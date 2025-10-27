Ezt nem akarja hallani Magyar Péter: „Orbán Viktor édesanyja jövő áprilisban is mosolyogni fog” (VIDEÓ)

Mindössze két mondat kellett Schiffer Andrásnak: akkora sakk-mattot adott Magyar Péternek, amit nehezen fog kiheverni
Még csak most kezdődött a hét.
Bemutatták a konkrét adatokat.
Megnyertük a mozgósítási versenyt, nagyjából kétszer annyian voltunk az utcán, Orbán Viktor beszédét közel kétszer annyian figyelték vagy néztek bele különböző csatornákon, és megnyertük a közösségimédia-versenyt, az interakció-versenyt meg a videómegtekintő-versenyt is,
tehát ez egy óriási nagy győzelem volt, a békepárti magyarok óriási nagy győzelme
– jelentette ki a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója hétfőn a Harcosok órája című online műsorban.
Menczer Tamás úgy vélekedett: a kormánypártok megnyerték a nyarat, most a békemenettel megnyerik az őszt, „aztán megnyerjük a telet, aztán a tavaszt, aztán a választást”.
Az emberek, a választópolgárok „nem hülyék (...) nem akarnak Tisza-adót, nem akarnak nyugdíjadót, nem akarnak háborút,
nem akarják Ukrajna uniós tagságát, nem akarják Webert, nem akarják ezt az egész brüsszeli brancsot”.
A digitális polgári körök tervezett országjárása kapcsán Magyar Péter is bejelentette, hogy minden helyszínen ott lesznek. De „lekvárban van Magyar Péter”, ezért „kell a cirkusz, kell a balhé”, és azt akarja, hogy „Orbán Viktor most már akkor énvelem is foglalkozzon”. De ez a szóvivő dolga, ezért „bármelyik településen (...) én állok Magyar Péter rendelkezésére, és bármilyen témát nagyon szívesen megvitatok vele” – közölte a fideszes politikus.
Arra is kitért a beszélgetés során, hogy mindenki gondolja át, hogy olyan emberekre, szavazókra, szakértőkre és politikusokra akarja-e bízni az országot, akik „pusztán a gyűlölet alapján azt mondják, hogy inkább pusztuljon az egész ország, csak ne Orbán Viktor és a Fidesz-KDNP vezesse”. Ezeket az embereket le kell győzni, „mert tönkreteszik az országot”.
Menczer Tamás azokra a kritikákra, hogy a békemenet résztvevői nem önként vettek részt azon, azt mondta: „a mi embereink, a mi táborunk, a mi támogatóink, ők olyanok, hogy majd ők eldöntik, hogy el kívánnak-e jönni valahova, vagy nem, hogy támogatnak-e valamit vagy valakit, vagy nem”.
Ebből látszik, hogy Magyar Péter nem ismeri a jobboldali közösséget, „saját magából indul ki (...), a lóvéért bármikor bármire hajlandó volt”.
Beszélt arról is, hogy az európai politikusok szerint az ukrán-orosz háború a mi háborúnk, de „Ukrajna ki fog fogyni az emberekből”. Ha lehetősége lesz, a Tisza Párt „be fogja állítani a magyar katonákat, a magyar fiatalokat, meg a kevésbé fiatalokat, és el fogja küldeni őket Ukrajnába”, ezért mindenki „gondolja azt át, hogy mekkora itt a kockázat, és mondjon erre nemet”.
Az Orbán Viktor édesanyja által egy influenszernek adott interjúról megjegyezte: látunk egy idős asszonyt „kirobbanó formában fizikailag, intellektuálisan, minden szempontból”, és ez az idős asszony „megnyerő és lehengerlő egyszerre”. Hozzátette: „Erzsike néni majd azon az áprilisi vasárnapon is mosolyogni fog, amikor a fia bejelenti a Fidesz sokadik nagyarányú győzelmét”.
Ezt is ajánljuk a témában
Még csak most kezdődött a hét.
A felvételt itt tudja megtekinteni:
(MTI)
Nyitókép: Facebook