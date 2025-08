Magyar Péter már megint „parádézott” – de a többmilliós fizetést és mentelmi jogot biztosító EU-s munkahelyére változatlanul alig jár be

Semmi se mozgósít több szellemi erőt, mint az a vágy, hogy az ember megsemmisítse az ellenfelét. Heinrich Lehmann-Willenbrock német haditengerész tiszttől származik ez a múlt századi gondolat.

Magyar Péter narcisztikus szellemi ereje nyilván arra koncentrálódik, hogy megsemmisítse az Orbán-kormányt,

és a csapatával együtt ő üljön a helyébe. Ilyet persze sokan mások is kitaláltak már, élükön Gyurcsány Ferenccel – aztán mi lett a vége? Beletört a bicskájuk, és szégyenszemre leléptek. Elkullogtak a politikai küzdőtérről. A baloldal első helyére most Klára asszony lépett, aki már eddig is bizonyította, hogy sokkal silányabb szellemi kivitel, mint Gyurcsány Ferenc. Hamar bizonyította, hogy

nem kell neki sok idő ahhoz, hogy az exférje által örökül hagyott kicsinyke politikai tőkét gyorsan felélje.

És bár azért küzd, hogy legalább a DK bejusson a parlamentbe, erre legfeljebb akkor van esélye, ha Magyar Péter megkegyelmez neki, és szövetséget köt vele.

Szörnyű érzés lehet, hogy a Magyarnál sokkal képességesebb Dobrev Klára azért kényszerül kuncsorgásra Magyarnál, hogy legalább valamit megmentsen a politikai renoméjából.

Magyar, annak ellenére, hogy a helyzet ország-világ előtt világos,

még a napokban sem adott egyenes választ Nyerges Csengének a zalaszentgróti Tisza-gyűlésen arra a kérdésre, hogy lehallgatta-e a feleségét vagy sem.

Ezen a tiszás összejövetelen egy hölgy félretolta a mikrofontól Nyerges Csengét, és a következőket mondta a közönség lelkes ovációja közepette.

„Mi mind boldogan vagyunk, hogy felvette a felesége beszédét.”

Ebben az értékrendmentes állításban az a legdrámaibb, hogy a gyűlésen részt vett mintegy 100-200 ember egy emberként ujjongva tapsolt, kifejezve egyetértését azzal, amit Magyar Péter – gesztusaiból ítélve – még most is helyesnek tart. Vagyis ma ugyanúgy feljelentené a feleségét, mint bő egy évvel ezelőtt.