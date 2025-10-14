Egy brit fegyvergyáros miatt hiúsulhattak meg az orosz–ukrán béketárgyalások Isztambulban
A The Guardian szerint Boris Johnsont Kijevbe is elkísérte a milliárdos.
Korábban ezt írtam a britekről: a megtévesztés mesterei. Ha valamihez értenek, akkor az az árulás, a beugratás, az átverés és persze körítésül a kioktatás.
„Korábban ezt írtam a britekről: a megtévesztés mesterei. Ha valamihez értenek, akkor az az árulás, a beugratás, az átverés és persze körítésül a kioktatás.
Ezek után van még kérdés?”
Nyitókép: Jordan Pettitt / POOL / AFP
