Ft
Ft
12°C
9°C
Ft
Ft
12°C
9°C
10. 25.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 25.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Budapesti békecsúcs Magyarország Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Donald Trump Vlagyimir Putyin Volodimir Zelenszkij Orbán Viktor Egyesült Államok

Közel az orosz–ukrán háború diplomáciai megoldása

2025. október 25. 22:51

Putyin megbízottja optimista hangnemben nyilatkozott.

2025. október 25. 22:51
null

Kirill Dmitrijev, Vlagyimir Putyin orosz elnök különmegbízottja szerint „meglehetősen közel vagyunk egy diplomáciai megoldáshoz”, amely véget vethet az orosz–ukrán háborúnak – írta a Politico.

Dmitrijev a CNN-nek nyilatkozva azt mondta:

Zelenszkij elnök nagy lépést tett, amikor elismerte, hogy a frontvonalak mentén befagyasztott háború kompromisszum lehet. Korábban még a teljes orosz kivonulást követelte, most viszont már a csatatérre koncentrál.”

A kijelentés egybecseng Volodimir Zelenszkij szerdai nyilatkozatával, miszerint a jelenlegi frontvonalak mentén rögzített fegyverszünet „jó kompromisszum” lehet.

A nyugati szövetségesek azonban figyelmeztettek: „az országhatárokat nem lehet erővel megváltoztatni”, miközben Moszkva további területi engedményeket követel Ukrajnától a tűzszünetért cserébe.

Dmitrijev szombaton Floridában találkozott Donald Trump elnök különmegbízottjával, Steve Witkoff-fal, hogy megvitassák a háború lezárásának lehetőségeit.

A Politico emlékeztetett, hogy közben

készülőben van egy újabb Putyin–Trump-találkozó is, amelyet nagy valószínűséggel Budapesten rendeznek majd meg.

Orbán Viktor magyar miniszterelnök megerősítette, hogy a budapesti békecsúcs továbbra is terítéken van:

A békecsúcs nem került le a napirendről, csak az időpontja kérdéses. Az amerikaiak meg fognak egyezni az oroszokkal.”

Ezt is ajánljuk a témában

***

Fotó: Drew ANGERER / AFP
 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nemenvagyoken
2025. október 25. 23:34
A békecsúcsot lefitymáló libsikhez egy kérdés: ha annyira jelentéktelen és értelmetlen a békecsúcs, akkor miért volt fontos a messiás úrnak, hogy bebizonyítsa, hogy ő kezdeményezte ezt az egészet?
Válasz erre
0
0
llnnhegyi
2025. október 25. 23:27
A tűzszünet jó megállapodás lenne..... az öldöklésnek, rombolásnak vége....
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!