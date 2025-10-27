Mindössze két mondat kellett Schiffer Andrásnak: akkora sakk-mattot adott Magyar Péternek, amit nehezen fog kiheverni

„Az ember fuldoklik a dühtől” – kinyílt a bicska Hont András zsebében Magyar Péter legújabb húzása után
Alig talált szavakat a publicista.
Még csak most kezdődött a hét.
Schiffer András hétfőn a Facebook-oldalán így fogalmazott mások megítélése kapcsán: „azt gondolom, hogy senkit nem lehet felelőssé tenni felmenői tetteiért és senki sem kovácsolhat előnyt felmenői érdemeiből”.
„Gusztustalannak tartottam, amikor a független-objektív tényfeltárók a még hivatalba sem lépett köztársasági elnököt a negyven éve halott apjának a nyolcvan évvel ezelőtti tetteivel savazták, továbbá amikor a kormánypropaganda a DK elnökét, vagy a volt miniszter Tisza Pártot megszemélyesítő volt férjét találta meg a nagyapjával.
Most viszont – az áradásnak hála – ebben is sikerült szintet lépni.
Mennyire kell aljasnak lenni ahhoz, hogy valakit a születése előtt elhunyt, ráadásul a családját régen elhagyott, általa értelemszerűen soha zászlóra nem tűzött dédapja vérbírói múltjával próbáljanak meg lejáratni? S mennyire kell gátlástalannak lenni ahhoz, hogy ezt egy olyan figura tegye, aki viszont mióta az eszét tudja lépten-nyomon dicsekszik a kádári diktatúrában tévésztár, azonkívül legfelsőbb bírósági bíró, minisztériumi osztályvezető nagyapjával, valamint az ugyancsak a nyolcvanas években MTA Tudományos Minősítő Bizottsági titkári tisztséget (valamennyi felsorolt pozíció anno szigorúan káderhatásköri listás volt, utóbbiról bizonyosan a pártközpontban döntöttek) betöltött keresztapjával?” – tette fel a kérdést az ügyvéd.
A Tisza Párt elnöke szinte azonnal reagált Schiffer posztjára. „Olyan szép, hogy most, amikor dől a rendszer, akkor téged is csatasorba állítottak. Jó érzés lehet minden nap együtt mentegetni Orbánt, Gyurcsányt, Toroczkait és a régi gárda kemény titánjait. Mi lesz a következő feladatod? Tutsek Gusztávot és Apró Antalt felmenteni? Persze csak a szociáldemokratákat szétverő nagy előd után…” – fogalmazott Magyar Péter.
„Államférfiúi jó reggelt!
Remélem sikerül elérni a tőzsdenyitást a tolvaj hatalom részvényeivel!”
– tapintott rá a lényegre Schiffer András.
Ez az aljas poloska arról ad elő meséket, hogy az ő nagyapja ’56-ban fegyverrel harcolt a forradalomban.
