Holland veszedelem? – A jobboldali pártok előretörésétől retteg a német szerkesztő

Hollandiában ismét politikai káosz uralkodik: a kormányból sorra lépnek ki a pártok, a parlamenti pártok viszonyát pedig kölcsönös sértegetés és zavar jellemzi, írja Thomas Kirchner. A Süddeutsche Zeitung politikai szerkesztője szerint az elmúlt hónapok tanulsága:

a középpártoknak minden áron el kell kerülniük bármiféle együttműködést a „radikális jobboldallal”.

A szerző Geert Wilderst, a jobboldali holland Szabadságpárt (PVV) vezetőjét teszi felelőssé, aki tavaly novemberben történelmi győzelmet aratott a választáson, ám kormányt ennek ellenére sem tudott alakítani, mivel a koalíciós kísérletei kudarcba fulladtak (pont azért, mert a többi párt nem volt vele hajlandó együttműködni – a szerk.).

A középpártok nem tudtak stabil ellenpólust felállítani, így végül egy pártonkívüli bürokrata került a jobboldali kabinet élére. A kormány gyenge volt, Wilders pedig akkor robbantotta fel, amikor saját népszerűsége átmenetileg csökkent.

Most viszont támogatottsága ismét emelkedik, ezzel Kirchner szerint teljesen meg is bukott az elszigetelési kísérlet.

Úgy látja, a holland példa azt mutatja, hogy

a „félmegoldások”, vagyis a szélsőjobboldal részleges bevonása a kormányzásba, mindig visszaütnek.

Szerinte a populisták bármikor kibújhatnak a felelősség alól, és azt hangoztathatják, hogy radikális javaslataikat a többiek szisztematikusan blokkolják.