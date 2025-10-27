„Schiffer András feltette a kérdést:

»Mennyire kell aljasnak lenni ahhoz, hogy valakit a születése előtt elhunyt dédapja vérbírói múltjával próbáljanak meg lejáratni?«

Hát igen. Pont annyira, amennyire ez a gazember aljas. Normális ember számára felfoghatatlanul aljasnak kell lenni ehhez. Magyarpéteri vagy ungvárykrisztiáni aljasság kell hozzá, mert hát, tudnék erről mesélni, a tízéves koromban meghalt nagyapám kapcsán.

És igen, mindeközben ez az aljas poloska arról ad elő meséket, hogy az ő nagyapja ’56-ban fegyverrel harcolt a forradalomban. Aha.”