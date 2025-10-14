Ft
Ft
17°C
10°C
Ft
Ft
17°C
10°C
10. 14.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 14.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Nagy-Britannia Schmidt Mária Boris Johnson árulás politika

Ezek után van még kérdés?

2025. október 14. 19:50

Korábban ezt írtam a britekről: a megtévesztés mesterei. Ha valamihez értenek, akkor az az árulás, a beugratás, az átverés és persze körítésül a kioktatás.

2025. október 14. 19:50
null
Schmidt Mária
Schmidt Mária
Facebook

„Korábban ezt írtam a britekről: a megtévesztés mesterei. Ha valamihez értenek, akkor az az árulás, a beugratás, az átverés és persze körítésül a kioktatás.

Ezek után van még kérdés?”

Nyitókép: Jordan Pettitt / POOL / AFP

Ezt is ajánljuk a témában

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nemecsekerno-007-01
2025. október 14. 20:35
Kíváncsi vagyok mikor esik a jachtjáról az óceánba. :)))))))))))))
Válasz erre
0
0
llnnhegyi
2025. október 14. 20:18
Első perctől nyilvánvaló szarkavaró, geciember halálkufár Ukrajna ügyében. Háborús uszító, bűnös!
Válasz erre
2
0
hidegveer
2025. október 14. 20:15
BJ háborús bűnös. milliók halála és nyomorúsága szárad a lelkén. szégyen az egész világra nézve, hogy nincs, aki elszámoltassa ezt a sunyi gyilkost..
Válasz erre
3
0
vi-ktt
2025. október 14. 20:07
BoJo egy stróman. A strómanokat hasonló módokon fizetik ki, mint ezt. Mindet! Ami itt figyelmet érdemel, az az, hogy Johnsont ezek szerint kidobták a léghajóból, mert az elégedetlenség elérte azt a szintet, mikor a nyugati uralkodó kaszt segge a nép vasvillája közelébe süllyedt, így valakit közéjük kellet dobni, hogy valakin kiélhessék a dühüket. Ez lett ez a féreg. Ha az indulatok nem csillapodnak tovább férgek IS hullanak majd az égből...
Válasz erre
3
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!