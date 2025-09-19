Piszkos Fred közbelép – Romulusz őszinte sajnálatára

Komámasszony, hol a stukker?, teszi fel Kádár-kori színdarabja címében a Medgyessy-kormány egykori kultuszminisztere, a szabadságharc tábornokának rokona, az Arthurból Gáborrá lett Görgey.

És csakugyan, napokig ez izgatta az országot: vajon a lakossági fórumra „minden eshetőségre” készen érkező

Ruszin-Szendi Romulusz fegyvere meddig bújik meg a ruha alatt, és nem válik-e esetleg a kampány aktív szereplőjévé, mint a Csehov drámák első felvonásában jól látható helyre kitett puska?

Első ijedelmünk után (közben) azért eszünkbe jut a mi jó Luciferünk örök érvényű mondása: „Tragédiának nézed? Nézd legott / Komédiának s múlattatni fog.” E mulattatásról aztán gondoskodott részben a baloldali sajtó, amelyik egyszerűen nem volt hajlandó tudomást venni a nyilvánvalóról. („Narancs.” „Citrom.” „Narancs. Nem nyitok vitát.”).