10. 29.
szerda
exit poll VVD Geert Wilders Hollandia PVV választás

Szoros verseny Hollandiában: az exit poll szerint a centristák nyertek

2025. október 29. 21:32

Geert Wilders pártja a második legerősebb frakció lehet a parlamentben.

2025. október 29. 21:32
null

A NOS/Ipsos becslése szerint a centrista-liberális párt nyerhette az október 29-ei holland parlamenti választást. A Guardian által közölt exit poll szerint a Geert Wilders vezette Szabadságpárt a második legerősebb parlamenti erő lehet Hollandiában.

Az előrejelzések szerint a jelentősebb formációk a következőképpen teljesítettek:

  • a centrista-liberális D66 párt 28,
  • a jobboldali Szabadságpárt (PVV) 25,
  • a jobbközép Néppárt a Szabadságért és a Demokráciáért (VVD) 23,
  • a baloldali Zöldek / Munkapárt (GL/PvdA) szövetség 20,
  • a jobbközép Kereszténydemokrata Tömörülés (CDA) 19 parlamenti mandátummal számolhat a 150 fős törvényhozásban.

Az exit poll szerint egyébként 15 párt kerülhet majd be a parlamentbe.

A hibahatár +/- 3 mandátum/párt, így a jelenlegi sorrend még könnyen változhat. A rendkívül szoros eredmény egyértelműen jelzi, hogy egyik politikai erőnek sincs többsége, a kormányalakítás mindenképp többpárti koalíciót igényel majd.

A Geert Wilders vezette Szabadságpárttal már a voksolás előtt minden nagyobb párt kizárta az együttműködést, így rendkívül valószínűtlen, hogy bármilyen politikai felállásban is tagja lehet a következő kabinetnek.

A korábbi, négypárti jobbközép koalíciót Wilders júniusban borította fel, miután a partnerek nem fogadták el bevándorlásellenes tízpontos programját, amely többek között

  • a hadsereg bevetését,
  • a menekülttáborok bezárását és
  • a szíriai menekültek hazaküldését tartalmazta.

A kormány bukása után előrehozott választást írtak ki.

A részvételi arány kissé alacsonyabb volt, mint 2023-ban: az Ipsos-I&O becslése szerint este háromnegyed 8-ig a szavazásra jogosultak 65 százaléka adta le voksát, ami kicsivel a két évvel ezelőtti 66 százalékos szint alatt maradt.

FRISSÍTÉS

A holland közszolgálati csatorna, az NOS két lehetséges D66-vezette koalíciós forgatókönyvet mutatott be:

  • az egyikben a D66 a baloldali pártszövetség (GL/PvdA), a VVD és a CDA támogatásával 89 mandátumot szerezne;
  • a másik verzió szerint a D66, a VVD, a CDA és a jobboldali JA21 együtt 78 helyet érhetne el, ami éppen csak elég lenne a többséghez.

Mindkét variáció lehetővé tenné a kormányalakítást a Szabadságpárt bevonása nélkül, de a tárgyalási folyamat várhatóan hónapokig elhúzódik majd.

***

Fotó: Simon Wohlfahrt / AFP
 

