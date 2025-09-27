Ft
egyesült királyság Reform UK Munkáspárt Nagy-Britannia közvélemény-kutatás Keir Starmer Nigel Farage

Történelmi bukás előtt a Munkáspárt – Farage lehet a következő miniszterelnök?

2025. szeptember 27. 14:21

Keir Starmer nem sok jóra számíthat a friss felmérések tükrében.

2025. szeptember 27. 14:21
null

A Reform UK elleni harc „a nemzet lelkéért” folyik, és a történelem nem bocsátana meg a kormányának, ha kudarcot vallana ebben a küzdelemben – a Guardian beszámolója szerint így figyelmeztette politikusait Keir Starmer brit miniszterelnök a Munkáspárt kongresszusa előtt.

A kormányfő a Liverpoolban tartott tanácskozáson nemcsak a párton belüli belharcokat és spekulációkat próbálta leszerelni, hanem egyértelműen kijelölte fő ellenfelét is:

Nigel Farage pártját, amely a felmérések szerint tíz százalékponttal vezet a Munkáspárt előtt.

Starmer, a nyár végi zászlóháború nyomán újra feléledő brit nemzeti öntudatot próbálta meglovagolni, amikor hangsúlyozta:

Ez a pillanat a hazafias nemzeti megújulásról szól. A hazafiságot nekünk kell újradefiniálnunk, a saját tartalmával megtölteni.”

Szerinte a Reform

ellenség, amely szembemegy az ország történelmével”, ezért minden energiát mozgósítani kell a legyőzésére.

Egyúttal leszögezte, nem fogják „utánozni” Farage politikáját, hanem szembeszállnak vele.

A miniszterelnök élesen kritizálta a nemrég új, szélsőbaloldali és iszlámbarát pártot alapító Jeremy Corbyn volt pártelnököt is, akit a „sérelmi politika” képviselőjének titulált, és ebben párhuzamba állította a Reform vezetőjével. Arra reagálva, hogy belső riválisa, Andy Burnham manchesteri polgármester egyre többször merül fel potenciális utódaként, Starmer úgy reagált:

Ez nem az önvizsgálat ideje”, hanem az összefogásé.

A kormányfő megerősítette, hogy 2029-ig bevezetnek egy kötelező digitális személyazonosító kártyát a brit munkavállalóknak, amely hosszabb távon a szociális juttatások területén is alkalmazható lehet. Az elképzelés komoly ellenállást váltott ki a brit társadalomban, amely a politikai és kormányzati kontroll legújabb, minden eddiginél durvább eszközét látja a tervezetben, amelyet sokan a „digitális privát szféra” felszámolására tett újabb kísérletként értelmeznek.

Nigel Farage a következő velős reakciót adta Keir Starmer kijelentéseire:

A brit nép valódi ellensége a Munkáspárt, és csak a Reform áll igazán az ő oldalukon.”

Bőven van félnivalója a Munkáspártnak

A Sky News által nemrég közölt YouGov-elemzés szerint történelmi áttörés előtt áll Nigel Farage pártja.

A legfrissebb, 13 ezer fő megkérdezésével készült közvélemény-kutatás szerint

a Reform UK 311 mandátumot szerezne egy most tartott választáson, ami alig marad el a 326-os abszolút többségtől.

Ez a jelenlegi öt helyükről kiindulva minden idők legnagyobb ugrása lenne a brit választástörténetben.

A másik két nagy párt összeomlása egészen döbbenetes:

  • a Munkáspárt mindössze 144 mandátumra zsugorodna, ami rosszabb eredmény, mint Jeremy Corbyn idején,
  • a Konzervatív Párt pedig 45 helyre esne vissza, története leggyengébb szereplésével, negyedik erővé válva a szabad demokraták mögött.

A kutatás szerint ráadásul a Reform UK a potenciális szavazatainak háromnegyedét közvetlenül a Munkáspárttól sikerült elhódítania, miközben a toryk szinte eltűnnének Walesből és Dél-Angliából.

Mindkét hagyományos pártban meghatározó politikusok sora veszítené el mandátumát.

Bár elméletileg egy, a kontinentális Európában bevett, népfrontos koalíció blokkolhatná Farage miniszterelnökségét, a Sky News szerint azonban gyakorlatilag elkerülhetetlen lenne, hogy ő szerezze meg a legtöbb képviselő támogatását, így reális esélye van a kormányfői posztra.

***

Fotó: Niklas HALLE'N / AFP

