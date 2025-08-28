Betelt a pohár Hollandiában: hazazavarnák az ukrán férfiakat

Geert Wilders látványos példát adott: így ne ne csináljunk jobboldali kormányt!
Szervezet, jelenlét, a nem csak egyetlen ügy miatt lojális választók nélkül illékony mozgalom csak egy politikai erő, nem párt. Kohán Mátyás írása.
Geerd Wilders szerint Hollandiában már így épp elég menekült van.
Az ukrán férfiak azonnali hatállyal történő hazaküldését sürgette a holland Szabadságpárt (PVV) elnöke – számolt be a Strana.today.
Geert Wilders kijelentette, hogy Hollandia már így is egy „hatalmas menekültközponttá” vált, ezért a hatóságoknak szigorúbb lépéseket kell tennie a menedékjog kérdésében.
A pártvezető a határellenőrzés azonnali megerősítését, a menedékkérelmek befogadásának leállítását és a családegyesítési program megszüntetését javasolta.
Álláspontja szerint az ukrán férfiaknak kötelességük visszatérni hazájukba, hogy ott segítséget nyújtsanak a háborús erőfeszítések terén. Hasonlóan nyilatkozott a szíriaiakról is, akiket Szíriába vagy a régió más arab országaiba toloncolna vissza.
A Szabadságpárt korábban jelezte, hogy kormányra kerülésük esetén mentességet kérnének az Európai Unió „ideiglenes védelemről” szóló irányelve alól. Ez a lépés lehetővé tenné számukra az ukrán férfiak hazatoloncolását.
Fotó: YVES HERMAN / POOL / AFP