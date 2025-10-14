Nem a portugál-magyar, hanem Szoboszlai posztja a téma Angliában 

Miközben Európa a vb-selejtezőkre – köztük a portugál–magyar meccsre – figyel, Angliában egészen másról beszélnek: Szoboszlai Dominik szerepköréről és a Liverpool várható összeállításáról a hétvégi rangadó előtt. A Vörösök vasárnap délután fogadják a szebb napokat látott ősi rivális Manchester Unitedet az Anfielden – írja a tribuna.com.

Arne Slot együttese jelenleg a Premier League második helyén áll 15 ponttal, mindössze egyetlen ponttal lemaradva az éllovas Arsenal mögött.

A válogatott szünet után a Liverpool célja egyértelmű: újabb három ponttal folytatni a bajnoki címért folyó hajszát. A csapat azonban több kulcsjátékosát is kénytelen lesz nélkülözni: Alisson Becker, Giovanni Leoni, Stefan Bajcetic és Jayden Danns sem bevethető, miközben Federico Chiesa és Wataru Endo játéka is kérdéses.

A liverpooli stáb számára további aggodalomra ad okot, hogy Ibrahima Konaté sérüléssel tért vissza a francia válogatottból, bár a jelek szerint nem súlyos a probléma, így akár kezdő is lehet a United ellen. Ryan Gravenberch holland válogatottbeli kihagyása pedig pusztán elővigyázatossági okokból történt, a középpályás már a héten visszatérhetett az edzésekhez Melwoodban.

Az angol sajtó szerint Slot a következő kezdőt tervezi a rangadóra: Mamardasvili – Bradley, Van Dijk, Konaté, Kerkez – Gravenberch, Szoboszlai – Wirtz, Salah, Gakpo – Ekitike. A legtöbb vita Szoboszlai helye körül zajlik: