Liverpool–Manchester United: Szoboszlai főszerepet játszhat a világ egyik legnagyobb rangadóján

A történelmet tekintve vasárnap rendezik Anglia egyik legnagyobb futballrangadóját: a Szoboszlai Dominikot, Kerkez Milost és Pécsi Ármint foglalkoztató Liverpool a Manchester Unitedet fogadja.

Szoboszlai egy újabb rangadón bizonyíthat (Fotó: Andy Buchanan/AFP)

A Liverpool előző idényben aratott elsőségével beérte az MU-t, és így mindkét klub 20-20 bajnoki címmel büszkélkedik. Szoboszlaiék címvédőként fogadják tehát az ősi riválist, amely bármennyire is hektikus teljesítményt nyújt, jelenleg jobb formában van.

Szoboszlai felfelé lóg ki

A fogadóirodáknál és az Opta szuperszámítógénél (73,3 százalék) azonban a Liverpool számít az egyértelmű favoritnak. A Premier League-ből eddig hét forduló ment le, és a két csapatot öt pont választja el egymástól. Szoboszlai Dominikék az eredményeket tekintve nagyon jól kezdtek, a tizenegyesekkel elbukott Angol Szuperkupa-mérkőzés után sorozatban hét tétmeccset is megnyertek. Ennek ellenére sok kritikai érte őket, miután több találkozón is csak a hajrában tudták megszerezni a győzelmet jelentő gólt.