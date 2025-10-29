Hollandiában már minden párt kénytelen reagálni a jobboldal témáira

A lapunk megkeresésére Harb Jad Marcell, a Magyar Külügyi Intézet kutatója értékelte a holland választási kampányt és Geert Wilders helyzetét. Mint mondta, bár Európa számos országában erősödnek a bevándorlásellenes pártok, Hollandiában a Szabadságpárt szereplése várhatóan pont ezzel a trenddel ellentétes lesz.

A Magyar Külügyi Intézet elemzése szerint Geert Wilders hatása Hollandiában megmaradt, még ha új jobboldali szereplők is erősödnek.

Forrás: Nick Gammon / AFP

A kutató felidézte, hogy a párt a 2023-as választást nagy fölénnyel nyerte, de a kormányzati szerepvállalás időszaka után veszített népszerűségéből. Ennek okát abban látja, hogy a bevándorlás szigorítására irányuló intézkedések lassan haladtak, valamint a koalíciós viták és különösen a kormánykoalíció felbontása is rontotta Wilders megítélését.

A kormánykoalíció felbomlása után a párt támogatottsága csökkent, ám Harb szerint ez nem jelenti azt, hogy a jobboldal visszaszorult volna az országban.

A Szabadságpárt továbbra is erős, és az általa képviselt témák — mindenekelőtt a bevándorlás és a lakhatás — meghatározzák a holland közéletet. Harb Jad Marcell szerint Wilders kétségtelenül jelentős szerepet játszik abban, hogy a bevándorlás kérdése folyamatosan napirenden maradjon.