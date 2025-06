Hogyan ne csináljunk jobboldali kormányt?

A Patrióták Európáért párt­család eleddig nemcsak Magyar­országon adta a legnagyobb kormánypártot, hanem Hollandiában is. Geert Wilders Szabadságpártjának kormányzásából azonban a csak belföldről nézve látható bevándorláspolitikai változásokon kívül konkrétan semmi nem látszott az európai porondon. És Wilders most már nincs is kormányon: múlt héten otthagyta a koalíciót a bevándorláspolitikai változásokkal való elégedetlensége miatt, látványos példát mutatva minden európai jobboldali erőnek arra, hogyan ne csináljon jobboldali kormányt.