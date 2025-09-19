Piszkos Fred közbelép – Romulusz őszinte sajnálatára

Hátborzongató: időzített bombaként viselkedett Ruszin-Szendi Romulusz
Belegondolni is szörnyű, mi történhetett volna még a Mandiner riporterével.
Lehet, hogy ezeknek ezeknek a Ruszin-Szendiknek félelmetes fegyverek helyett csak alma lapul az övcsatjuk alatt?
Komámasszony, hol a stukker?, teszi fel Kádár-kori színdarabja címében a Medgyessy-kormány egykori kultuszminisztere, a szabadságharc tábornokának rokona, az Arthurból Gáborrá lett Görgey.
És csakugyan, napokig ez izgatta az országot: vajon a lakossági fórumra „minden eshetőségre” készen érkező
Ruszin-Szendi Romulusz fegyvere meddig bújik meg a ruha alatt, és nem válik-e esetleg a kampány aktív szereplőjévé, mint a Csehov drámák első felvonásában jól látható helyre kitett puska?
Első ijedelmünk után (közben) azért eszünkbe jut a mi jó Luciferünk örök érvényű mondása: „Tragédiának nézed? Nézd legott / Komédiának s múlattatni fog.” E mulattatásról aztán gondoskodott részben a baloldali sajtó, amelyik egyszerűen nem volt hajlandó tudomást venni a nyilvánvalóról. („Narancs.” „Citrom.” „Narancs. Nem nyitok vitát.”).
„Annyit látni, hogy Ruszin-Szendi dzsekije vesetájon hullámot vet”, szívta el a szárnyaló fantázia elől a levegőt a 444 publicistája,
és ennél már csak azok a mémek voltak viccesebbek, amelyek például beépített önműködő zsírleszívót sejtettek a kabát alatt.
Így szerencsére Gavrilo Princip sorsfordító lövése helyett inkább a Csupasz pisztoly egyharmad forgatásán érezhettük magunkat. Magyar ember hajlamos dramatizálni, de viccre is venni bármit, így eme, magában esetleges tragédiát is rejtő sztori inkább a komikum felé mozdult el. Mielőtt a levitézlett tábornok nekiindult, hogy megtegye első lépéseit a katonai pályáról a politikai felé (mint anno Pinochet vagy Jaruzelski), magához vette kedves kis mordályát, és újraolvasta a vonatkozó sorokat a Piszkod Fredből, amelyben Fülig Jimmy tanítja az érvényesülésre St. Antonio főherceget.
„– Így van a pisztollyal is. Rántás közben, még combmagasságból lőni.
– Tudja, jóember, hogy a verekedés, úgy látszik, éppolyan rendszeres és célszerű tudomány, mint a harcászat?
– Mindig arra kell vigyázni, hogy maga üsse az elsőt, felség. Ez nagyon fontos.
– A katonaiskola szerint is az a harcoló fél van előnyben, aki magához ragadja a kezdeményezést.
– És egy söröskancsót vagy széklábat. Aztán durr bele!”
Sosem tudjuk meg, ha elfajulnak a lakossági fórum kérdései, magához ragadta volna-e Mars hadisten és a Vesta-szűz Rhea Silvia ikerfiának kései druszája a kézre eső söröskancsókat vagy széklábakat, de csak remélni tudjuk, hogy a „durr belé”-re nem kerül sor.
Bármennyire is szeretjük azonban olvasni és elképzelni a Rejtő regények hangulatát, figuráit és abszurd világát,
azért nem lenne jó ebben a közegben élni.
Ha a kiskamaszos romantikától eltekintünk, vajon bírhat rá valakit arra, hogy fegyvert hordjon? Félelem, fenyegetés, kivagyiság?
Amikor katona voltam, és az éjszakai erdő közepén a lőszerraktár védelmére szolgáló őrtoronyban gubbasztottam, ölemben a géppisztollyal, amelynek tárában harminc éleslőszer lapult – és további hatvan az oldalamon, a táskában –, olyan biztonságérzet töltött el, amit máskor sosem éreztem. Ha a vesetáji gyűrődés ezt jelenti a tábornok úrnak, akkor szinte megértem a viselkedését...
A második ok, a fenyegetés, már súlyosabb; az IFA-platóra hányandó konzervatívok, az akasztással fenyegetett újságírók vízióját felrajzolók, az övcsatot és lopott mobiltelefont gyakorlott kézzel forgató pártelnökök világában már nem is olyan szürreális egy használatba vont pisztoly.
Noha a szőke Tisza azzal ringatja hiú ábrándokba híveit, hogy itt ha törik, ha szakad, rendszerváltás lesz, Magyarországon nem szokás fegyverrel venni át a hatalmat. Forradalmaink mindig megmaradtak a versek szavalása, pontok fogalmazása, békés felvonulás már-már korhatár nélküli medrében. Más kérdés, hogy ezekből a vértelen forradalmakból az aktuális történelmi helyzet miatt fegyveres szabadságharc lett (1848, 1956).
De amikor nem volt a megszállók részéről támadás (1989), meg is maradtunk a tárgyalások és a papírra ikszeket huzigálás szintjén.
Így aztán kijelenthetjük, hogy marad a harmadik lehetőség, a kivagyiság, a hergelés, a provokálás. Még az is lehet, hogy az egész csak erőfitogtatás, valódi kapacitás híján.
Amiként Piszkos Fred tartja sakkban a Nagy Bivalyt, aki a „toprongyos, szakállas, kissé öreg” kapitány vérlázító szemtelenségét megtorlatlanul hagyja.
„Mi volt az, ami mégis visszatartotta ezt a kolosszust, hogy szétlapítsa egyetlen csapással a gondozatlan, ősz kapitányt? Talán a szennyes kezek egyike, a bal, amelyet hanyagul a nadrágzsebébe süllyesztett, miközben jobbjával a szakállát cirógatta. Az a bal kéz egy kést vagy pisztolyt szorongat, és Piszkos Fred nem szokott habozni. (…) Miután a Nagy Bivaly elment őfelségével, a kapitány még mindenfélét morgott magában halkan, azután a vendéglőshöz fordult: – Egy átkozott detektív elkobozta a kikötőben a revolveremet, de ami rosszabb: a késemet is. Kinek van egy bicskája? És előhúzta bal kezét a zsebéből, a kidudorodó valamivel. Egy alma volt nála mindössze.”
Lehet, hogy ezeknek is félelmetes fegyverek helyett csak alma lapul az övcsatjuk alatt?
***
