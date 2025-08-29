Behűtheti a pezsgőt Orbán szövetségese, tarol a holland jobboldal

A legfrissebb közvélemény-kutatások szerint Geert Wilders szélsőjobboldali Szabadságpártja (PVV) vezet két hónappal a hollandiai parlamenti választások előtt – írja az Euronews.

Az előrehozott választásokat október 29-re írták ki,

miután Wilders pártja júniusban kilépett a koalíciós kormányból a migrációs politikával kapcsolatos nézeteltérés miatt.

A parlamenti nyári szünet utáni politikai kampány kezdetén a legfrissebb közvélemény-kutatások azt mutatják, hogy a PVV 33 helyet szerezne meg a 150 fős parlamentben, őket követné a Zöldek és a Munkáspárt balközép közös listája, a GroenLinks-PvdA, amely várhatóan 26 helyet szerezne meg.

Ugyanez a közvélemény-kutatás szerint a jelenlegi kormánykoalíciós partnerek – a jobbközép VVD, a gazdapárt BBB és a konzervatív NSC – támogatottsága jelentősen csökkent. A legnagyobb veszteségeket a VVD szenvedheti el: várhatóan 24-ről 15 helyre csökken a létszámuk a parlamentben.

Wilders Szabadságpártja győzött az előző, 2023. novemberi választásokon is, őket követte a Frans Timmermans volt európai biztos vezette GroenLinks-PvdA (24 mandátum).