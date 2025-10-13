Dörzsölik a tenyerüket Liverpoolban a magyar-örmény után

A válogatott szünetben a Liverpool játékosai a nemzeti csapataikban próbálnak bizonyítani – többen még a 2026-os világbajnoki kvalifikációért küzdenek. Bár a klubidény feszített tempója után ez elvileg a pihenés időszaka, a legtöbb futballista nem engedheti meg magának, hogy kiengedjen. Szoboszlai Dominik is azok közé tartozik, akik számára ez az időszak sem a regenerálódásról szól, így Arne Slot joggal aggódhat, hiszen a szünetből kulcsemberei is extra terheléssel térnek vissza.

Szoboszlai Dominik Örményország ellen is vezérként irányította a magyar válogatottat (Forrás: Attila KISBENEDEK / AFP)

A 24 éves középpályás is közéjük tartozik: Szoboszlai eddig rengeteget játszott az idény során, ám a magyar válogatottban ismét klasszisteljesítményt nyújtott. A 2–0-s örményverés során a csapatkapitány vezérként, példamutató hozzáállással futballozott, és nemcsak maga volt remek formában, hanem a társait is jobbá tette.

Köztük Kerkez Milost, aki az utóbbi hetekhez képest sokkal magabiztosabban játszott – részben Szoboszlai új szerepkörének köszönhetően. A Rousing the Kop szerint ezzel akár egy Liverpoolban régóta fennálló problémára is megoldást kínálhat a magyar duó.

Amióta Luis Díaz a nyáron távozott, a Liverpool bal oldala lyukas pontnak számít. Cody Gakpo egyelőre nem tudta maradéktalanul pótolni a kolumbiait, és Slot több opciót is kipróbált: