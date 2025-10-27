Magyarország fellélegezhet: az Európai Unió egyik legerősebb tagja állt ki mellette Ukrajna ügyében

Magánaudiencián fogadja Orbán Viktort XIV. Leó pápa
A katolikus egyházfő hétfőn fogadja majd a magyar miniszterelnököt.
Az olasz kormányfő szerint a tagállami vétójog eltörlése sértené a nemzeti érdekeket, így Orbán Viktornak nem kell amiatt aggódnia, hogy nem tudja megakadályozni Ukrajna EU-csatlakozását.
Orbán Viktor magyar miniszterelnök ismét jelezte, hogy a negyedik alkalommal is megvétózza Ukrajna EU-csatlakozását és az ukrajnai támogatásokat az Európai Tanácsban – írja az Il Giornale.
A cikk szerint
Giorgia Meloni olasz kormányfő elutasítja a tagállami vétójog eltörlését, ami szerinte sértené a nemzeti érdekeket, ezzel pedig Orbán Viktor álláspontját erősíti.
Az olasz lap szerint ezt többen bírálják, mert szerintük a vétójog akadályozza az EU hatékony működését.
Orbán Viktor hétfőn Melonival és XIV. Leó pápával is találkozik.
