demográfiai válsága

A legfrissebb ENSZ-adatok szerint Ukrajna jelenleg 230. helyen áll a világ országai között a termékenységi mutatók rangsorában, amit mindössze hat ország múl alul. Az ukrán adatot nemcsak a háborús helyzet magyarázza, hanem a súlyos szociális, gazdasági és migrációs válság is, amely a jövő generációinak lehetőségét radikálisan korlátozza. Az adatok alapján

egy ukrán nőre átlagosan 1,00 gyermek jut, amivel az ország a negyedik legalacsonyabb helyen szerepel a globális listán.

Ennél rosszabb értékeket csak Dél-Korea (0,75), Tajvan (0,86) és Szingapúr (0,96) produkál. A 25 legalacsonyabb termékenységű ország közé Ukrajna egyedüli posztszovjet államként került be, miközben például Németország, amelyet gyakran demográfiai hanyatlással emlegetnek, fel sem került erre a listára. Vagyis a számok alapján kijelenthető, hogy az ukrán adatokhoz képest még a németek is büszkébbek lehetnek saját demográfiai mutatóikra. Mindez akkor is igaz, ha ezek az eredmények – akárcsak Franciaországban – részben összefüggésbe hozhatók az országban tapasztalható nagymértékű bevándorlással.

A kontraszt különösen éles, ha az afrikai országokkal vetjük össze az adatokat.

A világon a legtöbb gyermek ugyanis Csádban (5,94), Szomáliában (5,91) és a Kongói Demokratikus Köztársaságban (5,90) születik, vagyis egy ukrán nőre átlagosan ötször kevesebb gyermek jut, mint ezekben az országokban. A lista szerint a 25 legmagasabb termékenységű ország közül 24 Afrikában található, egyedüli kivételként Afganisztán (4,66) szerepel rajta. Ezzel szemben Európa számos állama – például Olaszország, Málta, Spanyolország vagy Finnország – szintén a legalacsonyabb mutatók között van, de Ukrajna mindenkit „megelőzött” lefelé.

