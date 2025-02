A legmagasabb körökből kapott egyértelmű üzenetet Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza párt új felfedezettje

Hozzátette: a toborzási kampányok eredményeként az elmúlt 35 év legjobb feltöltöttségi adataival rendelkeznek, február 13-ával elérték a 4500. területvédelmi tartalékost, „soha ennyi tartalékos nem jött be ilyen rövid idő alatt”.

Megjegyezte: a területvédelmi tartalékosok tíz százaléka hivatásos katona lesz. Kiemelte: egyszerre dolgoznak azon, hogy a hivatásos és a területvédelmi tartalékosok száma is emelkedjen, további toborzókampányokat is szerveznek majd. A miniszter szólt arról is, hogy hétfőn volt az EUFOR Althea magyar parancsnoki évét lezáró és az EUFOR állományát visszafogadó ünnepsége. Ezzel kapcsolatban megjegyezte: Magyarország biztonsága szempontjából a Nyugat-Balkán az egyik legfontosabb régió, amelyet továbbra is etnikai, vallási, gazdasági és politikai feszültségek terhelnek.

Mint mondta, a magyar katonák 30 éve jelen vannak a térségben, de most először vezette magyar parancsnok az Európai Unió legnagyobb katonai misszióját, amelyben 24 nemzet vesz részt. A miniszter megköszönte a magyar parancsnok, Sticz László vezérőrnagy és az állomány munkáját.

(MTI)

Nyitókép: Ujvári Sándor/MTI