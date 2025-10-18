Szoboszlai Kerkezt is belevitte a jóba, Cristiano Ronaldo így reagált a magyar sikerre

Szoboszlai itt, Szoboszlai ott...

Ronaldo duplája és az ő kiírása is csak arra volt elég ugyanakkor, hogy ideig-óráig csillapítsa a tomboló Szoboszlai-őrületet és posztvitát. Amivel ugyanis az idény elején még csak viccelődtünk – hogy csapatkapitányunk szinte már csak a kapusposzton nem remekel –, lassan kezd valósággá válni: a jobbhátvédtől kezdve a 8-as, 10-es pozíción át a balszélsőig a pálya valamennyi pontján olyan világklasszis teljesítményt nyújt, hogy a szakértők sem tudnak megegyezni arról, hol van rá a legnagyobb szükség. Ennek újabb fejezeteként Connor Burgess brit szakíró arról rittyentett egy terjedelmes cikket a TBR Football oldalára, hogy

az egyelőre besülő csodafegyvernek, Florian Wirtznek leginkább pihenésre volna szüksége, a Liverpool egyik legjobbjává előlépő Szoboszlai így végre játszhatna „eredeti posztján”, ami ezúttal a támadó középpályást takarja.

Burgess hozzátette ugyanakkor, ha a magyar karmester valóban visszatérne a 10-es pozícióba, egyúttal egy komoly kérdést is nyitva hagyna maga mögött: jelesül, hogy ki legyen a jobbhátvéd az eddig egyformán haloványan muzsikáló Jeremie Frimpong, Conor Bradley kettős közül...