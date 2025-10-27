Ft
vétó Magyarország Giorgia Meloni Ukrajna Orbán Viktor Európai Unió

Magyarország fellélegezhet: az Európai Unió egyik legerősebb tagja állt ki mellette Ukrajna ügyében

2025. október 27. 10:04

Az olasz kormányfő szerint a tagállami vétójog eltörlése sértené a nemzeti érdekeket, így Orbán Viktornak nem kell amiatt aggódnia, hogy nem tudja megakadályozni Ukrajna EU-csatlakozását.

2025. október 27. 10:04
null

Orbán Viktor magyar miniszterelnök ismét jelezte, hogy a negyedik alkalommal is megvétózza Ukrajna EU-csatlakozását és az ukrajnai támogatásokat az Európai Tanácsban – írja az Il Giornale.

A cikk szerint

Giorgia Meloni olasz kormányfő elutasítja a tagállami vétójog eltörlését, ami szerinte sértené a nemzeti érdekeket, ezzel pedig Orbán Viktor álláspontját erősíti.

Az olasz lap szerint ezt többen bírálják, mert szerintük a vétójog akadályozza az EU hatékony működését.

Orbán Viktor hétfőn Melonival és XIV. Leó pápával is találkozik.

Nyitókép: AFP/Ukrán elnöki sajtószolgálat

***

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

 

