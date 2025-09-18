Ft
„Ha nincs ennyi esze, akkor a hatóságoknak kell eljárniuk” – Orbán Viktor keményen reagált a Ruszin-Szendi elleni intézkedésekre

2025. szeptember 18. 12:48

A rendőrség lefoglalta a Tisza Párt politikusának fegyverét, majd visszavonta fegyvertartási engedélyét is.

2025. szeptember 18. 12:48
Ahogy arról beszámoltunk, csütörtök reggel rendőri intézkedés során lefoglalták Ruszin-Szendi Romulusz fegyverét, majd a sajtóhírek szerint visszavonták a Tisza Párt politikusának a fegyverviselési engedélyét is. Az eseményekre Orbán Viktor is reagált, aki a közösségi oldalán a következő bejegyzést tette közzé:

Fegyvernek semmi helye a gyűléseken. Ha valakinek magától nincs ennyi esze, akkor a hatóságoknak kell eljárniuk. El is jártak”

– írta a kormányfő a Facebookon

Mint ismert, hétfőn látott napvilágot a felvétel a Tisza Párt hajdúsámsoni fórumáról, ahol Ruszin-Szendi Romulusz szólalt fel. A beszédről készült videón jól kivehető, hogy a politikus kabátja alatt mintha egy pisztolytáska körvonalai rajzolódnának ki. 

Később maga Ruszin-Szendi és Magyar Péter is megerősítette: a volt vezérkari főnök valóban fegyverrel érkezett a rendezvényre. Ruszin-Szendi ráadásul olyanokat is mondott korábban egy másik, siófoki fórumon, hogy „viszket a tenyerem, és ki is vagyok képezve rá. Meg tudnám csinálni!” 

Nyitókép: Facebook

 

 

 

