Nem akármilyen bajnok, nem akármilyen születésnap: így köszöntötték fel Szoboszlait Liverpoolban

Az olaszok csak pislognak a magyar siker láttán, az osztrákok tettére nincs mentség
Nemzetközi botrány lett belőle.
Nem akármilyen évet tudhat maga mögött a magyar klasszis.
Október 25-én ünnepli huszonötödik születésnapját Szoboszlai Dominik, amiről a Liverpool is megemlékezett X közösségi oldalán.
„Boldog születésnapot, Dom!” – köszöntik a bejegyzésben a sztár, aki mögött nem akármilyen év áll. Nemcsak bajnok lett a csapatával, de idén született Buzsik Borkával első közös kislányuk is.
A héten pedig a BL-forduló legjobb csapatába is beválasztották,
miután egy gólt és egy gólpasszt is szerzett a Frankfurt elleni Bajnokok Ligája mérkőzésen.
A magyar válogatott sztárja születésnapján sem pihenhet, a Liverpool este a Brentford vendégeként játszik bajnoki mérkőzést.
Nyitókép: AFP / Adam Vaughan