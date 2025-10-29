Ft
Ft
14°C
5°C
Ft
Ft
14°C
5°C
10. 29.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 29.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Választások Geert Wilders Hollandia Szabadságpárt

Hollandiában már minden párt kénytelen reagálni a jobboldal témáira

2025. október 29. 17:53

A holland választások fő kérdései között a lakhatás, a bevándorlás és a nemzeti identitás is kiemelt szerepet kap. Bár Hollandiában a Szabadságpárt támogatottsága némileg csökkent, Geert Wilders politikai hatása továbbra is meghatározó, és a jobboldali irányvonal a közéletben erős maradt.

2025. október 29. 17:53
null
Wiedermann Béla

A lapunk megkeresésére Harb Jad Marcell, a Magyar Külügyi Intézet kutatója értékelte a holland választási kampányt és Geert Wilders helyzetét. Mint mondta, bár Európa számos országában erősödnek a bevándorlásellenes pártok, Hollandiában a Szabadságpárt szereplése várhatóan pont ezzel a trenddel ellentétes lesz.

A Magyar Külügyi Intézet elemzése szerint Geert Wilders hatása Hollandiában megmaradt, még ha új jobboldali szereplők is erősödnek.
A Magyar Külügyi Intézet elemzése szerint Geert Wilders hatása Hollandiában megmaradt, még ha új jobboldali szereplők is erősödnek.
Forrás: Nick Gammon / AFP

A kutató felidézte, hogy a párt a 2023-as választást nagy fölénnyel nyerte, de a kormányzati szerepvállalás időszaka után veszített népszerűségéből. Ennek okát abban látja, hogy a bevándorlás szigorítására irányuló intézkedések lassan haladtak, valamint a koalíciós viták és különösen a kormánykoalíció felbontása is rontotta Wilders megítélését.

A kormánykoalíció felbomlása után a párt támogatottsága csökkent, ám Harb szerint ez nem jelenti azt, hogy a jobboldal visszaszorult volna az országban.

A Szabadságpárt továbbra is erős, és az általa képviselt témák — mindenekelőtt a bevándorlás és a lakhatás — meghatározzák a holland közéletet. Harb Jad Marcell szerint Wilders kétségtelenül jelentős szerepet játszik abban, hogy a bevándorlás kérdése folyamatosan napirenden maradjon.

A közéletet a bevándorlás témája formálja

A kutató szerint Hollandiában mára szinte minden jelentősebb párt felismerte, hogy a bevándorlás és a lakhatás kérdése nem hagyható figyelmen kívül. A gyors népességnövekedés miatt a szociális ellátórendszer nem tudott lépést tartani, ami a kampány egyik legfőbb témájává tette a lakhatási válságot. A lakás- és albérletárak megugrottak, miközben az egészségügy is egyre nagyobb nyomás alatt áll.

Harb Jad Marcell rámutatott: éppen az, hogy ma már minden jelentős párt napirendre tűzte ezeket a kérdéseket, részben elvette a markánsan jobboldali formációk fő témáját. Emiatt a mostani választás egyik legfigyelemreméltóbb fejleménye nem a radikális jobboldal erősödése, hanem a centrumpártok – mindenekelőtt a kereszténydemokrata CDA és a balliberális D66 – előretörése lehet. A tőlük jobbra álló pártok, köztük a PVV, a BBB és a jobbra húzódó VVD várhatóan visszaesnek, miközben a JA21 az egyetlen, amely képes volt növelni támogatottságát.

A holland választási rendszer arányossága miatt a politikai mező rendkívül széttagolt, ami nem kifejezetten kedvez sem a jobb-, sem a baloldalnak.

 Ugyanakkor a jobboldali szavazók rendkívül mozgékonyak, és könnyen váltanak pártok között. Harb emlékeztetett, hogy az elmúlt években több új jobboldali formáció is gyorsan felemelkedett:

2019-ben például a Fórum a Demokráciáért (FvD) emelkedett ki a helyi választásokon, 2023 első felében az agrárpopulista Farmer-Polgár Mozgalom (BBB) volt a legerősebb párt, a 2023. novemberi választáson és azt követően pedig a Szabadságpárt (PVV). 

A PVV azonban az utóbbi hónapokban gyengült, és sok szavazó a JA21 nevű, hasonló irányvonalat képviselő párthoz pártolt át, amely a szakértő szerint programjában konstruktívabb Wildersékhez, és a jobboldal is hajlandó lenne őket bevonni egy koalícióba.

A JA21 – új hang a holland jobboldalon

A JA21 (Juiste Antwoord 2021, magyarul Helyes Válasz 2021) egy 2020-ban alakult holland jobboldali párt, amely a Fórum a Demokráciáért soraiból kivált politikusokból jött létre. Alapítói elhatárolódtak a korábbi párt rasszista és antiszemita megnyilvánulásaitól, és egy mérsékeltebb, jobbközép irányvonalat hirdettek meg.

Fő célkitűzéseik:

  • a bevándorlási szabályok szigorítása,
  • az uniós migrációs paktum elutasítása,
  • népszavazás kezdeményezése az eurózónában maradásról,
  • a holland szuverenitás és határellenőrzés megerősítése,
  • az adóterhek csökkentése és az átlátható kormányzás.

Ezt is ajánljuk a témában

Hollandia és Magyarország kapcsolatában korlátozott a mozgástér

A Magyar Külügyi Intézet kutatója szerint a párhuzam elsősorban nem a két ország kormányai, hanem a magyar kormány és Wilders pártja, a PVV között áll fenn. A holland kormányok hagyományosan bevándorlásbarát politikát folytattak, és a nemzeti szuverenitás védelme sem volt kiemelt szempont számukra, míg Wilders éppen ezekre az elvekre építette fel politikáját. Harb Jad Marcell felidézte: az előző, Schoof vezette koalíciós kormányban, amelyben a PVV is részt vett, már megjelentek bizonyos együttműködési pontok, például az uniós migrációs paktum kérdésében.

Harb ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy a 11 hónapnyi kormányzati szerepvállalás idején is voltak együttműködési pontok, például az uniós migrációs paktum kapcsán. 

A holland koalíciós rendszer korlátozott mozgásteret enged, de a kutató szerint a nemzeti szuverenitás kérdésében továbbra is felfedezhetők párhuzamok a magyar kormány és a PVV gondolkodása között. Mivel azonban a választások után alakuló kormánykoalícióból szinte bizonyosan kimarad Wilders pártja, a magyar–holland együttműködés lehetősége a közeljövőben erősen korlátozott lesz.

Nyitókép: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
borsos-2
2025. október 29. 18:46
Ameddig begyűjthetnek vele szavazatokat, addig játsszák a hazafit, a migráns ellenest, a rendpártit. Ha meg tudják kaparintani a minimális többséget, bármelyik takonnyal összekenik magukat és vidáman dagonyáznak a soros pénzében, nem törődve a hazájukkal.
Válasz erre
0
0
kbexxx
•••
2025. október 29. 18:25 Szerkesztve
A választásokig még az elveket is letagadják! Ha mindent elmondanának megbuknának ..hashtag # Copy right by tisza.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!