Háború és lopás: így gyarmatosítják Ukrajnát

Cikkünk fő forrása a The Oakland Institute nevű, egyesült államokbeli agytröszt 2023 végén megjelent, War and Theft – The takeover Ukraine’s agricultural lands (háború és lopás – Ukrajna mezőgazdasági területeinek elfoglalása) című jelentése. A szöveg magyar nyelvű fordítását nem az Oakland Institute készítette, és nem tekinthető hivatalos változatnak. Az Oakland Institute nem vállal felelősséget a fordítás tartalmáért vagy hibáiért.

A világ közvéleménye Ukrajnára leginkább a 2013-as Majdan téri színes forradalom, az azt követő politikai változások, a Krím orosz annektálása, a két ország konfliktusa, Orosz- ország 2022-es agressziója és az azóta is tartó háború miatt figyel. Van azonban mindezek mögött egy szintén évtizedek óta zajló folyamat, amelynek az említett eseményekhez is köze van, ám mivel kevés szó esik róla, elkerüli a többség figyelmét. Ez az egyik legnagyobb ukrán nemzeti kincs, a termőföld magánkézbe juttatása.