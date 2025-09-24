Charlie Kirk politikája: a MAGA-doktrína

Charlie Kirk úgy látja, hogy a Trump elnökségéig érvényben lévő Wilson-doktrína, az első világháború idején elnökösködő Wodroow Wilson globális utópiája nem működött. Hangsúlyozza: Amerikának inkább a kereskedelem és a kultúra területén kell hatással lennie a világra, nem háború által. Trump csak felesleges háborúktól szeretné megkímélni országát, amivel a Monroe-doktrínához tér vissza (Amerika az amerikaiaké).

Mint írja: „semmi hazafiatlanság nincs abban, hogy kimaradunk olyan háborúkból, amelyek nincsenek jó hatással hazánkra, vagy amelyeknek nincs világos erkölcsi célja.” És itt Kirk utal a nyugati morális gondolkodás egyik keresztény alapeszméjére,

az „igazságos háború” elméletére, amelyet Szent Ágoston fogalmazott meg először.

Kirk szerint Wilson és Bush is idealisták voltak. Trump azonban célorientált, nem úgy, mint a „washingtoni politikai figurák” többsége. Trump „ nem érdekelt pusztán abban, hogy kimutassa távoli ügyekkel való azonosulását, mint az arab világ liberális demokráciává alakítása”. Hanem mérlegeli az előnyöket és hátrányokat, legyenek azok morálisak vagy pénzügyiek. Célja egyszerre a béke és az erő.

Charlie Kirk vallásossága

Charlie Kirk evangelikál protestáns keresztény volt, s a Calvary Chapel Associationhöz tartozott, ami a pünkösdista eredetű evangelikál gyülekezetek szövetsége. A felesége, Erica Kirk katolikus családban nőtt fel és politológiát végzett.

Charlie Kirk a róla szóló Wikipédia-szócikk szerint kreacionista volt, és megtartotta a zsidó szombatot, amit keresztény kötelességnek érzett. Utóbbiról egy könyvet is írt, amely halála után bestseller lett (Stop, in the Name of God: Why Honoring the Sabbath Will Transform Your Life).

2021-ben Charlie Kirk összefogott Rob McCoy kaliforniai lelkésszel, akivel közösen létrehozták a TPUSA Faith szervezetet (Turning Point USA Faith), hogy annak segítségével mobilizálják a konzervatív keresztényeket a Republikánus Párt oldalán.

New York-i katolikus érsek: Charlie Kirk misszionárius és hős volt

„Modern kori Szent Pálnak” nevezte Timothy Dolan bíboros, New York érseke pénteken Charlie Kirköt. Hozzátette: a meggyilkolt konzervatív aktivista „kedves” vitastílusa „taníthat nekünk valamit”.

Dolan, elmondta: korábban nem ismerte Kirköt, de miután Kirket szeptember 10-én meggyilkolta egy szélsőbaloldali merénylő egy utahi egyetemi kampuszon, utána nézett, ki volt ő, és lenyűgözte, amit talált.

„Minél többet tudtam meg róla, annál jobban gondoltam: »Ez a fickó egy modern kori Szent Pál«” – mondta Dolan a Fox and Friends című műsorban. Hozzátette:

Kirk „misszionárius volt, evangélista és hős.”

Megjegyezte azt is: „Úgy gondolom, ő tudta, mire gondolt Jézus, amikor azt mondta, hogy az igazság szabaddá tesz.”

New York érseke azt mondta, hogy bár Kirk „nyílt” és „meglehetősen egyenes” volt, „mindig tisztelettel” bánt az ellenfeleivel, amikor szóban vitáztak.