Szoros verseny Hollandiában: az exit poll szerint a centristák nyertek

A NOS/Ipsos becslése szerint a centrista-liberális párt nyerhette az október 29-ei holland parlamenti választást. A Guardian által közölt exit poll szerint a Geert Wilders vezette Szabadságpárt a második legerősebb parlamenti erő lehet Hollandiában.

Az előrejelzések szerint a jelentősebb formációk a következőképpen teljesítettek:

a centrista-liberális D66 párt 28,

a jobboldali Szabadságpárt (PVV) 25,

a jobbközép Néppárt a Szabadságért és a Demokráciáért (VVD) 23,

a baloldali Zöldek / Munkapárt (GL/PvdA) szövetség 20,

a jobbközép Kereszténydemokrata Tömörülés (CDA) 19 parlamenti mandátummal számolhat a 150 fős törvényhozásban.

Az exit poll szerint egyébként 15 párt kerülhet majd be a parlamentbe.

A hibahatár +/- 3 mandátum/párt, így a jelenlegi sorrend még könnyen változhat. A rendkívül szoros eredmény egyértelműen jelzi, hogy egyik politikai erőnek sincs többsége, a kormányalakítás mindenképp többpárti koalíciót igényel majd.