„Ha nincs ennyi esze, akkor a hatóságoknak kell eljárniuk” – Orbán Viktor keményen reagált a Ruszin-Szendi elleni intézkedésekre

Breaking: elvették a rendőrök Ruszin-Szendi fegyverét
A Tisza politikusa lakossági fórumokra járt a fegyverével, ami még a volt baloldali honvédelmi miniszter szerint is szabálysértés.
A rendőrség lefoglalta a Tisza Párt politikusának fegyverét, majd visszavonta fegyvertartási engedélyét is.
Ahogy arról beszámoltunk, csütörtök reggel rendőri intézkedés során lefoglalták Ruszin-Szendi Romulusz fegyverét, majd a sajtóhírek szerint visszavonták a Tisza Párt politikusának a fegyverviselési engedélyét is. Az eseményekre Orbán Viktor is reagált, aki a közösségi oldalán a következő bejegyzést tette közzé:
Fegyvernek semmi helye a gyűléseken. Ha valakinek magától nincs ennyi esze, akkor a hatóságoknak kell eljárniuk. El is jártak”
– írta a kormányfő a Facebookon.
Mint ismert, hétfőn látott napvilágot a felvétel a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumáról, ahol Ruszin-Szendi Romulusz szólalt fel. A beszédről készült videón jól kivehető, hogy a politikus kabátja alatt mintha egy pisztolytáska körvonalai rajzolódnának ki.
Később maga Ruszin-Szendi és Magyar Péter is megerősítette: a volt vezérkari főnök valóban fegyverrel érkezett a rendezvényre. Ruszin-Szendi ráadásul olyanokat is mondott korábban egy másik, siófoki fórumon, hogy „viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!”
Csütörtök reggel rendőri intézkedés során lefoglalták a tiszás politikus fegyverét.
