Záporoznak a kritikák, mindenki Kerkez ellen – így reagált a Liverpool magyarja

„Alberto Moreno gonosz reinkarnációja” – Kerkezt kitennék a csapatból Liverpoolban
Gólt szerzett, de most sem játszott jól.
Válságban a Liverpool. A csapat rossz eredményei miatt Kerkez Milost is sokan kritizálják.
Ahogyan arról beszámoltunk, a Liverpool futballcsapatának újabb veresége után záporoznak a kritikák a magyar válogatott Kerkez Milos felé. Több egykori kiváló labdarúgó is arról beszélt, hogy a balhátvédet nem szabadna kezdetnie Arne Slot vezetőedzőnek.
A Premier League Hall of Fame-be minap bekerülő Gary Neville szerint amíg Slot kitart a két szélen Conor Bradley és Kerkez mellett, addig a Liverpool nem fog tudni visszaállni a helyes útra.
A 89-szeres ír válogatott Tony Cascarino odáig ment, hogy a Liverpoolnak akár kiesési gondjai is lehetnek, ha nem tudnak kikecmeregni a gödörből. Ő a Vörösök átigazolási politikáját kritizálta, mert szerinte a négy nagy név közül egyedül Hugo Ekitiké jött be, Kerkez pedig elég rosszul teljesít.
Idézte Terry Venables mondását, aki szerint, ha öt játékost igazolsz és egyik se válik be, akkor kiesel. Ha négy, akkor küszködsz és kiesési gondjaid lesznek. Ha négy beválik, akkor bejutsz a Bajnokok Ligájába, és ha mind az öt, akkor megnyered a bajnokságot.
Az angolok korábbi kiválóságai, Joe Cole és Steve McManaman szerint is Kerkez gyengén játszott a Brentford ellen.
A Liverpool-ikon, Jamie Carragher szerint ki lehet már jelenteni, hogy válságban van a Liverpool.
Az, hogy címvédőként egymás után négy meccset is elveszítesz úgy, hogy a nyáron ilyen sok pénzt elköltöttél – azt hiszem, válságban vagyunk”
– idézte őt a Daily Mail.
A magyar válogatott játékos a közösségi oldalán üzent:
Higgy, dolgozz és fejlődj.”
A posztja alatt a legtöbb lájk erre a kommentre érkezett:
„Még fiatal vagy, ne figyelj a károgókra!”
A Liverpoolra ezek az ellenfelek várnak a novemberi válogatott szünet előtt:
Crystal Palace (Angol Ligakupa, otthon),
Aston Villa (bajnoki, otthon),
Real Madrid (BL-meccs, otthon),
Manchester City (bajnoki, idegenben)
Fotó: Glyn Kirk/AFP