Menczer Tamás Ukrajna liberális Magyarország Manfred Weber jobboldal Magyar Péter Fidesz Orbán Viktor baloldal

Ezt nem akarja hallani Magyar Péter: „Orbán Viktor édesanyja jövő áprilisban is mosolyogni fog” (VIDEÓ)

2025. október 27. 11:19

Bemutatták a konkrét adatokat.

2025. október 27. 11:19
null

Megnyertük a mozgósítási versenyt, nagyjából kétszer annyian voltunk az utcán, Orbán Viktor beszédét közel kétszer annyian figyelték vagy néztek bele különböző csatornákon, és megnyertük a közösségimédia-versenyt, az interakció-versenyt meg a videómegtekintő-versenyt is,

tehát ez egy óriási nagy győzelem volt, a békepárti magyarok óriási nagy győzelme

– jelentette ki a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója hétfőn a Harcosok órája című online műsorban.

Menczer Tamás úgy vélekedett: a kormánypártok megnyerték a nyarat, most a békemenettel megnyerik az őszt, „aztán megnyerjük a telet, aztán a tavaszt, aztán a választást”.

Az emberek, a választópolgárok „nem hülyék (...) nem akarnak Tisza-adót, nem akarnak nyugdíjadót, nem akarnak háborút,

nem akarják Ukrajna uniós tagságát, nem akarják Webert, nem akarják ezt az egész brüsszeli brancsot”.

A digitális polgári körök tervezett országjárása kapcsán Magyar Péter is bejelentette, hogy minden helyszínen ott lesznek. De „lekvárban van Magyar Péter”, ezért „kell a cirkusz, kell a balhé”, és azt akarja, hogy „Orbán Viktor most már akkor énvelem is foglalkozzon”. De ez a szóvivő dolga, ezért „bármelyik településen (...) én állok Magyar Péter rendelkezésére, és bármilyen témát nagyon szívesen megvitatok vele” – közölte a fideszes politikus.

Arra is kitért a beszélgetés során, hogy mindenki gondolja át, hogy olyan emberekre, szavazókra, szakértőkre és politikusokra akarja-e bízni az országot, akik „pusztán a gyűlölet alapján azt mondják, hogy inkább pusztuljon az egész ország, csak ne Orbán Viktor és a Fidesz-KDNP vezesse”. Ezeket az embereket le kell győzni, „mert tönkreteszik az országot”.

Menczer Tamás azokra a kritikákra, hogy a békemenet résztvevői nem önként vettek részt azon, azt mondta: „a mi embereink, a mi táborunk, a mi támogatóink, ők olyanok, hogy majd ők eldöntik, hogy el kívánnak-e jönni valahova, vagy nem, hogy támogatnak-e valamit vagy valakit, vagy nem”.

Fontos üzenet

Ebből látszik, hogy Magyar Péter nem ismeri a jobboldali közösséget, „saját magából indul ki (...), a lóvéért bármikor bármire hajlandó volt”.

Beszélt arról is, hogy az európai politikusok szerint az ukrán-orosz háború a mi háborúnk, de „Ukrajna ki fog fogyni az emberekből”. Ha lehetősége lesz, a Tisza Párt „be fogja állítani a magyar katonákat, a magyar fiatalokat, meg a kevésbé fiatalokat, és el fogja küldeni őket Ukrajnába”, ezért mindenki „gondolja azt át, hogy mekkora itt a kockázat, és mondjon erre nemet”.

Az Orbán Viktor édesanyja által egy influenszernek adott interjúról megjegyezte: látunk egy idős asszonyt „kirobbanó formában fizikailag, intellektuálisan, minden szempontból”, és ez az idős asszony „megnyerő és lehengerlő egyszerre”. Hozzátette: „Erzsike néni majd azon az áprilisi vasárnapon is mosolyogni fog, amikor a fia bejelenti a Fidesz sokadik nagyarányú győzelmét”.

A felvételt itt tudja megtekinteni:

makapaka2
2025. október 27. 12:36
Csodálatos kisugárzású, őszinte, intelligens édesanya, akire büszke lehet a fia, és ő is büszke lehet a fiára.
rohadanarancs-2
2025. október 27. 12:31
Jó már az első mondat hazugság :)
Sün Balázs
2025. október 27. 12:25
Orbán Viktor nagyon jó genetikai örökséget kapott a szüleitől. Ez sokkal többet jelent számára, mint az ellenzék által folyamatosan emlegetett hatvanpusztai leendő örökség. ( Ráadásul az 3 leszármazott öröksége lesz, de ezen a korlátolt eszű Hadházy nem így lovagol!) Nagyon megnyerő egyéniség Orbán Viktor édesanyja. A szülő és gyermeke kölcsönösen büszkék lehetnek egymásra. Ehhez gratulálok! Ugyanez pedig Magyar Péterre és szüleire egyáltalán nem mondható el, már Radnai Márk is megmondta hajszál pontosan, hogy MP szülei valamit nagyon elrontottak a gyerekük nevelésénél..
Ízisz
2025. október 27. 12:22
Z. A szekta csűrhe kormányt akar váltani, mert minden is rossz Mo.-on... De az nem zavarja őket, hogy a brüsszeli megszorításait vezetné be a pszichopata, nárcisztikus, bűnöző hazaáruló poloska!!! Rosszabbul élnénk mint a lopcsótányferkó idelye alatt!!!💯👏🖕❗ A marhái alig várják már, hogy minden rosszsb legyen!!! Ezek nem emberek!!! 💯❗👎
