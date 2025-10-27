Ft
10. 27.
hétfő
liberális Bayer Zsolt Magyarország Schiffer András Magyar Péter ellenzék baloldal

Schiffer igazsága

2025. október 27. 09:35

Ez az aljas poloska arról ad elő meséket, hogy az ő nagyapja ’56-ban fegyverrel harcolt a forradalomban.

2025. október 27. 09:35
null
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

„Schiffer András feltette a kérdést:

»Mennyire kell aljasnak lenni ahhoz, hogy valakit a születése előtt elhunyt dédapja vérbírói múltjával próbáljanak meg lejáratni?«

Hát igen. Pont annyira, amennyire ez a gazember aljas. Normális ember számára felfoghatatlanul aljasnak kell lenni ehhez. Magyarpéteri vagy ungvárykrisztiáni aljasság kell hozzá, mert hát, tudnék erről mesélni, a tízéves koromban meghalt nagyapám kapcsán.

És igen, mindeközben ez az aljas poloska arról ad elő meséket, hogy az ő nagyapja ’56-ban fegyverrel harcolt a forradalomban. Aha.”

Nyitókép: Balint Szentgallay / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Összesen 45 komment

ben2
2025. október 27. 12:48 Szerkesztve
@ydfretr 2025. október 27. 12:07 Akik 33% emeléssel csökkentenének adót, azoknak nyilván a fele akkora tömeg a nagyobb. Áprilisig lehet még tagadni a valóságot, szerintem maxoljátok ki, mert az ébredés fájdalmas lesz.
1
1
tésztagyári szakmunkás
2025. október 27. 12:33
Horn Gyula IS.
0
0
makapaka2
2025. október 27. 12:10
Miért, volt eddig egy igaz mondata is Pötinek? Nem , nem volt.
4
0
ydfretr
2025. október 27. 12:07
Mi újság csicskák, megemésztettétek már, hogy az ellenzéki "megemlékezésen" többször annyian voltak, mint a birkameneten? Vagy maradt a kognitív disszonancia?
0
16
