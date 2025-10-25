Közel az orosz–ukrán háború diplomáciai megoldása

Orbán Viktor: Az oroszok meg fognak egyezni az amerikaiakkal, lesz békecsúcs! (VIDEÓ)
A kormányfő a Békemenetet úgy értékelte, hogy elsöprő méretű és kisugárzású esemény volt.
Putyin megbízottja optimista hangnemben nyilatkozott.
Kirill Dmitrijev, Vlagyimir Putyin orosz elnök különmegbízottja szerint „meglehetősen közel vagyunk egy diplomáciai megoldáshoz”, amely véget vethet az orosz–ukrán háborúnak – írta a Politico.
Dmitrijev a CNN-nek nyilatkozva azt mondta:
Zelenszkij elnök nagy lépést tett, amikor elismerte, hogy a frontvonalak mentén befagyasztott háború kompromisszum lehet. Korábban még a teljes orosz kivonulást követelte, most viszont már a csatatérre koncentrál.”
A kijelentés egybecseng Volodimir Zelenszkij szerdai nyilatkozatával, miszerint a jelenlegi frontvonalak mentén rögzített fegyverszünet „jó kompromisszum” lehet.
A nyugati szövetségesek azonban figyelmeztettek: „az országhatárokat nem lehet erővel megváltoztatni”, miközben Moszkva további területi engedményeket követel Ukrajnától a tűzszünetért cserébe.
Dmitrijev szombaton Floridában találkozott Donald Trump elnök különmegbízottjával, Steve Witkoff-fal, hogy megvitassák a háború lezárásának lehetőségeit.
A Politico emlékeztetett, hogy közben
készülőben van egy újabb Putyin–Trump-találkozó is, amelyet nagy valószínűséggel Budapesten rendeznek majd meg.
Orbán Viktor magyar miniszterelnök megerősítette, hogy a budapesti békecsúcs továbbra is terítéken van:
A békecsúcs nem került le a napirendről, csak az időpontja kérdéses. Az amerikaiak meg fognak egyezni az oroszokkal.”
Ezt is ajánljuk a témában
A kormányfő a Békemenetet úgy értékelte, hogy elsöprő méretű és kisugárzású esemény volt.
***
Fotó: Drew ANGERER / AFP