Történelmi bukás előtt a Munkáspárt – Farage lehet a következő miniszterelnök?

Reform UK: a rendhagyó politikai formáció, amely a torykat és a Munkáspártot is bedarálná
A brit jobboldali politika reménysége ugyanakkor nem mentes a belső konfliktusoktól és kockázatoktól.
Keir Starmer nem sok jóra számíthat a friss felmérések tükrében.
A kormányfő a Liverpoolban tartott tanácskozáson nemcsak a párton belüli belharcokat és spekulációkat próbálta leszerelni, hanem egyértelműen kijelölte fő ellenfelét is:
Nigel Farage pártját, amely a felmérések szerint tíz százalékponttal vezet a Munkáspárt előtt.
Starmer, a nyár végi zászlóháború nyomán újra feléledő brit nemzeti öntudatot próbálta meglovagolni, amikor hangsúlyozta:
Ez a pillanat a hazafias nemzeti megújulásról szól. A hazafiságot nekünk kell újradefiniálnunk, a saját tartalmával megtölteni.”
Nemzeti színekkel és rég nem látott civil kiállással követelik a jól megérdemelt helyüket az angol nemzeti érzelmek a nap alatt.
Szerinte a Reform
ellenség, amely szembemegy az ország történelmével”, ezért minden energiát mozgósítani kell a legyőzésére.
Egyúttal leszögezte, nem fogják „utánozni” Farage politikáját, hanem szembeszállnak vele.
A 2025-ös MCC Feszten az egyik leginnovatívabb brit politikai stratégával beszélgettünk, aki többedmagával sikerre vitte a brexitkampányt, később pedig Boris Johnson miniszterelnök főtanácsadója volt.
A miniszterelnök élesen kritizálta a nemrég új, szélsőbaloldali és iszlámbarát pártot alapító Jeremy Corbyn volt pártelnököt is, akit a „sérelmi politika” képviselőjének titulált, és ebben párhuzamba állította a Reform vezetőjével. Arra reagálva, hogy belső riválisa, Andy Burnham manchesteri polgármester egyre többször merül fel potenciális utódaként, Starmer úgy reagált:
Ez nem az önvizsgálat ideje”, hanem az összefogásé.
Bemutatjuk az embert, aki kivezette az Egyesült Királyságot az EU-ból, most pedig miniszterelnöki babérokra tör.
A kormányfő megerősítette, hogy 2029-ig bevezetnek egy kötelező digitális személyazonosító kártyát a brit munkavállalóknak, amely hosszabb távon a szociális juttatások területén is alkalmazható lehet. Az elképzelés komoly ellenállást váltott ki a brit társadalomban, amely a politikai és kormányzati kontroll legújabb, minden eddiginél durvább eszközét látja a tervezetben, amelyet sokan a „digitális privát szféra” felszámolására tett újabb kísérletként értelmeznek.
Nigel Farage a következő velős reakciót adta Keir Starmer kijelentéseire:
A brit nép valódi ellensége a Munkáspárt, és csak a Reform áll igazán az ő oldalukon.”
A Sky News által nemrég közölt YouGov-elemzés szerint történelmi áttörés előtt áll Nigel Farage pártja.
A legfrissebb, 13 ezer fő megkérdezésével készült közvélemény-kutatás szerint
a Reform UK 311 mandátumot szerezne egy most tartott választáson, ami alig marad el a 326-os abszolút többségtől.
Ez a jelenlegi öt helyükről kiindulva minden idők legnagyobb ugrása lenne a brit választástörténetben.
A másik két nagy párt összeomlása egészen döbbenetes:
A kutatás szerint ráadásul a Reform UK a potenciális szavazatainak háromnegyedét közvetlenül a Munkáspárttól sikerült elhódítania, miközben a toryk szinte eltűnnének Walesből és Dél-Angliából.
Mindkét hagyományos pártban meghatározó politikusok sora veszítené el mandátumát.
Bár elméletileg egy, a kontinentális Európában bevett, népfrontos koalíció blokkolhatná Farage miniszterelnökségét, a Sky News szerint azonban gyakorlatilag elkerülhetetlen lenne, hogy ő szerezze meg a legtöbb képviselő támogatását, így reális esélye van a kormányfői posztra.
Thomas Kirchner szerint semmiben sem szabad együttműködni a „radikálisokkal”, a szocialista-liberális pártoknak pedig bármi áron össze kell fogniuk.
Fotó: Niklas HALLE'N / AFP