Egyértelmű üzenetet kapott Arne Slot – ezt kell tennie Szoboszlaival és a német sztárjával

Aggódnak az angolok Szoboszlai kijelentése miatt a portugál–magyar után
A nyilatkozatát idézik.
Óriási rangadóra készül a Liverpool. A TBR Football sportújságírója szerint Szoboszlainak a középpályán kell kezdenie.
A TBR Football sportújságírója Szoboszlai Dominikot méltatta cikkében, amelyben ismét szóba került a jobbhátvéd poszton való játszatása.
Connor Burgess szerint Szoboszlai Arne Slot egyik legfontosabb játékosává vált a mostani kiírásban. Mindezt úgy jelentette ki, hogy azt is leszögezte, az első liverpooli idényében alapvetően csalódást keltő volt a játéka, még úgy is, hogy jól indított.
Szoboszlai azonban a mostani idényben fenomenális teljesítményt nyújt a Liverpoolban, amelyben azon kevesek közé tartozik, akik igyekeznek belendíteni a címvédőt.”
Hozzátette, hogy a bajnoki címben is kulcsszerepet játszott a középpályán, igazán az idény második felében lendült be és végül nyolc góllal és kilenc gólpasszal zárt.
„Annak ellenére, hogy a legtermékenyebb évadon volt túl a Liverpool mezében, Szoboszlait több kritika is érte. Most viszont már nyugodt szívvel állíthatjuk, hogy ő az egyik legjobban teljesítő, és hogy Slotnak a valódi posztján kell szerepeltetnie” – jelentette ki, majd felidézte a portugál meccs történéseit, amely során a magyar válogatott csapatkapitánya egy gólt és egy gólpasszt jegyzett.
Kerkez Milost is megemlítette, akit szerinte a magyar média kritizált a keddi teljesítménye után, míg
Szoboszlai ismét bizonyította a rátermettségét a nemzetközi porondon”.
Burgess felidézte Marco Rossi szövetségi kapitány szavait is, aki szerint Szoboszlai az egyik legjobb középpályássá válhat a világon.
„Most itt az idő, hogy szabadabb szerepkört kapjon a valódi posztján” – fogalmazott, majd így folytatta:
„Szoboszlai valóban impozáns teljesítményt nyújtott jobbhátvédként, de mivel Florian Wirtz még nem hozza azt a formát, amit a Bundesligában a Bayer Leverkusen játékosaként, itt az ideje annak, hogy a német nagyon is szükséges pihenőidőt kapjon” – fogalmazott. Hozzátette: az utóbbi időszakban még Ryan Gravenberchnek és Alexis Mac Allisternek is voltak nehezebb időszakai, de egy jól működő középpálya segíthet a Liverpoolt visszaterelni a helyes útra.
A jobbhátvédposztról úgy vélekedett, hogy Jeremie Frimpongnak és Conor Bradley-nek kell itt játszania, de még egyikük sem tudta betölteni a Trent Alexander-Arnold mögött hagyott űrt, így egyre problémásabbá válik a poszt.
„Ha Szoboszlai a Manchester United ellen visszatér a pozíciójába, akkor Slotnak nagy döntést kell meghoznia arról, ki legyen a bekk.”
A Liverpool–Manchester United angol rangadót vasárnap 17.30-kor rendezik.
Fotó: Kisbenedek Attila/AFP