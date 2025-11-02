Ft
11. 02.
vasárnap
nagy-britannia aktivista felmentés bíróság Stonehenge Just Stop Oil akció vád

Ezúttal a Stonehenge-et rongálták a zöldaktivisták – a bíróság minden vádpont alól felmentette őket (VIDEÓ)

2025. november 02. 08:07

Tettüket azzal indokolták, hogy a fosszilis tüzelőanyagok elleni tiltakozás jogos és legitim ügy.

2025. november 02. 08:07
null

Felmentették a közveszélyokozás vádja alól azt a három „Just Stop Oil” aktivistát, akik narancsszínű porral fújták le a Stonehenge-et.

A 74 éves Rajan Naidu, a 23 éves Niamh Lynch, az Oxfordi Egyetem hallgatója, valamint a 36 éves Luke Watson a Salisbury-i Koronabíróságon zajló tíznapos per után kaptak felmentést – közölte a BBC

A lap ismertette, hogy mindhárman tagadták a vádakat, amelyek szerint egy ősi, védett műemléket rongáltak meg és közveszélyt okoztak. A BBC az ügy kapcsán felidézte, hogy a Stonehenge-et a fosszilis tüzelőanyagok elleni folyamatos tiltakozás részeként vették célba még tavaly a nyári napforduló közeledtével, mikor 15 ezer ember készült az ilyenkor szokásos ünnepségre.

A trió a bíróságon elismerte, hogy részt vettek a tiltakozásban, tettüket  „ésszerű indokkal” magyarázták, és az Emberi Jogok Európai Egyezménye 10. és 11. cikkében biztosított szólásszabadsághoz és gyülekezési szabadsághoz való jogaikra hivatkoztak. Valamint hangsúlyozták, hogy

a fosszilis tüzelőanyagok elleni tiltakozás jogos és legitim ügy.

A cikkből kiderült, hogy 

a támadás után Naidu és Lynch csendben leültek a kövek elé, ahol a rendőrség letartóztatta őket.

A port röviddel ezután eltávolították a kövekről, a tisztítás költsége 620 font volt – írta a BBC.

A történtekről készült videót alább tekintheti meg:

Nyitókép: Képernyőfotó

 

bagoly-29
2025. november 02. 11:01
Két indiai hülye és egy angol nevű, no meg a valszeg szinesbőrüekből álló bíróság! Az angolok is eltünésre vannak kárhoztatva, gyarmarositóként elkövetett vétkeikért!
nyúlgerinc
2025. november 02. 10:59
Érdeklődni szeretnék, hogy ezek a bizonyos harcosok vajon mikor fognak a BBC-nél akciózni? Vagy például az Amerikából Európába LNG-t szállító hajókat mikor fogják blokád alá vonni? Mert ez a világ momentán legnagyobb szennyező projektje a kitermeléstől a szállítás végpontjáig. De tekintettel arra, hogy ezeket a nemzetközi banditákat azok fizetik, akiknek ez nem érdeke így nem is fognak tiltakozni soha.
Öreg Palóc
2025. november 02. 10:59
AZt a 620 fontot kevésnek találom, fel kellene szorozni 10-zel, és fejenként. Mert aki vegyszerrel fúj be egy műemléket, azért, hogy zöldként tiltakozzon, az HÜLYE és megérdemel egy ekkora büntetést.
pugacsov-0
2025. november 02. 10:55
Idióta angolok..Úgy kell nekik.
