Liverpool–Manchester United: Szoboszlai főszerepet játszhat a világ egyik legnagyobb rangadóján

Egyértelmű üzenetet kapott Arne Slot – ezt kell tennie Szoboszlaival és a német sztárjával
Nem győzték dicsérni a Liverpool magyarját.
Vasárnap rendezik a Liverpool–Manchester United szuperrangadót az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban. Szoboszlai Dominikék három vereséggel a hátuk mögött fogadják az ősi riválist.
A történelmet tekintve vasárnap rendezik Anglia egyik legnagyobb futballrangadóját: a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool a Manchester Unitedet fogadja.
A Liverpool előző idényben aratott elsőségével beérte az MU-t, és így mindkét klub 20-20 bajnoki címmel büszkélkedik. Szoboszlaiék címvédőként fogadják tehát az ősi riválist, amely bármennyire is hektikus teljesítményt nyújt, jelenleg jobb formában van.
A fogadóirodáknál és az Opta szuperszámítógénél (73,3 százalék) azonban a Liverpool számít az egyértelmű favoritnak. A Premier League-ből eddig hét forduló ment le, és a két csapatot öt pont választja el egymástól. Szoboszlai Dominikék az eredményeket tekintve nagyon jól kezdtek, a tizenegyesekkel elbukott Angol Szuperkupa-mérkőzés után sorozatban hét tétmeccset is megnyertek. Ennek ellenére sok kritikai érte őket, miután több találkozón is csak a hajrában tudták megszerezni a győzelmet jelentő gólt.
A Vörösök a nyáron a Transfermarkt szerint összesen 482,9 millió eurót költöttek új játékosokra, így a céljuk egyértelmű: mindent megnyerni, minden kupát elhódítani. A leggyorsabban Hugo Ekitiké illeszkedett be, a 23 éves csatár az első három tétmérkőzésén négy gólból vette ki a részét. Aztán hosszú huzavona után megérkezett a 145 millió euróért szerződtetett svéd csatár, Alexander Isak is, de neki összesen egyetlen találata van eddig, és az is csak az Angol Ligakupában.
A két új szélső védő, a magyar válogatott Kerkez Milos és a holland Jeremie Frimpong bőven részesül a kritikákból, nem beszélve a 125 millió euróért érkező német szupertehetség Florian Wirtzről, aki tíz tétmeccsen csupán egy gólpasszt jegyez. Arne Slot vezetőedző a Chelsea ellen már nem is nevezte a kezdőbe, a szünetben állt be, és azt a Conor Bradley-t váltotta, aki Frimponghoz hasonlóan szintén nem nyújt maradandót a jobbhátvéd poszton. Így ismét Szoboszlainak kellett hátramennie, aki – mint a portugálok ellen is megmutatta – sokkal hasznosabb, ha a középpályán játszik.
Slotnak egyik új csatára sincsen jó formában, a jobbhátvéd poszt elég nagy kérdőjel, ráadásul Alisson kapus is megsérült, és biztosan nem játszik az ősi rivális ellen. Mohamed Szalahot is mostanság megtalálják a szurkolók és a szakértők, mert bár az idény elején jöttek tőle a gólok vagy a gólpasszok, sokszor eltűnt a pályán, míg a legutóbbi három tétmeccsén – amelyet a Liverpool mind elvesztett – sem találatot, sem asszisztot nem jegyzett. Az egyiptomi válogatottban ugyanakkor duplázott Dzsibuti ellen.
A legjobb véleménnyel Szoboszlai Dominikről és Ryan Gravenberchről vannak. A magyar válogatott csapatkapitánya szerepeljen bárhol, mindig megbízható teljesítményt nyújt, és azt se felejtsük el, hogy az Arsenal elleni rangadót ő döntötte el a szabadrúgásgóljával. A fáradtsága miatt viszont aggódnak Liverpoolban, hiszen folyamatosan 90 perceket játszik.
A nagyobb nyomás egyértelműen a címvédőn lesz vasárnap, hiszen egy újabb pontvesztés vagy vereség még nagyobb gödörbe lökheti. Akár az egész idényt meghatározhatja vagy nagyban befolyásolhatja a novemberi válogatott szünetig lejátszott mérkőzések alakulása. Szoboszlaiék sorrendben
Három vereség után muszáj javítaniuk, ráadásul otthon játszanak egy olyan csapattal, amely még mindig keresi önmagát. Leírni viszont nem szabad a Vörös Ördögöket sem, akik már bizonyították ebben az idényben, hogy a rangadókra felszívják magukat.
Rúben Amorim együttese már a negyedik „big sixes” mérkőzésére készül: az Arsenaltól és a Manchester Citytől kikapott, miközben a Chelsea-t legyőzte. Hazai pályán eddig négy meccset játszott, és mindegyiken jól futballozott. Az Ágyúsok ellen ugyan vereség lett a vége, de a többit behúzta, így ezekre a teljesítményekre alapozna a folytatásban, mivel idegenben teljesen más arcát mutatja. A bajnokságban idegenben eddig egy pontot szerzett, a Fulham vendégeként, míg három gólt kapva kikapott a Citytől és a Brentfordtól.
Legutóbb azonban a Premier League-et jól kezdő újonc Sunderlandet odahaza 2–0-ra legyőzte. Benjamin Sesko megtalálta a góllövő cipőjét, hiszen egymás után két találkozón is eredményes volt, de ami a legfontosabb történés volt Manchesterben, hogy Senne Lammens személyében debütált az átigazolási időszakban szerződtetett 23 éves belga kapus, és nagyon jó benyomást keltett. A Manchester United ebben az idényben nem kevés gólt kapott kapushibát követően, így Lammens jó játékában nagyon bíznak a szurkolók.
Ami a közelmúltat illeti: a két csapat legutóbbi két egymás elleni Anfielden rendezett meccse is döntetlenre végződött, 2023 tavaszán a Liverpool viszont 7–0-ra győzött. Az MU legutóbb 2016-ban tudott vendégként nyerni, akkor a találkozó egyetlen gólját Wayne Rooney szerezte.
Aligha várhatunk látványos mérkőzést, mivel egyik csapat sincsen kirobbanó formában, a tét óriási, ráadásul a válogatott szünet utáni első meccseknél sokszor érezhető a játékosokon az utazások okozta fáradság, és ez ki tud hatni a játékra. Egy biztos, ha a Liverpool nem tud nyerni, eltávolodhat az Arsenaltól, de a manchesterieken is van bőven nyomás, mert egy újabb vereséggel könnyen a tabella alsó negyedében találhatja magát.
A rangadót – amelyet a Spíler Tv közvetít – vasárnap 17.30-kor rendezik.
Fotó: Darren Staples/AFP