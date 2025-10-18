Szoboszlai Kerkezt is belevitte a jóba, Cristiano Ronaldo így reagált a magyar sikerre

Dörzsölik a tenyerüket Liverpoolban a magyar-örmény után
Szoboszlai Dominik ismét vezérként futballozott, és megmutatta, hogyan segítheti Kerkez Milost a legjobb formája elérésében.
Természetesen az örmény meccs utózöngéi, valamint a keddi Portugália–Magyarország világbajnoki selejtező vitte a prímet a héten a Mandiner sportrovatában. A főszerepben ki mással, mint a szenzációs Szoboszlai Dominikkel, aki lassan a pálya minden pontján olyan világklasszis teljesítményt nyújt, hogy már az angolok is rajta veszekednek.
Nemcsak Magyarországon örültek labdarúgó-válogatottunk kiváló nemzetközi hetének: Liverpoolban is dörzsölhették a tenyereket sztárjaink remeklése láttán. A 2–0-s hétvégi örményverés például komoly optimizmust okozott a Vörösök szurkolóinak körében, méghozzá éppen Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos (össz)játéka miatt. Nemzeti csapatunk brillírozó kapitánya az örmények ellen ugyanis balszélsőként kapott helyet Marco Rossi 4–2–3–1-es rendszerében, és ebben a szerepkörben is fantasztikusan teljesített, ráadásul ezzel Kerkez teljesítményét is jelentősen felhúzta. A teljesen belelkesülő angol fanatikusok így egyszerre két legyet ütnének egycsapásra: a Luis Díaz nyári Bayern Münchenbe távozása óta „lyukas” balszélső posztot Szoboszlaival tömnék be, hogy ezzel együtt honfitársa, a baloldali szárnyvédő Kerkez is feljavuljon eddigi felemás liverpooli produkciója után!
Ezt is ajánljuk a témában
Érdekesség, még a portugál meccs napján is Szoboszlai leendő liverpooli posztja volt a téma. A Premier League-címvédő Vörösök keretéből ugyanis alapemberek fognak hiányozni a hétvégi bajnoki rangadóról, így Angliában mindenki azt találgatta, a szenzációs formának örvendő magyar játékmester a Mancheser United ellen éppen hol kaphat majd szerepet Arne Slottól. A legtöbben végül arra tippeltek, hogy
Szoboszlait vasárnap a középpálya tengelyében, mélyebb szerepkörben láthatjuk majd,
ahol szervezőmunkája és dinamizmusa kulcsszerepet kaphat a Liverpool támadójátékában.
Ezt is ajánljuk a témában
A magyar válogatott középpályás ismét kulcsszerepet kaphat Arne Slot vezetőedzőtől a Manchester United elleni rangadón.
Ha Szoboszlai mellett van még valaki, akire garantáltan minden szem rászegeződik, akkor az Cristiano Ronaldo. A portugálok elnyűhetetlen világsztárja 41 évesen is elképesztő, a mieink elleni vb-selejtezőn például a klasszisokkal teletömött luzitán csapat mindkét gólját ő szerezte. De nemcsak a pályán, azon kívül is milliók lesik minden egyes mozdulatát és megnyilvánulását – így volt ez a 2–2-es döntetlen után is. Más kérdés, hogy a magyar válogatott szenzációs pontmentése után valószínűleg nem azt posztolhatta ki közösségi oldalára, mint amit eredetileg szeretett volna, hiszen Lisszabonban mindenki győzelemre, és a világbajnoki részvétel ünnepélyes bebiztosítására készült. Ez viszont így nagy valószínűséggel a következő, írek elleni összecsapásra tolódik... Ronaldónak és követőinek így végül kénytelen-kelletlen meg kellett elégedniük egy diplomatikus
Egyre közelebb vagyunk a célunkhoz
kiírással – amelyet Szoboszlai Dominik a legnagyobb örömmel lájkolt.
Ezt is ajánljuk a témában
Az ötszörös aranylabdás vélhetően más hangvételű posztot tervezett.
Ronaldo duplája és az ő kiírása is csak arra volt elég ugyanakkor, hogy ideig-óráig csillapítsa a tomboló Szoboszlai-őrületet és posztvitát. Amivel ugyanis az idény elején még csak viccelődtünk – hogy csapatkapitányunk szinte már csak a kapusposzton nem remekel –, lassan kezd valósággá válni: a jobbhátvédtől kezdve a 8-as, 10-es pozíción át a balszélsőig a pálya valamennyi pontján olyan világklasszis teljesítményt nyújt, hogy a szakértők sem tudnak megegyezni arról, hol van rá a legnagyobb szükség. Ennek újabb fejezeteként Connor Burgess brit szakíró arról rittyentett egy terjedelmes cikket a TBR Football oldalára, hogy
az egyelőre besülő csodafegyvernek, Florian Wirtznek leginkább pihenésre volna szüksége, a Liverpool egyik legjobbjává előlépő Szoboszlai így végre játszhatna „eredeti posztján”, ami ezúttal a támadó középpályást takarja.
Burgess hozzátette ugyanakkor, ha a magyar karmester valóban visszatérne a 10-es pozícióba, egyúttal egy komoly kérdést is nyitva hagyna maga mögött: jelesül, hogy ki legyen a jobbhátvéd az eddig egyformán haloványan muzsikáló Jeremie Frimpong, Conor Bradley kettős közül...
Ezt is ajánljuk a témában
Nem győzték dicsérni a Liverpool magyarját.
Hamisítatlan tündérmese Lukács Dánielé: a nyáron a kieső Kecskeméttől a Puskás Akadémiához igazoló támadó két éve még az NB II-ben kergette a labdát, erre most
Lapunknak pénteken el is árulta, ő maga sem hiszi el, ami vele történik, s ha valaki néhány éve – amikor mélypontjain inkább a fodrászszakmán gondolkozott – ezt mondja neki, kinevette volna. A 29 éves új közönségkedvenc többi gondolatát itt elolvashatják azok, akik lemaradtak volna róla.
Ezt is ajánljuk a témában
NB I-es játékosként egy 20 millió eurós védőt ültetett hintába.
(Nyitókép: MTI/Illyés Tibor)