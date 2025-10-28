A brit Konzervatív Párt már éppen javasolt volna valami patrióta dolgot, erre a volt kormányfőjük beléjük állt

A brit konzervatív tábor ismét önmagát marcangolja: Theresa May volt miniszterelnök a Lordok Házában élesen bírálta saját pártját, amiért az a 2008-as klímavédelmi törvény visszavonását kezdeményezte. A törvény jelenlegi formájában előírja, hogy az Egyesült Királyság 2050-ig 80 százalékkal csökkentse a szén-dioxid-kibocsátást – ezt a kötelezettségvállalást még May kormánya erősítette meg évekkel ezelőtt.

A volt brit kormányfő a baloldal elvárásainak felel meg, amikor saját konzervatív pártját támadja a „populizmus” nevében.

Forrás: HENRY NICHOLLS / POOL / AFP

A mostani vezetés, élén Kemi Badenoch pártelnökkel, azonban új megközelítést javasolt, mondván: a korábbi célkitűzések lehetetlenek, és a brit gazdaság helyreállítása érdekében inkább az északi-tengeri olaj- és gázkitermelést kellene bővíteni. May ezt „szélsőséges és szükségtelen lépésnek” nevezte, amely szerinte „halálosan aláásná Nagy-Britannia vezető szerepét a klímapolitikában”. A Politico tudósítása szerint May szerint ezzel a párt a Reform UK szavazóinak kegyeit hajszolja a szélesebb választói bázis kárára. Úgy fogalmazott: