Elképesztő: miután balesetet szenvedtek Magyar Péter médiahívei, azonnal adománygyűjtésbe kezdtek (VIDEÓ)

Ezt a hálózatot már Magyar Péterék sem tudják rejtegetni a saját híveik elől

Ellenzéki hálózat épült az előző országgyűlési megmérettetésekre is, de akkor csak a választások után derült fény arra, hogy milyen pártok, szervezetek, vállalkozások részesültek külföldi támogatásokban. A hálózat most is épül, kérdés, mikor kerülnek a sajtó elé a részletek.