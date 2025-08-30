Holland veszedelem? – A jobboldali pártok előretörésétől retteg a német szerkesztő

Behűtheti a pezsgőt Orbán szövetségese, tarol a holland jobboldal
Geert Wilders, míg a Holland Szabadságpárt előretört, korábbi kényszerkoalíciós partnerei is gyengültek.
Thomas Kirchner szerint semmiben sem szabad együttműködni a „radikálisokkal”, a szocialista-liberális pártoknak pedig bármi áron össze kell fogniuk.
Hollandiában ismét politikai káosz uralkodik: a kormányból sorra lépnek ki a pártok, a parlamenti pártok viszonyát pedig kölcsönös sértegetés és zavar jellemzi, írja Thomas Kirchner. A Süddeutsche Zeitung politikai szerkesztője szerint az elmúlt hónapok tanulsága:
a középpártoknak minden áron el kell kerülniük bármiféle együttműködést a „radikális jobboldallal”.
A szerző Geert Wilderst, a jobboldali holland Szabadságpárt (PVV) vezetőjét teszi felelőssé, aki tavaly novemberben történelmi győzelmet aratott a választáson, ám kormányt ennek ellenére sem tudott alakítani, mivel a koalíciós kísérletei kudarcba fulladtak (pont azért, mert a többi párt nem volt vele hajlandó együttműködni – a szerk.).
A középpártok nem tudtak stabil ellenpólust felállítani, így végül egy pártonkívüli bürokrata került a jobboldali kabinet élére. A kormány gyenge volt, Wilders pedig akkor robbantotta fel, amikor saját népszerűsége átmenetileg csökkent.
Most viszont támogatottsága ismét emelkedik, ezzel Kirchner szerint teljesen meg is bukott az elszigetelési kísérlet.
Úgy látja, a holland példa azt mutatja, hogy
a „félmegoldások”, vagyis a szélsőjobboldal részleges bevonása a kormányzásba, mindig visszaütnek.
Szerinte a populisták bármikor kibújhatnak a felelősség alól, és azt hangoztathatják, hogy radikális javaslataikat a többiek szisztematikusan blokkolják.
Az eredmény: fokozódó instabilitás és erősödő társadalmi megosztottság. Ezt fogalmazta meg Frans Timmermans, a zöld–szociáldemokrata frakció vezetője is, amikor kijelentette:
Wilders-szel kormányozni eredendő bűn.”
Kirchner amiatt is aggódik, hogy egy felmérés szerint
már csak a hollandok 4 százaléka bízik a politikai rendszerükben, ami példátlanul alacsony arány egy nyugat-európai demokráciában.
A szerkesztő természetesen a hazájában egyre népszerűbb Alternatíva Németországnak (AfD) minden eddiginél intenzívebb erősödése miatt vette górcső alá a holland politikai helyzetet. Az üzenete pedig egyértelmű a németek számára:
A szélsőjobboldallal nem szabad kísérletezni, még az AfD esetében sem.”
Szerinte a hollandok előtt mindössze két lehetőség áll:
Az utóbbi gyakorlatilag a Nyugat-Európában bevett népfrontos taktikát jelenti. Ennek keretében egymással jellemzően összeegyeztethetetlen politikai programokkal és társadalmi célkitűzésekkel, illetve a kormányalakításhoz külön-külön elégtelen támogatottsággal bíró pártok lépnek koalícióra egymással, hogy távol tartsák az ország vezetésétől az általuk szélsőjobboldalinak bélyegzett, náluk sokkal népszerűbb formációkat.
Kirchner szerint a szociáldemokraták, a kereszténydemokraták, a liberálisok és a zöldek csak úgy kerülhetik el a válságot, ha
pragmatikus, észszerű politikát folytatnak, amely figyelembe veszi a szélsőjobboldali szavazók félelmeit is”, például a bevándorlással vagy az identitásvesztéssel kapcsolatban.
Úgy véli, a félmegoldások helyett „a demokratikus közép stabil együttműködésére van szükség”.
Fotó: Phil Nijhuis / POOL / AFP