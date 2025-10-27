Ft
10. 27.
hétfő
Liverpool Jamie Carragher Gary Neville Kerkez Milos

Záporoznak a kritikák, mindenki Kerkez ellen – így reagált a Liverpool magyarja

2025. október 27. 16:46

Válságban a Liverpool. A csapat rossz eredményei miatt Kerkez Milost is sokan kritizálják.

2025. október 27. 16:46
null

Ahogyan arról beszámoltunk, a Liverpool futballcsapatának újabb veresége után záporoznak a kritikák a magyar válogatott Kerkez Milos felé. Több egykori kiváló labdarúgó is arról beszélt, hogy a balhátvédet nem szabadna kezdetnie Arne Slot vezetőedzőnek.

Kerkez hiába szerezte meg első gólját, a legtöbben őt is kritizálják
Kerkez hiába szerezte meg első gólját, a legtöbben őt is kritizálják (Fotó: Glyn Kirk/AFP)

 

Ezt is ajánljuk a témában

A Premier League Hall of Fame-be minap bekerülő Gary Neville szerint amíg Slot kitart a két szélen Conor Bradley és Kerkez mellett, addig a Liverpool nem fog tudni visszaállni a helyes útra.

A 89-szeres ír válogatott Tony Cascarino odáig ment, hogy a Liverpoolnak akár kiesési gondjai is lehetnek, ha nem tudnak kikecmeregni a gödörből. Ő a Vörösök átigazolási politikáját kritizálta, mert szerinte a négy nagy név közül egyedül Hugo Ekitiké jött be, Kerkez pedig elég rosszul teljesít.

Idézte Terry Venables mondását, aki szerint, ha öt játékost igazolsz és egyik se válik be, akkor kiesel. Ha négy, akkor küszködsz és kiesési gondjaid lesznek. Ha négy beválik, akkor bejutsz a Bajnokok Ligájába, és ha mind az öt, akkor megnyered a bajnokságot.

Az angolok korábbi kiválóságai, Joe Cole és Steve McManaman szerint is Kerkez gyengén játszott a Brentford ellen.

A Liverpool-ikon, Jamie Carragher szerint ki lehet már jelenteni, hogy válságban van a Liverpool.

Az, hogy címvédőként egymás után négy meccset is elveszítesz úgy, hogy a nyáron ilyen sok pénzt elköltöttél – azt hiszem, válságban vagyunk”

– idézte őt a Daily Mail.

Kerkez reagált

A magyar válogatott játékos a közösségi oldalán üzent:

Higgy, dolgozz és fejlődj.”

A posztja alatt a legtöbb lájk erre a kommentre érkezett:

„Még fiatal vagy, ne figyelj a károgókra!”


A Liverpoolra ezek az ellenfelek várnak a novemberi válogatott szünet előtt:

Crystal Palace (Angol Ligakupa, otthon),

Aston Villa (bajnoki, otthon),

Real Madrid (BL-meccs, otthon),

Manchester City (bajnoki, idegenben)

Fotó: Glyn Kirk/AFP

Squalline
2025. október 27. 19:12
Ugyanazt csinálják, mint Szoboszlaival tették. Ocsmány kettős mérce. Ugyanakkor a magyar sajtó is torzít. Kerkezzel is elégedetlenek ugyan, de a központi téma messze nem Kerkez. Hanem Salah és Wirtz, valamint már nyíltan feszegetik Slot kirúgását. Csak a magyar jobboldali sajtó úgy támogatja "objektív alapokon" egy kivételesen tehetséges magyar-szerb származású verbászi srác karrierjét, hogy szándékosan rá fókuszálja a liverpool sikertelenségét. Mindezt azért teszi mert azt reméli, ezzel figyelmet és kommenteket generál. Ez egy aljasan kidolgozott metodika, amit bevet más témákban is. Csakhogy ez kontraproduktív. Ők azt hiszik, hogy a szándékos savazás majd felkelti a magyarok melletti kiállást. De ez nem igaz. Csak azt terjesztik ezzel, hogy Kerkez egy szar focista, és ez marad meg az olvasók fejében. Egy mesterségesen eltorzított hamis kép. Még egyszer mondom, a központi téma odaát Salah, Wirtz és Slot.
2025. október 27. 17:29
Nekem is van gondom kerkez liverpooli játékával, de nem csak az övével. 1./ Kerkez mentségére legyen, hogy csaknem mindig az ellenfél legjobbjával kerül szembe. (Csak pár példa: Saka, Madueke és Semenyo. Akik mind lenyomnák a lassúvá vát Robertsont.) 2./ Kerkez erősségét , az előretöréseket és a beadásokat nem tudja használni a Liverpool. Gakpo soha nem adja vissza a labdát neki. van Dijk, vagy a középpályások csak ritkán passzolnak neki. Ha igen, akkor sokszor csak kényzzerből. 3./ Kerkezt sokszor magára hagyják egy az egyben. Nem kettőzik le. (Az persze igaz, hogy az ellenfél sokszor úgy alakítja ki a támadását, hogy Kerkezt ne tudják segíteni a védőtársai.)
apro_marosan_petergabor
2025. október 27. 17:29
Igen, Kerkez javul, aktív. Sőt, gólt lő. Ha Konate és Dijk is gólt lőtt vola, a Pool nyert volna. Az angolok csak a néger és arab légiósokat tolerálják, a Közép-európaiakat nehezen... Szobo is megjárta a kálváriáját.. Salah még mindig nem szereti... Hajrá Miklos, ne hagyd magad!
