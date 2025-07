Genderlobbi, nemváltó műtétek kiskorúakon – sajnos igaza lett a Fidesznek, már megint

És nem, nem kivételekről meg elszigetelt esetekről van szó, hanem szabályszerűségről, legalábbis ha a transzmozgalom álláspontját vesszük.

Mint azt is megírtuk anno: egy 2017-es kutatás úgy találta, hogy a nagyhatalmú transz orvosi érdekvédelmi szervezet, az egy magát nőnek képzelőt férfi (Marci Bowers) által vezetett WPATH-tal (World Professional Association for Transgender Health, azaz Transznemű Egészségügyi Világszövetség) kapcsolatban álló sebészek számára

„a kor csak egy szám”,

és egyre több vaginoplasztikára jelentkező gyermekről számolnak be. Joe Biden kormányzatának egészségügyi minisztériuma (Department of Health and Human Services) is azt írja egy hivatalos dokumentumban (Gender Affirming Care and Young People), hogy a kettős melleltávolítás és a nemiszervek átműtése „tipikusan bevett eljárások felnőttkorban, és eseti jelleggel kamaszkorban”. Sőt: az útmutatója nyolcadik kiadásában a WPATH

mind a melleltávolítást, mind a nemiszervek átműtését sztenderd eljárásnak tekinti a nemi identitászavaros kiskorúak esetében.

2024 áprilisában Hilary Cass brit gyermekorvos közzétette a gyermekek és fiatalok nemi identitástudatával kapcsolatos szolgáltatásokról szóló áttekintését (Cass Review) az angol nemzeti egészségügyi szervezet (NHS England) megbízásából, s az ő eredményei kétségbe vonták azokat a bizonyítékokat, amelyeket fel szokás hozni a nemi identitászavarban szenvedő fiatalok transzneműként való kezelése mellett, azaz a „nemváltó műtét” támogatására.