Magyarország fellélegezhet: az Európai Unió egyik legerősebb tagja állt ki mellette Ukrajna ügyében

Orbán Viktor magyar miniszterelnök ismét jelezte, hogy a negyedik alkalommal is megvétózza Ukrajna EU-csatlakozását és az ukrajnai támogatásokat az Európai Tanácsban – írja az Il Giornale.

A cikk szerint

Giorgia Meloni olasz kormányfő elutasítja a tagállami vétójog eltörlését, ami szerinte sértené a nemzeti érdekeket, ezzel pedig Orbán Viktor álláspontját erősíti.

Az olasz lap szerint ezt többen bírálják, mert szerintük a vétójog akadályozza az EU hatékony működését.

Orbán Viktor hétfőn Melonival és XIV. Leó pápával is találkozik.