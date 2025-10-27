Ft
Ft
13°C
5°C
Ft
Ft
13°C
5°C
10. 27.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 27.
hétfő
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Tisza Párt liberális Magyarország Schiffer András Magyar Péter ellenzék baloldal

Mindössze két mondat kellett Schiffer Andrásnak: akkora sakk-mattot adott Magyar Péternek, amit nehezen fog kiheverni

2025. október 27. 10:36

Még csak most kezdődött a hét.

2025. október 27. 10:36
null

Schiffer András hétfőn a Facebook-oldalán így fogalmazott mások megítélése kapcsán: „azt gondolom, hogy senkit nem lehet felelőssé tenni felmenői tetteiért és senki sem kovácsolhat előnyt felmenői érdemeiből”.

„Gusztustalannak tartottam, amikor a független-objektív tényfeltárók a még hivatalba sem lépett köztársasági elnököt a negyven éve halott apjának a nyolcvan évvel ezelőtti tetteivel savazták, továbbá amikor a kormánypropaganda a DK elnökét, vagy a volt miniszter Tisza Pártot megszemélyesítő volt férjét találta meg a nagyapjával.

Most viszont – az áradásnak hála – ebben is sikerült szintet lépni.

Mennyire kell aljasnak lenni ahhoz, hogy valakit a születése előtt elhunyt, ráadásul a családját régen elhagyott, általa értelemszerűen soha zászlóra nem tűzött dédapja vérbírói múltjával próbáljanak meg lejáratni? S mennyire kell gátlástalannak lenni ahhoz, hogy ezt egy olyan figura tegye, aki viszont mióta az eszét tudja lépten-nyomon dicsekszik a kádári diktatúrában tévésztár, azonkívül legfelsőbb bírósági bíró, minisztériumi osztályvezető nagyapjával, valamint az ugyancsak a nyolcvanas években MTA Tudományos Minősítő Bizottsági titkári tisztséget (valamennyi felsorolt pozíció anno szigorúan káderhatásköri listás volt, utóbbiról bizonyosan a pártközpontban döntöttek) betöltött keresztapjával?” – tette fel a kérdést az ügyvéd.

Nem tudta türtőztetni magát Magyar Péter

A Tisza Párt elnöke szinte azonnal reagált Schiffer posztjára. „Olyan szép, hogy most, amikor dől a rendszer, akkor téged is csatasorba állítottak. Jó érzés lehet minden nap együtt mentegetni Orbánt, Gyurcsányt, Toroczkait és a régi gárda kemény titánjait. Mi lesz a következő feladatod? Tutsek Gusztávot és Apró Antalt felmenteni? Persze csak a szociáldemokratákat szétverő nagy előd után…” – fogalmazott Magyar Péter.

Egy pillanat alatt helyretették Magyart

„Államférfiúi jó reggelt!

Remélem sikerül elérni a tőzsdenyitást a tolvaj hatalom részvényeivel!” 

– tapintott rá a lényegre Schiffer András.

Kapcsolódó vélemény

undefined

Bayer Zsolt

Magyar Nemzet

Idézőjel

Schiffer igazsága

Ez az aljas poloska arról ad elő meséket, hogy az ő nagyapja ’56-ban fegyverrel harcolt a forradalomban.

Nyitókép: Földházi Árpád/Mandiner

Összesen 36 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nyugalom
•••
2025. október 27. 13:01 Szerkesztve
Poloska, a verkomcsi felmenőivel! Anyuka, apuka is menetel ezzel a felkegyelművel? Miert nem kerdezik mar meg tőlük, mennyire is szerettek ezt a pszichopatat? Erdekes, hogy nem hasonlít a nagypapira, sokkal inkább marosánbuci kiköpött mása.
Válasz erre
0
0
Megtalálta
•••
2025. október 27. 12:42 Szerkesztve
MP nem csak pszichopata, de kisstílű és pitiáner is. Pont mint az itteni trollok, meg a libsi agytröszt. Szánalmas szarkupac az egész.
Válasz erre
8
0
dejavu
2025. október 27. 12:30
sakk-matt? Szegény Schifi max. rosált egyet.
Válasz erre
0
7
Jóska
2025. október 27. 12:15
Mező Gábor tárta fel az aljas,háborúsbűnös elődjének múltját. Frissen végzett jogászként a Markó utcában írta a halálos itéleteket az 56-os raboknak,pár év múlva főügyész, majd TV sztár a Jogi Esetek műsorában.Ez volt a fizettség a hű szolgálatáért.
Válasz erre
8
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!