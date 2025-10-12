Pedig pályára sem lépett: az oldalvonal mellől, kézzel adott kulcspasszt Szoboszlainak a paksi támadó az első magyar gól előtt (VIDEÓ)

Azzal, hogy mekkora a találkozó jelentősége, már hónapokkal ezelőtt mindenki tisztában volt, minden kerettag kettőzött erővel készült, hogy meghívót kapjon a szakmai stábtól, csapatba kerüljön, illetve hozzátegyen valamit a győzelemhez. Sallai Roland és Varga Barnabás távollétében a paksi támadót, Tóth Barnát sokan várták a pályára, ám nemcsak a kezdőcsapat futott gyepre nélküle, de csereként sem kapott egyetlen másodpercet sem.

Ennek ellenére az első gólhoz a paksi center helyzetfelismerésére is szükség volt!

Történt, hogy az 56. perc legelején Tóth melegítés közben nagyot nyújtózva kapta el az írek által kivágott labdát az oldalvonal mellett, majd azonnal továbbította Szoboszlaihoz, aki a bedobásával útjára indította a győztes gólt eredményező támadást. Ezt követően Szalai Attila, Schäfer András, Callum Styles és Bolla Bendegúz is labdához ért, utóbbi remek kiugratását pedig Lukács Dániel lőtte a hálóba, ezzel szerezte meg a magyar válogatott a vezetést az örmény gárda ellen!