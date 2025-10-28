Térdre akarják kényszeríteni Orbán szövetségesét: egy Németországban bevált módszerrel adnának mattot a jobboldalnak

Ezt nem akarja hallani Magyar Péter: „Orbán Viktor édesanyja jövő áprilisban is mosolyogni fog” (VIDEÓ)
Bemutatták a konkrét adatokat.
Hollandia is a bevált recepthez nyúlhat.
A holland demokrácia a polarizáció miatt komoly próbatétel előtt áll: a lakhatási válság, migrációs feszültségek és társadalmi elégedetlenség következtében megnőtt a „populista” Geert Wilders támogatottsága, aki Orbán Viktor szoros szövetségesének számít – írta aggódva az Euractiv.
A lap szerint a centrista pártok egy német típusú nagykoalíció létrehozásával próbálják megakadályozni a „szélsőségek” térnyerését.
Mark Rutte volt miniszterelnök (jelenleg NATO-főtitkár) távozása után nőtt az instabilitás, miközben Frans Timmermans baloldali vezetőt verbális támadások érték. Az országban mélyülnek a társadalmi törésvonalak, miközben az intézményekbe vetett bizalom csökken – állapította meg az Euractiv.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.
