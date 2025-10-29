Szoros verseny Hollandiában: az exit poll szerint a centristák nyertek

Térdre akarják kényszeríteni Orbán szövetségesét: egy Németországban bevált módszerrel adnának mattot a jobboldalnak
Hollandia is a bevált recepthez nyúlhat.
Geert Wilders pártja a második legerősebb frakció lehet a parlamentben.
A NOS/Ipsos becslése szerint a centrista-liberális párt nyerhette az október 29-ei holland parlamenti választást. A Guardian által közölt exit poll szerint a Geert Wilders vezette Szabadságpárt a második legerősebb parlamenti erő lehet Hollandiában.
Az előrejelzések szerint a jelentősebb formációk a következőképpen teljesítettek:
Az exit poll szerint egyébként 15 párt kerülhet majd be a parlamentbe.
A hibahatár +/- 3 mandátum/párt, így a jelenlegi sorrend még könnyen változhat. A rendkívül szoros eredmény egyértelműen jelzi, hogy egyik politikai erőnek sincs többsége, a kormányalakítás mindenképp többpárti koalíciót igényel majd.
A Geert Wilders vezette Szabadságpárttal már a voksolás előtt minden nagyobb párt kizárta az együttműködést, így rendkívül valószínűtlen, hogy bármilyen politikai felállásban is tagja lehet a következő kabinetnek.
A korábbi, négypárti jobbközép koalíciót Wilders júniusban borította fel, miután a partnerek nem fogadták el bevándorlásellenes tízpontos programját, amely többek között
A kormány bukása után előrehozott választást írtak ki.
A részvételi arány kissé alacsonyabb volt, mint 2023-ban: az Ipsos-I&O becslése szerint este háromnegyed 8-ig a szavazásra jogosultak 65 százaléka adta le voksát, ami kicsivel a két évvel ezelőtti 66 százalékos szint alatt maradt.
A holland közszolgálati csatorna, az NOS két lehetséges D66-vezette koalíciós forgatókönyvet mutatott be:
Mindkét variáció lehetővé tenné a kormányalakítást a Szabadságpárt bevonása nélkül, de a tárgyalási folyamat várhatóan hónapokig elhúzódik majd.
A Magyar Külügyi Intézet kutatója szerint Wilders évekkel ezelőtt megteremtette azt a politikai irányt, amelyet ma már a legtöbb párt követni próbál Hollandiában.
Fotó: Simon Wohlfahrt / AFP