Buzsik Borka Liverpool szülinap Szoboszlai Dominik

Nem akármilyen bajnok, nem akármilyen születésnap: így köszöntötték fel Szoboszlait Liverpoolban

2025. október 25. 11:57

Nem akármilyen évet tudhat maga mögött a magyar klasszis.

Október 25-én ünnepli huszonötödik születésnapját Szoboszlai Dominik, amiről a Liverpool is megemlékezett X közösségi oldalán.

„Boldog születésnapot, Dom!” – köszöntik a bejegyzésben a sztár, aki mögött nem akármilyen év áll. Nemcsak bajnok lett a csapatával, de idén született Buzsik Borkával első közös kislányuk is.

A héten pedig a BL-forduló legjobb csapatába is beválasztották,

miután egy gólt és egy gólpasszt is szerzett a Frankfurt elleni Bajnokok Ligája mérkőzésen.

A magyar válogatott sztárja születésnapján sem pihenhet, a Liverpool este a Brentford vendégeként játszik bajnoki mérkőzést.

Ezzel a képpel köszöntötte a Liverpool a születésnapos Szoboszlai Dominikot
Forrás: X

Nyitókép: AFP / Adam Vaughan

 

 

Takagi
2025. október 25. 12:44
Szobó sok boldogságot, és sikert kívánok!
