Ezúttal a Stonehenge-et rongálták a zöldaktivisták – a bíróság minden vádpont alól felmentette őket (VIDEÓ)

Felmentették a közveszélyokozás vádja alól azt a három „Just Stop Oil” aktivistát, akik narancsszínű porral fújták le a Stonehenge-et.
A 74 éves Rajan Naidu, a 23 éves Niamh Lynch, az Oxfordi Egyetem hallgatója, valamint a 36 éves Luke Watson a Salisbury-i Koronabíróságon zajló tíznapos per után kaptak felmentést – közölte a BBC.
A lap ismertette, hogy mindhárman tagadták a vádakat, amelyek szerint egy ősi, védett műemléket rongáltak meg és közveszélyt okoztak. A BBC az ügy kapcsán felidézte, hogy a Stonehenge-et a fosszilis tüzelőanyagok elleni folyamatos tiltakozás részeként vették célba még tavaly a nyári napforduló közeledtével, mikor 15 ezer ember készült az ilyenkor szokásos ünnepségre.
A trió a bíróságon elismerte, hogy részt vettek a tiltakozásban, tettüket „ésszerű indokkal” magyarázták, és az Emberi Jogok Európai Egyezménye 10. és 11. cikkében biztosított szólásszabadsághoz és gyülekezési szabadsághoz való jogaikra hivatkoztak. Valamint hangsúlyozták, hogy
a fosszilis tüzelőanyagok elleni tiltakozás jogos és legitim ügy.
A cikkből kiderült, hogy
a támadás után Naidu és Lynch csendben leültek a kövek elé, ahol a rendőrség letartóztatta őket.
A port röviddel ezután eltávolították a kövekről, a tisztítás költsége 620 font volt – írta a BBC.
A történtekről készült videót alább tekintheti meg:
