Egyértelmű üzenetet kapott Arne Slot – ezt kell tennie Szoboszlaival és a német sztárjával

A TBR Football sportújságírója Szoboszlai Dominikot méltatta cikkében, amelyben ismét szóba került a jobbhátvéd poszton való játszatása.

Szoboszlai középpályás szerepeltetése a téma Angliában (Fotó: Glyn Kirk/AFP)

Connor Burgess szerint Szoboszlai Arne Slot egyik legfontosabb játékosává vált a mostani kiírásban. Mindezt úgy jelentette ki, hogy azt is leszögezte, az első liverpooli idényében alapvetően csalódást keltő volt a játéka, még úgy is, hogy jól indított.

Szoboszlai azonban a mostani idényben fenomenális teljesítményt nyújt a Liverpoolban, amelyben azon kevesek közé tartozik, akik igyekeznek belendíteni a címvédőt.”

Hozzátette, hogy a bajnoki címben is kulcsszerepet játszott a középpályán, igazán az idény második felében lendült be és végül nyolc góllal és kilenc gólpasszal zárt.