Ezt nem akarja hallani Magyar Péter: „Orbán Viktor édesanyja jövő áprilisban is mosolyogni fog” (VIDEÓ)

nem akarják Ukrajna uniós tagságát, nem akarják Webert, nem akarják ezt az egész brüsszeli brancsot”.

A digitális polgári körök tervezett országjárása kapcsán Magyar Péter is bejelentette, hogy minden helyszínen ott lesznek. De „lekvárban van Magyar Péter”, ezért „kell a cirkusz, kell a balhé”, és azt akarja, hogy „Orbán Viktor most már akkor énvelem is foglalkozzon”. De ez a szóvivő dolga, ezért „bármelyik településen (...) én állok Magyar Péter rendelkezésére, és bármilyen témát nagyon szívesen megvitatok vele” – közölte a fideszes politikus.

Arra is kitért a beszélgetés során, hogy mindenki gondolja át, hogy olyan emberekre, szavazókra, szakértőkre és politikusokra akarja-e bízni az országot, akik „pusztán a gyűlölet alapján azt mondják, hogy inkább pusztuljon az egész ország, csak ne Orbán Viktor és a Fidesz-KDNP vezesse”. Ezeket az embereket le kell győzni, „mert tönkreteszik az országot”.

Menczer Tamás azokra a kritikákra, hogy a békemenet résztvevői nem önként vettek részt azon, azt mondta: „a mi embereink, a mi táborunk, a mi támogatóink, ők olyanok, hogy majd ők eldöntik, hogy el kívánnak-e jönni valahova, vagy nem, hogy támogatnak-e valamit vagy valakit, vagy nem”.

Fontos üzenet