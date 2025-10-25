Szoboszlai Dominik két éve csak erre várt – a Liverpool magyarja varázslatról és titkokról mesélt a születésnapján (VIDEÓ)

„Ez egy kis varázslat. Mindig próbálok valami különlegeset csinálni. Azt hiszem, jókor jött ez. Virgil megkérdezte, hogy be akarom-e neki ívelni labdát, és akkor ő visszafejelheti, és akkor lehet egy helyzetünk a kapu előtt. Nagyjából a 83. percben történt. Szóval azt gondoltam: „Mikor, ha nem most?” Azt mondtam nekik, menjenek messzebbre, és egy kicsit balra, mert az egy méternek a faltól, az ellenfél játékosaitól meg kellett lennie. Akkor talán Raya nem látja majd a labdát, csak kilenc méter után fogja meglátni. És ez, azt hiszem, ez nehéz egy kapusnak, ahogy tudom, mert ezt sokat kérdezem tőlük. Őszintén szólva kockáztatnom kellett, mert messze volt a cél. Nagyon erősen kellett lőni, hogy ne legyen ideje a kapusnak elkapni. Úgy éreztem, hogy nagyon jól találtam el, nem ment túl magasan és túl alacsonyan sem. A fal felett ment a labda, jó tempójú lövés volt. Csak abban reménykedtem, hogy amikor eltalálom a kapufát, befelé megy, és nem kifelé. Ahogy láttátok, még a labda bejutása előtt elkezdtem futni, szóval csak a legjobbakat reméltem.

Az ünneplés olyan hosszúnak tűnt, mintha egy óra is eltelt volna. Arra gondoltam, bárcsak soha nem érne véget. Nem akartam még a pálya szélére érni, tovább akartam futni. A Kop előtti gólszerzést át kell élni, csak azok érezhetik ezt, akik megtették. Nem számít, milyen gólt szereztél, őrült egy érzés, ez a legjobb érzés. Már két éve várok arra, hogy megkapjam a lehetőségeimet, és azt hiszem, megragadom őket.”