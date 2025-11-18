Újabb belháború az amerikai jobboldalon: Orbán Viktor is szóba került

Rod Dreher hozzátette:

„Tucker Carlsonnal kapcsolatban az olvasók jól tudják, mennyire megdöbbentem amiatt, hogy Nick Fuentest azzal a softball interjúval promotálta. Az is igaz, hogy Tucker az elmúlt másfél évben a műsoraiban a szeszélyes hangvételre hajlott. De az ISI kapcsolata Tuckerrel sokkal régebbre nyúlik vissza – akkorra, amikor Tucker a jobboldal egyik legvizionáriusabb és legizgalmasabb médiaszemélyisége volt. Fogalmam sincs, miért döntött úgy Tucker, hogy ezt a sötét utat választja, és ahogy az elmúlt két hétben többször nyilvánvalóvá tettem, azt hiszem, öngyilkosság lenne a jobboldal részéről, ha követné őt. Ha az ISI Fuentes után is folytatná a szoros kapcsolatot a TC-vel, akkor problémám lenne vele. De igazságtalan lenne az ISI-t és Burtkát a Carlsonnal korábban végzett munkájukért ítélni.”

Dreher leszögezi azt is, hogy „ez egy groteszk, asszociáción alapuló lejáratás, és őszintén szólva, hisztérikus. Nem ismerem jól Yarvint, de barátok vagyunk. Határozottan nem értek egyet a legtöbb dologgal, amit képvisel, de mindenképpen hajlandó vagyok beszélni vele erről. Miért ne? A hozzám hasonló normálisabb konzervatívoknak jobban tennék, ha hajlandóak és képesek lennének bekapcsolódni, mert Yarvinnak van követői, és ő nagyon okos. Ha az elképzeléseit ellen kell fordítani, ahhoz elkötelezettség kell.”

Mint írja: „Carlsonnal kapcsolatban Lynch és Long Carlson legutóbbi, október 29-i podcastjában Maduro védelmében tett kijelentéseire utalnak. Szerintem Carlson nagyon tévedett, hogy ezt tette.” Dreher hangsúlyozza: szerinte Nicolas Maduro „egy gonosz diktátor”.

Deher Orbánnal kapcsolatban is reagált a nyílt levélre:

„Egy jele annak, hogy mennyire elrugaszkodott Lynch és Long a való világtól, az Orbán Viktorral szembeni elítélésük. Mint mindannyian tudják, én Magyarországon élek, és az egyik ok, amiért ideköltöztem, az volt, hogy lenyűgöz a posztliberális konzervatív kormány működésének megfigyelése. Amikor 2022-ben először idejöttem, egy washingtoni barátom, aki ismeri – és érti is, hogy Orbán mit képvisel valójában –, azt mondta nekem, hogy

a régi vágású republikánusok mind azt hiszik, hogy Orbán – akit négyszer választottak meg szabad és tisztességes szavazással – fasiszta. Ez enyhén szólva is őrültség, ahogy azt minden jobboldali, aki kritikus szemmel látogat Budapestre, láthatja. Hány ’autokrata’, ahogy Lynch és Long mondja, nyer szabad választásokat?

Bárki Washingtonban, aki az amerikai médiából vagy régi vágású agytrösztökre alapozza az elemzését a Magyarországon zajló eseményekről, komolyan félrevezetik.”