Ft
Ft
12°C
5°C
Ft
Ft
12°C
5°C
10. 28.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 28.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Frans Timmermans Németország Magyarország Geert Wilders NATO Hollandia Mark Rutte Orbán Viktor

Térdre akarják kényszeríteni Orbán szövetségesét: egy Németországban bevált módszerrel adnának mattot a jobboldalnak

2025. október 28. 10:19

Hollandia is a bevált recepthez nyúlhat.

2025. október 28. 10:19
null

***

A holland demokrácia a polarizáció miatt komoly próbatétel előtt áll: a lakhatási válság, migrációs feszültségek és társadalmi elégedetlenség következtében megnőtt a „populista” Geert Wilders támogatottsága, aki Orbán Viktor szoros szövetségesének számít – írta aggódva az Euractiv.

A nagy terv

A lap szerint a centrista pártok egy német típusú nagykoalíció létrehozásával próbálják megakadályozni a „szélsőségek” térnyerését.

Mark Rutte volt miniszterelnök (jelenleg NATO-főtitkár) távozása után nőtt az instabilitás, miközben Frans Timmermans baloldali vezetőt verbális támadások érték. Az országban mélyülnek a társadalmi törésvonalak, miközben az intézményekbe vetett bizalom csökken – állapította meg az Euractiv.

Ezt is ajánljuk a témában

A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.

A nyitókép illusztráció. Fotó: Facebook

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
hexahelicene
2025. október 28. 11:05
A szélsőségesen ukránbarát és háborúpárti, brüsszeli Euractiv megint hazudozik.
Válasz erre
5
0
chief Bromden
2025. október 28. 10:33
Ezzel azt akarjátok sulykolni, hogy itthon nincs szövetségese?
Válasz erre
0
0
Almassy
2025. október 28. 10:32
Ez a módszer a Szarosék módszere. A hazafiatlanokat, az opportunistákat, az elmebeteg terroristákat, a genderfogyatékosokat összeolvasztják az új-proletariátussá.
Válasz erre
9
0
nuevoreynuevaley
•••
2025. október 28. 10:23 Szerkesztve
Mark Rutte nyugodtan, biciklivel jart be a hivatalaba, testor nelkul, holland szokas szerint Olyan szinten relaxalt a politikai klima Hollandiaban, amilyen Magyarorszagon sose volt es sose lesz azaz egy szo sem igaz ebbol a baromsagbol se
Válasz erre
0
16
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!