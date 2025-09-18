„Ha nincs ennyi esze, akkor a hatóságoknak kell eljárniuk” – Orbán Viktor keményen reagált a Ruszin-Szendi elleni intézkedésekre

Ahogy arról beszámoltunk, csütörtök reggel rendőri intézkedés során lefoglalták Ruszin-Szendi Romulusz fegyverét, majd a sajtóhírek szerint visszavonták a Tisza Párt politikusának a fegyverviselési engedélyét is. Az eseményekre Orbán Viktor is reagált, aki a közösségi oldalán a következő bejegyzést tette közzé:

Fegyvernek semmi helye a gyűléseken. Ha valakinek magától nincs ennyi esze, akkor a hatóságoknak kell eljárniuk. El is jártak”

– írta a kormányfő a Facebookon.