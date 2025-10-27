Záporoznak a kritikák, mindenki Kerkez ellen – így reagált a Liverpool magyarja

A 89-szeres ír válogatott Tony Cascarino odáig ment, hogy a Liverpoolnak akár kiesési gondjai is lehetnek, ha nem tudnak kikecmeregni a gödörből. Ő a Vörösök átigazolási politikáját kritizálta, mert szerinte a négy nagy név közül egyedül Hugo Ekitiké jött be, Kerkez pedig elég rosszul teljesít.

Idézte Terry Venables mondását, aki szerint, ha öt játékost igazolsz és egyik se válik be, akkor kiesel. Ha négy, akkor küszködsz és kiesési gondjaid lesznek. Ha négy beválik, akkor bejutsz a Bajnokok Ligájába, és ha mind az öt, akkor megnyered a bajnokságot.

Az angolok korábbi kiválóságai, Joe Cole és Steve McManaman szerint is Kerkez gyengén játszott a Brentford ellen.

A Liverpool-ikon, Jamie Carragher szerint ki lehet már jelenteni, hogy válságban van a Liverpool.