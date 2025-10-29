Lemondott az Orbán-fóbiás Frans Timmermans: Brüsszel után Hollandiában is leszerepelt a baloldali politikus

Szoros verseny Hollandiában: az exit poll szerint a centristák nyertek
Geert Wilders pártja a második legerősebb frakció lehet a parlamentben.
A Zöldek és Munkáspárt szövetségének jelöltje azonnal távozott a gyenge szereplést követően.
Frans Timmermans, az európai zöld megállapodásért felelős uniós biztos a Zöldek és Munkáspárt közös jelöltjeként mérette meg magát az október 29-ei hollandiai parlamenti választáson.
A Magyarországot számtalanszor kritizáló, súlyos Orbán-fóbiában szenvedő, 62 éves munkáspárti politikus azonban komoly zakót könyvelhetett el:
az esti exit poll szerint a pártszövetség mindössze 20 mandátumra számíthat a holland törvényhozásban, ami öt hellyel kevesebb a 2023-as eredményükhöz képest.
Timmermans 2019-ben rúgta össze a port Orbán Viktorral, amikor a miniszterelnök Soros emberének nevezte.
A veterán politikus, aki tíz év uniós tevékenység után tervezett visszatérni a holland politikába, hamar levonta a várható eredmények tanulságát, és
még a hivatalos eredményhirdetés előtt lemondott minden politikai tisztségéről.
Úgy látom, most annak az ideje jött el, hogy másokra bízzam a vezetést”
– jelentette ki a választás estéjén mondott beszédében.
Fotó: JULIEN DE ROSA / AFP