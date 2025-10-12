Ft
magyar válogatott gólpassz Tóth Barna

Pedig pályára sem lépett: az oldalvonal mellől, kézzel adott kulcspasszt Szoboszlainak a paksi támadó az első magyar gól előtt (VIDEÓ)

2025. október 12. 21:54

Tóth Barna érdemei elvitathatatlanok az örmények ellen a vezetést megszerző Lukács Dániel találatát megelőzően.

2025. október 12. 21:54
null

Mint arról beszámoltunk, Marco Rossi együttese magabiztosan nyert az Örményország elleni hazai vb-selejtezőn, végig irányította a találkozót, a második félidőben két gólt szerzett, majd együtt ünnepelhetett a szurkolótáborral. A magyar–örmény összecsapáson kulcskérdés volt a három pont begyűjtése – ezzel már a második a válogatottunk a csoportban.

Azzal, hogy mekkora a találkozó jelentősége, már hónapokkal ezelőtt mindenki tisztában volt, minden kerettag kettőzött erővel készült, hogy meghívót kapjon a szakmai stábtól, csapatba kerüljön, illetve hozzátegyen valamit a győzelemhez. Sallai Roland és Varga Barnabás távollétében a paksi támadót, Tóth Barnát sokan várták a pályára, ám nemcsak a kezdőcsapat futott gyepre nélküle, de csereként sem kapott egyetlen másodpercet sem.

Ennek ellenére az első gólhoz a paksi center helyzetfelismerésére is szükség volt!

Történt, hogy az 56. perc legelején Tóth melegítés közben nagyot nyújtózva kapta el az írek által kivágott labdát az oldalvonal mellett, majd azonnal továbbította Szoboszlaihoz, aki a bedobásával útjára indította a győztes gólt eredményező támadást. Ezt követően Szalai Attila, Schäfer András, Callum Styles és Bolla Bendegúz is labdához ért, utóbbi remek kiugratását pedig Lukács Dániel lőtte a hálóba, ezzel szerezte meg a magyar válogatott a vezetést az örmény gárda ellen!

A hajrában a csereként beszálló Gruber Zsombor is eredményes volt, így végül 2–0-ra nyert a nemzeti együttes.

Fotó: MTI/Purger Tamás

