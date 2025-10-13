Ft
Marco Rossi magyar válogatott Arne Slot Liverpool Kerkez Milos Szoboszlai Dominik

Dörzsölik a tenyerüket Liverpoolban a magyar-örmény után

2025. október 13. 08:43

A magyar válogatott 2–0-ra győzte le Örményországot, a találkozó után pedig Liverpoolban is elégedetten figyelték a történéseket. Szoboszlai Dominik ismét vezérként futballozott, és megmutatta, hogyan segítheti Kerkez Milost a legjobb formája elérésében.

2025. október 13. 08:43
null

A válogatott szünetben a Liverpool játékosai a nemzeti csapataikban próbálnak bizonyítani – többen még a 2026-os világbajnoki kvalifikációért küzdenek. Bár a klubidény feszített tempója után ez elvileg a pihenés időszaka, a legtöbb futballista nem engedheti meg magának, hogy kiengedjen. Szoboszlai Dominik is azok közé tartozik, akik számára ez az időszak sem a regenerálódásról szól, így Arne Slot joggal aggódhat, hiszen a szünetből kulcsemberei is extra terheléssel térnek vissza.

Szoboszlai Dominik Örményország ellen is vezérként irányította a magyar válogatottat
Szoboszlai Dominik Örményország ellen is vezérként irányította a magyar válogatottat (Forrás: Attila KISBENEDEK / AFP)

A 24 éves középpályás is közéjük tartozik: Szoboszlai eddig rengeteget játszott az idény során, ám a magyar válogatottban ismét klasszisteljesítményt nyújtott. A 2–0-s örményverés során a csapatkapitány vezérként, példamutató hozzáállással futballozott, és nemcsak maga volt remek formában, hanem a társait is jobbá tette.

Köztük Kerkez Milost, aki az utóbbi hetekhez képest sokkal magabiztosabban játszott – részben Szoboszlai új szerepkörének köszönhetően. A Rousing the Kop szerint ezzel akár egy Liverpoolban régóta fennálló problémára is megoldást kínálhat a magyar duó.

Amióta Luis Díaz a nyáron távozott, a Liverpool bal oldala lyukas pontnak számít. Cody Gakpo egyelőre nem tudta maradéktalanul pótolni a kolumbiait, és Slot több opciót is kipróbált: 

  • Rio Ngumoha, 
  • Florian Wirtz 
  • és rövid ideig Hugo Ekitike 

is megkapta a lehetőséget, de egyikük sem hozta a várt áttörést.

A portál szerint most viszont Szoboszlai valami olyat mutatott, ami új távlatokat nyithat a Vörösök előtt. Marco Rossi válogatottjában a 4–2–3–1-es rendszer bal oldalán játszott – ugyanabban a felállásban, amelyet Slot is előszeretettel használ Liverpoolban. Bár a megszokottnál szélesebben helyezkedett, továbbra is minden támadás rajta keresztül futott, és ezúttal is a mezőny egyik legjobbja volt. (A mértékadó SofaScore 7,6-os értékeléssel jutalmazta a teljesítményét.)

A pálya bal szélén pedig kiváló összhang alakult ki közte és Kerkez Milos között. A balhátvéd ezúttal sokkal felszabadultabban, magabiztosabban futballozott, különösen, amikor a labda a lábán volt – látszott, hogy élvezi, hogy közvetlenül előtte a legjobb barátja játszik. A védekezésben hibátlan volt, és a támadásokat is bátrabban segítette.

Szoboszlai ezzel újabb bizonyítékát adta, hogy bármilyen poszton bevethető. Nemcsak a magyar válogatottban segített ezzel, hanem Slot kezébe is új taktikai fegyvert adott: a magyar akár a balszélen is megoldást jelenthet, miközben Kerkez számára is kényelmesebb, hatékonyabb játékhelyzetet teremt.

Szoboszlai a szezon legjobbja lehet Liverpoolban

A nyáron sokan úgy vélték, hogy Florian Wirtz érkezésével kérdésessé válik Szoboszlai szerepe a csapatban. Mostanra azonban egyértelmű, hogy a helyzet épp fordított: a németnek kell alkalmazkodnia a magyarhoz.

Szoboszlai az idény során az egyik legkiegyensúlyozottabb teljesítményt nyújtja a keretben, és eddig gyenge meccse sincs. Fontos pillanatok fűződnek a nevéhez – elég csak a Newcastle elleni győztes találat előtti zseniális mozdulatára, vagy az Arsenal ellen szerzett szabadrúgásgóljára gondolni. Most úgy tűnik, akár előrébb is tolódhat a pályán, és a bal oldalon is meghatározó szereplővé válhat, ha Slot kipróbálja ebben a szerepkörben.

Liverpoolban pedig alighanem elégedetten dörzsölik a tenyerüket a magyar–örmény után: Szoboszlai Dominik ismét megmutatta, hogy nemcsak saját formáját, hanem Milos Kerkez játékát is képes új szintre emelni – a Vörösök legnagyobb örömére.

Nyitókép: Pál Göllner / NurPhoto / NurPhoto via AFP

A mérkőzés összefoglalója: 

