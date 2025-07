Apró probléma, hogy Orbánt még a reggelizőasztal közelébe sem engedik. Reményei ellenére a nagy barát által lehullajtott morzsák után sem kapkodhat. Neki morzsák se jutnak. Nincs külön alku, nincs külön kutyatányér.

Mert igaz ugyan, hogy a megállapodás nem boldogító, Trump továbbra is az a rémes alak, aki nem partnernek, hanem alárendeltnek szeretné tudni Európát, a 15 százaléknál pedig nyilván jobb volna még kevesebb, de egyelőre még mindig jobb, mint a vámháború vagy a 30 százalék. És sajnos az is igaz, hogy a 15 százalék leginkább a német autóiparnak kellemetlen, amelyre Orbán egyoldalúan építkezett. És akkor még Kínáról (Orbán gazdaságpolitikájának másik pilléréről, az USA fő célpontjáról) nem is beszéltünk.

Akkor most ki evett meg kicsodát? Nem lehet, hogy Orbán éppen Trump őrlőfogai közül kiabál nagy hangon kifelé?”

