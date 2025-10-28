A brit Konzervatív Párt már éppen javasolt volna valami patrióta dolgot, erre a volt kormányfőjük beléjük állt

Robbanásközeli a helyzet a briteknél: a fiatal férfiaknak nagyon elege van a bűnözőkből és a migránsokból
A Munkáspárt könnyen ráfázhat, ha tényleg 16 évre szállítja le a szavazati jog korhatárát.
Theresa May volt brit miniszterelnök ismét saját pártját vette célba, miután a Konzervatív Párt a környezetvédelmi szabályok enyhítését javasolta. A brit politikus szerint ezzel a toryk a populisták felé sodródnak, és a „szélsőjobb” szavazóinak kegyeit keresik.
A brit konzervatív tábor ismét önmagát marcangolja: Theresa May volt miniszterelnök a Lordok Házában élesen bírálta saját pártját, amiért az a 2008-as klímavédelmi törvény visszavonását kezdeményezte. A törvény jelenlegi formájában előírja, hogy az Egyesült Királyság 2050-ig 80 százalékkal csökkentse a szén-dioxid-kibocsátást – ezt a kötelezettségvállalást még May kormánya erősítette meg évekkel ezelőtt.
A mostani vezetés, élén Kemi Badenoch pártelnökkel, azonban új megközelítést javasolt, mondván: a korábbi célkitűzések lehetetlenek, és a brit gazdaság helyreállítása érdekében inkább az északi-tengeri olaj- és gázkitermelést kellene bővíteni. May ezt „szélsőséges és szükségtelen lépésnek” nevezte, amely szerinte „halálosan aláásná Nagy-Britannia vezető szerepét a klímapolitikában”. A Politico tudósítása szerint May szerint ezzel a párt a Reform UK szavazóinak kegyeit hajszolja a szélesebb választói bázis kárára. Úgy fogalmazott:
Ez a bejelentés csak megerősíti, hogy a klímapolitika megosztó kérdéssé vált, holott korábban összekötötte a nemzetet.
A volt kormányfő nem állt meg a klímakérdésnél. Beszédében bírálta a Konzervatív Párt azon tagjait is, akik – állítása szerint – „démonizálják az igazságszolgáltatást” és „populista narratívákat terjesztenek”. Ezzel egyértelműen Robert Jenrick volt igazságügyi árnyékminiszterre utalt, aki a pártkonferencián arról beszélt, hogy tucatnyi bíró van, akiknek nyílt határokat támogató szervezetekkel van kapcsolatuk, és szerinte akik összemossák az ítélkezést és az aktivizmust, azoknak nincs helye az igazságszolgáltatásban. May ezzel szemben óvatosabb hangnemre intette pártját:
Minden lépés, amellyel csökkentjük az emberi jogok iránti elkötelezettségünket, riválisainkat bátorítja és gyengíti pozíciónkat a világban
– mondta. A politikus szerint a nyugati világ számos vezetője használja a populizmust és a megosztást rövid távú politikai céljai érdekében, amivel szerinte csak „ellenségeiket erősítik”.
A Konzervatív Párt épp akkor próbál visszatérni a hazafias, középosztályt megszólító politikai irányvonalhoz, amikor a volt vezetője újra balról támadja.
Theresa May azonban most is a „szélsőjobb” elleni harc jelszavával lépett fel – csakhogy ezzel a saját pártját gyengíti.
Miközben a toryk végre próbálnák újra megszólítani a nemzeti gondolkodású szavazókat, May a „demokrácia megvédése” nevében épp a brit jobboldal szavait próbálja elfojtani. A brit konzervatív mozgalom így újra ott tart, ahol az elmúlt években annyiszor: amint felmerül egy valóban patrióta, a nemzeti szuverenitást hangsúlyozó irány, rögtön előkerül valaki, hogy lesöpörje az asztalról – természetesen a „szélsőségesség” elleni harc nevében.
