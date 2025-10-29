Ft
10. 30.
csütörtök
Frans Timmermans Munkáspárt Hollandia zöldek Európai Bizottság választás

Lemondott az Orbán-fóbiás Frans Timmermans: Brüsszel után Hollandiában is leszerepelt a baloldali politikus

2025. október 29. 23:02

A Zöldek és Munkáspárt szövetségének jelöltje azonnal távozott a gyenge szereplést követően.

2025. október 29. 23:02
null

Frans Timmermans, az európai zöld megállapodásért felelős uniós biztos a Zöldek és Munkáspárt közös jelöltjeként mérette meg magát az október 29-ei hollandiai parlamenti választáson.

A Magyarországot számtalanszor kritizáló, súlyos Orbán-fóbiában szenvedő, 62 éves munkáspárti politikus azonban komoly zakót könyvelhetett el:

az esti exit poll szerint a pártszövetség mindössze 20 mandátumra számíthat a holland törvényhozásban, ami öt hellyel kevesebb a 2023-as eredményükhöz képest.

Timmermans 2019-ben rúgta össze a port Orbán Viktorral, amikor a miniszterelnök Soros emberének nevezte.

A veterán politikus, aki tíz év uniós tevékenység után tervezett visszatérni a holland politikába, hamar levonta a várható eredmények tanulságát, és

még a hivatalos eredményhirdetés előtt lemondott minden politikai tisztségéről.

Úgy látom, most annak az ideje jött el, hogy másokra bízzam a vezetést”

– jelentette ki a választás estéjén mondott beszédében.

***

Fotó: JULIEN DE ROSA / AFP
 

Bodzay
2025. október 29. 23:40
A hozzá hasonló nyugati politikusok nem tűnnek el, csak átalakulnak. Várja őket az NGO- és lobbivilág.
És Én
•••
2025. október 29. 23:25 Szerkesztve
Kevés ilyen undorító ember van min te te nyomorult.
hexahelicene
2025. október 29. 23:12
Frans Timmermans mocskos gazembert is bedarálta az idő. Remélem még sok ilyen anarchista féreg fog eltűnni a süllyesztőben.
