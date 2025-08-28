Betelt a pohár Hollandiában: hazazavarnák az ukrán férfiakat

Az ukrán férfiak azonnali hatállyal történő hazaküldését sürgette a holland Szabadságpárt (PVV) elnöke – számolt be a Strana.today.

Geert Wilders kijelentette, hogy Hollandia már így is egy „hatalmas menekültközponttá” vált, ezért a hatóságoknak szigorúbb lépéseket kell tennie a menedékjog kérdésében.

A pártvezető a határellenőrzés azonnali megerősítését, a menedékkérelmek befogadásának leállítását és a családegyesítési program megszüntetését javasolta.

Álláspontja szerint az ukrán férfiaknak kötelességük visszatérni hazájukba, hogy ott segítséget nyújtsanak a háborús erőfeszítések terén. Hasonlóan nyilatkozott a szíriaiakról is, akiket Szíriába vagy a régió más arab országaiba toloncolna vissza.

A Szabadságpárt korábban jelezte, hogy kormányra kerülésük esetén mentességet kérnének az Európai Unió „ideiglenes védelemről” szóló irányelve alól. Ez a lépés lehetővé tenné számukra az ukrán férfiak hazatoloncolását.