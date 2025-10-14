Lehet nem szeretni a kormányt, lehet másik politikát támogatni, de ne tegyünk már úgy, mintha tényleg ne lehetne rosszabb!

A baloldali média buta propagandája jó ideje azzal a szöveggel próbálja meg Magyar Pétert legitimálni, hogy most annyira rossz, hogy még ez a kellemetlen alak is jó választásnak tűnik.