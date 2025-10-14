Ft
Ft
17°C
10°C
Ft
Ft
17°C
10°C
10. 14.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 14.
kedd
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
poszt Manchester United Liverpool Premier League Szoboszlai Dominik

Nem a portugál-magyar, hanem Szoboszlai posztja a téma Angliában 

2025. október 14. 16:59

A szigetországban már most a Liverpool hétvégi várható kezdőjéről beszélnek. Szoboszlai Dominik ismét kulcsszerepet kaphat Arne Slot vezetőedzőtől a Manchester United elleni rangadón.

2025. október 14. 16:59
null

Miközben Európa a vb-selejtezőkre – köztük a portugál–magyar meccsre – figyel, Angliában egészen másról beszélnek: Szoboszlai Dominik szerepköréről és a Liverpool várható összeállításáról a hétvégi rangadó előtt. A Vörösök vasárnap délután fogadják a szebb napokat látott ősi rivális Manchester Unitedet az Anfielden – írja a tribuna.com

Arne Slot együttese jelenleg a Premier League második helyén áll 15 ponttal, mindössze egyetlen ponttal lemaradva az éllovas Arsenal mögött.

A válogatott szünet után a Liverpool célja egyértelmű: újabb három ponttal folytatni a bajnoki címért folyó hajszát. A csapat azonban több kulcsjátékosát is kénytelen lesz nélkülözni: Alisson Becker, Giovanni Leoni, Stefan Bajcetic és Jayden Danns sem bevethető, miközben Federico Chiesa és Wataru Endo játéka is kérdéses.

A liverpooli stáb számára további aggodalomra ad okot, hogy Ibrahima Konaté sérüléssel tért vissza a francia válogatottból, bár a jelek szerint nem súlyos a probléma, így akár kezdő is lehet a United ellen. Ryan Gravenberch holland válogatottbeli kihagyása pedig pusztán elővigyázatossági okokból történt, a középpályás már a héten visszatérhetett az edzésekhez Melwoodban.

Az angol sajtó szerint Slot a következő kezdőt tervezi a rangadóra: Mamardasvili – Bradley, Van Dijk, Konaté, Kerkez – Gravenberch, Szoboszlai – Wirtz, Salah, Gakpo – Ekitike. A legtöbb vita Szoboszlai helye körül zajlik: 

a magyar válogatott csapatkapitányt ezúttal a középpálya tengelyében, mélyebb szerepkörben láthatjuk,

 ahol szervezőmunkája és dinamizmusa kulcsszerepet kaphat a Liverpool támadójátékában.

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Burak Basturk / Middle East Images / Middle East Images via AFP

 

 

 

 

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
deniel
2025. október 14. 18:10
Wirtzet nem kell támadni Szoboszlainak is jócskán kellett idő míg valamit is csinált majd az idő megoldja vagy ....
Válasz erre
0
0
Reszelő Aladár
2025. október 14. 18:00
Wirtz kiváló választás volt, megbontotta a középpálya dinamikáját előre is hátra is, de legalább egy rakás pénzbe került. Ha nem lesz bajnok a Pool, akkor bárki lesz, megköszönheti ezt a kiváló igazolást.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!