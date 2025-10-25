Közel az orosz–ukrán háború diplomáciai megoldása

Kirill Dmitrijev, Vlagyimir Putyin orosz elnök különmegbízottja szerint „meglehetősen közel vagyunk egy diplomáciai megoldáshoz”, amely véget vethet az orosz–ukrán háborúnak – írta a Politico.

Dmitrijev a CNN-nek nyilatkozva azt mondta:

Zelenszkij elnök nagy lépést tett, amikor elismerte, hogy a frontvonalak mentén befagyasztott háború kompromisszum lehet. Korábban még a teljes orosz kivonulást követelte, most viszont már a csatatérre koncentrál.”

A kijelentés egybecseng Volodimir Zelenszkij szerdai nyilatkozatával, miszerint a jelenlegi frontvonalak mentén rögzített fegyverszünet „jó kompromisszum” lehet.

A nyugati szövetségesek azonban figyelmeztettek: „az országhatárokat nem lehet erővel megváltoztatni”, miközben Moszkva további területi engedményeket követel Ukrajnától a tűzszünetért cserébe.