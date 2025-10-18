Ft
Ft
16°C
8°C
Ft
Ft
16°C
8°C
10. 18.
szombat
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 18.
szombat
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
magyar válogatott C. Ronaldo Magyarország Manchester United heti összefoglaló Örményország Liverpool Portugália Kerkez Milos Szoboszlai Dominik

Szoboszlai Kerkezt is belevitte a jóba, Cristiano Ronaldo így reagált a magyar sikerre

2025. október 18. 06:18

Természetesen az örmény meccs utózöngéi, valamint a keddi Portugália–Magyarország világbajnoki selejtező vitte a prímet a héten a Mandiner sportrovatában. A főszerepben ki mással, mint a szenzációs Szoboszlai Dominikkel, aki lassan a pálya minden pontján olyan világklasszis teljesítményt nyújt, hogy már az angolok is rajta veszekednek.

2025. október 18. 06:18
null

Nemcsak Magyarországon örültek labdarúgó-válogatottunk kiváló nemzetközi hetének: Liverpoolban is dörzsölhették a tenyereket sztárjaink remeklése láttán. A 2–0-s hétvégi örményverés például komoly optimizmust okozott a Vörösök szurkolóinak körében, méghozzá éppen Szoboszlai Dominik és Kerkez Milos (össz)játéka miatt. Nemzeti csapatunk brillírozó kapitánya az örmények ellen ugyanis balszélsőként kapott helyet Marco Rossi 4–2–3–1-es rendszerében, és ebben a szerepkörben is fantasztikusan teljesített, ráadásul ezzel Kerkez teljesítményét is jelentősen felhúzta. A teljesen belelkesülő angol fanatikusok így egyszerre két legyet ütnének egycsapásra: a Luis Díaz nyári Bayern Münchenbe távozása óta „lyukas” balszélső posztot Szoboszlaival tömnék be, hogy ezzel együtt honfitársa, a baloldali szárnyvédő Kerkez is feljavuljon eddigi felemás liverpooli produkciója után!

FERNANDES, Bruno; SZOBOSZLAI Dominik; KERKEZ Milos; SILVA, Bernardo
Szoboszlai Dominik Kerkez Milost is húzza magával / Fotó: MTI/Illyés Tibor

 

Ezt is ajánljuk a témában

A kérdés már csak az: hol kap szerepet Szoboszlai a szuperrangadón?

Érdekesség, még a portugál meccs napján is Szoboszlai leendő liverpooli posztja volt a téma. A Premier League-címvédő Vörösök keretéből ugyanis alapemberek fognak hiányozni a hétvégi bajnoki rangadóról, így Angliában mindenki azt találgatta, a szenzációs formának örvendő magyar játékmester a Mancheser United ellen éppen hol kaphat majd szerepet Arne Slottól. A legtöbben végül arra tippeltek, hogy 

Szoboszlait vasárnap a középpálya tengelyében, mélyebb szerepkörben láthatjuk majd,

 ahol szervezőmunkája és dinamizmusa kulcsszerepet kaphat a Liverpool támadójátékában.

Ezt is ajánljuk a témában

Cristiano Ronaldo-posztnak talán így még nem örült Szoboszlai

Ha Szoboszlai mellett van még valaki, akire garantáltan minden szem rászegeződik, akkor az Cristiano Ronaldo. A portugálok elnyűhetetlen világsztárja 41 évesen is elképesztő, a mieink elleni vb-selejtezőn például a klasszisokkal teletömött luzitán csapat mindkét gólját ő szerezte. De nemcsak a pályán, azon kívül is milliók lesik minden egyes mozdulatát és megnyilvánulását – így volt ez a 2–2-es döntetlen után is. Más kérdés, hogy a magyar válogatott szenzációs pontmentése után valószínűleg nem azt posztolhatta ki közösségi oldalára, mint amit eredetileg szeretett volna, hiszen Lisszabonban mindenki győzelemre, és a világbajnoki részvétel ünnepélyes bebiztosítására készült. Ez viszont így nagy valószínűséggel a következő, írek elleni összecsapásra tolódik... Ronaldónak és követőinek így végül kénytelen-kelletlen meg kellett elégedniük egy diplomatikus

 Egyre közelebb vagyunk a célunkhoz

kiírással – amelyet Szoboszlai Dominik a legnagyobb örömmel lájkolt. 

Ezt is ajánljuk a témában

Szoboszlai itt, Szoboszlai ott...

Ronaldo duplája és az ő kiírása is csak arra volt elég ugyanakkor, hogy ideig-óráig csillapítsa a tomboló Szoboszlai-őrületet és posztvitát. Amivel ugyanis az idény elején még csak viccelődtünk – hogy csapatkapitányunk szinte már csak a kapusposzton nem remekel –, lassan kezd valósággá válni: a jobbhátvédtől kezdve a 8-as, 10-es pozíción át a balszélsőig a pálya valamennyi pontján olyan világklasszis teljesítményt nyújt, hogy a szakértők sem tudnak megegyezni arról, hol van rá a legnagyobb szükség. Ennek újabb fejezeteként Connor Burgess brit szakíró arról rittyentett egy terjedelmes cikket a TBR Football oldalára, hogy 

az egyelőre besülő csodafegyvernek, Florian Wirtznek leginkább pihenésre volna szüksége, a Liverpool egyik legjobbjává előlépő Szoboszlai így végre játszhatna „eredeti posztján”, ami ezúttal a támadó középpályást takarja.

 Burgess hozzátette ugyanakkor, ha a magyar karmester valóban visszatérne a 10-es pozícióba, egyúttal egy komoly kérdést is nyitva hagyna maga mögött: jelesül, hogy ki legyen a jobbhátvéd az eddig egyformán haloványan muzsikáló Jeremie Frimpong, Conor Bradley kettős közül...

Ezt is ajánljuk a témában

Az NB II-ből a válogatott élére: Lukács Dániel meseszerű története!

Hamisítatlan tündérmese Lukács Dánielé: a nyáron a kieső Kecskeméttől a Puskás Akadémiához igazoló támadó két éve még az NB II-ben kergette a labdát, erre most 

  • az örmények elleni vb-selejtezőn győztes gólt lőtt, 
  • a portugálok elleni bravúr során pedig csodapontot érő gólpasszt adott Szoboszlai Dominiknek. 

Lapunknak pénteken el is árulta, ő maga sem hiszi el, ami vele történik, s ha valaki néhány éve – amikor mélypontjain inkább a fodrászszakmán gondolkozott – ezt mondja neki, kinevette volna. A 29 éves új közönségkedvenc többi gondolatát itt elolvashatják azok, akik lemaradtak volna róla. 

Ezt is ajánljuk a témában

(Nyitókép: MTI/Illyés Tibor)

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Galerida
2025. október 18. 07:29
Nem tudom humánus dolog e ilyen számukra nehéz időkben a szerencsétlen ballibeket még ezzel is frusztrálni. Őket most csak az vigasztalná, ha az összes vonat egyszerre kisiklana.....
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!