Charlie Kirk politikája: a MAGA-doktrína

Donald Trump emlékezetes beszédet mondott Charlie Kirk temetésén: „Meggyilkolta őt egy radikalizálódott szörnyeteg”
Az amerikai elnök szerint a keresztény influenszer neve örökké élni fog.
Charlie Kirk, a vasárnap eltemetett, szeptemberben politikai merénylet áldozatává vált amerikai jobboldali aktivista vitái mellett több könyvet is írt, melyek közül az utolsó, A MAGA-doktrína lényegét foglaljuk össze. A protestáns Charlie Kirk-öt New York katolikus érseke misszionáriusnak és hősnek nevezte.
Vasárnap este eltemették Charlie Kirköt, az amerikai jobboldal meghatározó alakját, aki ellen szeptember 10-én, egy utahi egyetemen követtek el halálos merényletet. Röviden már foglalkoztunk a nagy vitázó nézeteivel, amikor azt a telexes állítást cáfoltuk, hogy szélsőjobboldali lenne. Most összefoglaljuk, mit ír utolsó kötetében, a The MAGA Doctrine-ban.
Charlie Kirk nyilván nem eredeti gondolkodó, nem politikai elméletalkotó, hanem tájékozott vitázó és interpretátor volt. A Turning Point USA alapítója sokakra volt hatással, ráadásul teljesen klasszikus, sztenderd amerikai jobboldali elveket vallott, ezért is érdemes vele megismerkedni.
Elsőként is ismételjük át, kik voltak nagy hatással Kirkre. Politikai mentora a neokonzervatív David Horowitz volt (1939-2025), illetve hatással volt Ronald Reagan repubikánus elnök, William F. Buckley Jr., a neokonzervatív gondolkodó (1925-2008), a szabadpiacpárti Milton Friedman és a libertárius szabadpiacpárti fekete szerző, Thomas Sowell.
A MAGA Doctrine című kötetből teljesen klasszikus amerikai konzervatív nézetrendszer rajzolódik ki: egyéni szabadság, szabadpiac, kis állam, amerikai kivételességtudat és nemzeti érzés, hagyományos morális felfogás. Hozzáteszi: „az elképzelés, amire a (z amerikai) nemzet épül, az az egyéni szabadság védelme a zsarnoki kormányzati erőkkel szemben”. Hozzáteszi: részéről „részben konzervatív, részben libertárius, részben nacionalista, részben populista”.
Mint a kötetről magáról írja: „a MAGA-doktrína arról szól, mi történik, ha két politikai párt már nem hallgat az emberekre, de mégis az emberek nyernek”. Ugyanis mindkét párt a nagy szabályozó államot és az óceánon túli nagy katonai beavatkozásokat támogatja, ami egyfajta jobb-ball koalíciót jelent. Mint Kirk leszögezi: „a nagyobb nem mindig jobb. A kormányzatnak olyan kicsinek kellene lennie, hogy alig vegyük észre.” Kirk hangsúlyozza az egyéni jogok, a család, a helyi egyházi gyülekezet és iskolák fontosságát.
Szerinte Trump „a nagy felforgató”, aki megérezte, hogy a politikai elit mennyire nincs már kapcsolatban a választókkal. Megjegyzi: még az angolszász konzervativizmust megalapító Edmund Burke is támogatta az amerikai függetlenségi háborút (amerikai szóhasználatban: „amerikai forradalmat”). Leszögezi azt is: a MAGA-doktrína természetesen „nem a 19. századi rasszizmushoz vagy szűklátókörűséghez való visszatérés, ahogy annak nyilvánvalónak kellene lennie”.
Leszélsőjobboldalizza a Telex a kedden meggyilkolt Charlie Kirk amerikai konzervatív aktivistát, Donald Trump támogatóját. Szétszedjük a Telex cikkét, és megmutatjuk, hogy Charlie Kirk egy teljesen hétköznapi konzervatív volt. Hacsaknem liberális.
Charlie Kirk felsorolja az első Trump-elnökség sikereit is, többek között azokat, hogy:
A spanyolajkú amerikaiak 56 százaléka egyetért azzal, hogy meg kell tagadni az állandó letelepülés engedélyezését azoktól a bevándorlóktól, akik kihasználják a jóléti intézkedéseket.
65 százalékuk szerint az illegális bevándorlóknak nem szabadna juttatni az adófizetők által fizetett jóléti szolgáltatásokból.
És mindezzel egyetért a feketék 71 százaléka is.
Kirk támogatta Donald Trump gazdaságpolitikáját, beleértve a zöld ügyek lecsavarását is.
Hangsúlyozza, hogy Trump konzervatív bírákat nevezett ki, és végigveszi azt is, hogy miként védelmezte Trump az amerikai alkotmányt és annak kiegészítéseit
– de ettől most megkímélnénk az olvasót. Mindenesetre rámutat: a 150 szövetségi bíró kinevezése és szenátus általi megerősítése szép munka volt (a konzervatív és jobboldali libertárius bírákat a Federalist Society tömöríti, többnyire ez a szervezet ajánlotta a bírákat Trump csapatának figyelmébe).
Érdekesebb azonban talán mindaz, amit Kirk a külpolitikáról ír.
„Nem arról van szó, hogy minden, amit Amerika a nemzetbiztonság nevében tesz, az gonosz vagy imperialista lenne” – szögezi le Charlie Kirk. De szerinte az amerikai vezetés rosszul ítélte meg az iraki helyzetet, amikor elkezdte az iraki háborút. Leszögezi: „Amerikát nem kellene feláldozni a globális átalakítás missziójának” oltárán.
Hozzáteszi: az afganisztáni háború 19 éve alatt 2400 amerikai katona halt meg, „és végülis egy amerikai állampolgár sem tudná megmondani, mi is most a célunk ebben az országban” (a kötet írásakor Amerika még ott állomásozott Afganisztánban). Mint írja: az azonnali cél az al-Kaida elleni támadás volt a 2001. szeptember 11-i terrortámadás után, de a célok nagyon is kitágultak.
Charlie Kirk hangsúlyozza:
„A MAGA-doktrína, ahelyett, hogy háborúskodna más nemzetek ellen, azt ajánlja, hogy ismerjük el saját tudásunk korlátait más kultúrákkal kapcsolatban, és ennek következtében nem akarjuk őket kontrollálni. Az amerikai kormány alig képes működtetni a saját országunkat, így nagyon óvatosnak kellene lennie megpróbálni irányítani másokét.”
Felhozza példaként a Kabul Grand Hotelt, amit 85 millió dollárból hozott létre az amerikai kormány, csak pár szobája volt, s amivel kapcsolatban arra is költeni kellett, hogy ne akarják onnan megtámadni a vele szemben lévő amerikai nagykövetséget.
Charlie Kirk arra figyelmeztet, hogy arrogáns dolog azt gondolni, hogy az amerikai kormány csodákat tud csinálni külföldön, miközben „alig tud kézbesíteni egy levelet otthon”.
Hozzáteszi: az „Amerika az első” jelszava nem jelenti azt, hogy Amerika eltűnik a világ színpadáról, hanem csak arról van szó, hogy az amerikai beavatkozások jótékony hatása kisebb, mint amennyire Amerika belefolyik a nemzetközi intézményekbe és a globális politikába. Szerinte
a „rezsimváltás” és „demokráciaexport” céljai nem jöttek be, le kell róluk mondani.
Kirk rámutat: Amerika 2001 óta 6 billió dollárt költött Irakban, Afganisztánban és a környező régióban katonai akciókra, ami az amerikai költségvetési hiány negyede.
Kirk kiáll a párizsi klímaegyezményből való kilépés ellen (Biden alatt Amerika visszalépett az egyezménybe). Emellett kifejti, hogy Trump azért szereti inkább a bilaterális, kétoldalú egyeztetéseket a multilaterális, többoldalúak helyett, mert így praktikusabban és flexibilisebben tud tárgyalni, hiszen saját bevallása szerint tucatnyi megoldási lehetőséggel megy egy tárgyalásra, és szereti nyitva hagyni a kommunikációs csatornákat.
Charlie Kirk úgy látja, hogy a Trump elnökségéig érvényben lévő Wilson-doktrína, az első világháború idején elnökösködő Wodroow Wilson globális utópiája nem működött. Hangsúlyozza: Amerikának inkább a kereskedelem és a kultúra területén kell hatással lennie a világra, nem háború által. Trump csak felesleges háborúktól szeretné megkímélni országát, amivel a Monroe-doktrínához tér vissza (Amerika az amerikaiaké).
Mint írja: „semmi hazafiatlanság nincs abban, hogy kimaradunk olyan háborúkból, amelyek nincsenek jó hatással hazánkra, vagy amelyeknek nincs világos erkölcsi célja.” És itt Kirk utal a nyugati morális gondolkodás egyik keresztény alapeszméjére,
az „igazságos háború” elméletére, amelyet Szent Ágoston fogalmazott meg először.
Kirk szerint Wilson és Bush is idealisták voltak. Trump azonban célorientált, nem úgy, mint a „washingtoni politikai figurák” többsége. Trump „ nem érdekelt pusztán abban, hogy kimutassa távoli ügyekkel való azonosulását, mint az arab világ liberális demokráciává alakítása”. Hanem mérlegeli az előnyöket és hátrányokat, legyenek azok morálisak vagy pénzügyiek. Célja egyszerre a béke és az erő.
Charlie Kirk evangelikál protestáns keresztény volt, s a Calvary Chapel Associationhöz tartozott, ami a pünkösdista eredetű evangelikál gyülekezetek szövetsége. A felesége, Erica Kirk katolikus családban nőtt fel és politológiát végzett.
Charlie Kirk a róla szóló Wikipédia-szócikk szerint kreacionista volt, és megtartotta a zsidó szombatot, amit keresztény kötelességnek érzett. Utóbbiról egy könyvet is írt, amely halála után bestseller lett (Stop, in the Name of God: Why Honoring the Sabbath Will Transform Your Life).
2021-ben Charlie Kirk összefogott Rob McCoy kaliforniai lelkésszel, akivel közösen létrehozták a TPUSA Faith szervezetet (Turning Point USA Faith), hogy annak segítségével mobilizálják a konzervatív keresztényeket a Republikánus Párt oldalán.
„Modern kori Szent Pálnak” nevezte Timothy Dolan bíboros, New York érseke pénteken Charlie Kirköt. Hozzátette: a meggyilkolt konzervatív aktivista „kedves” vitastílusa „taníthat nekünk valamit”.
Dolan, elmondta: korábban nem ismerte Kirköt, de miután Kirket szeptember 10-én meggyilkolta egy szélsőbaloldali merénylő egy utahi egyetemi kampuszon, utána nézett, ki volt ő, és lenyűgözte, amit talált.
„Minél többet tudtam meg róla, annál jobban gondoltam: »Ez a fickó egy modern kori Szent Pál«” – mondta Dolan a Fox and Friends című műsorban. Hozzátette:
Kirk „misszionárius volt, evangélista és hős.”
Megjegyezte azt is: „Úgy gondolom, ő tudta, mire gondolt Jézus, amikor azt mondta, hogy az igazság szabaddá tesz.”
New York érseke azt mondta, hogy bár Kirk „nyílt” és „meglehetősen egyenes” volt, „mindig tisztelettel” bánt az ellenfeleivel, amikor szóban vitáztak.
A Trump-párti aktivista és hívő keresztény elleni merénylet a legújabb hibbant szélsőbaloldali elméletek és az általuk hiszterizált közállapotok következménye. Charlie Kirk halálára. Szilvay Gergely írása.