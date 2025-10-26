Ft
Ft
13°C
6°C
Ft
Ft
13°C
6°C
10. 26.
vasárnap
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 26.
vasárnap
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Brentford City brentford Liverpool Premier League Kerkez Milos

„Alberto Moreno gonosz reinkarnációja” – Kerkezt kitennék a csapatból Liverpoolban

2025. október 26. 12:58

A Liverpool újabb veresége után elővették a magyar válogatott balbekkjét. Kerkez Milos ugyan betalált, de nem játszott jól.

2025. október 26. 12:58
null

Ahogyan arról beszámoltunk, a Liverpool újabb vereséget szenvedett az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League), ezúttal a Brentford vendégeként kapott ki 3–2-re. Kerkez Milos megszerezte első gólját az új csapatában, de nem játszott jól, és ezért a kritikák kereszttüzébe került.

Kerkez betalált, de nem játszott jól
Kerkez betalált, de nem játszott jól (Fotó: Glyn Kirk/AFP)

Ezt is ajánljuk a témában

Mint egy korábbi cikkünkben írtuk, Szoboszlai Dominik teljesítményét mindenhol elismerték, a This is Anfieldtől is a legmagasabb osztályzatot kapta és szépeket írt róla. A szurkolói portál viszont nagyon beleszállt Kerkezbe, a csapatból a legrosszabb osztályzatot (4) neki adta.

Ezt is ajánljuk a témában

A kritika szerint sosem lehet tudni, mit kapunk tőle, bármelyik pillanatban hirtelen előugorhat, és aztán csak Isten tudja, mi következik.

Ma olyan volt, mint Alberto Moreno gonosz reinkarnációja”

– jegyezte meg a szerző, majd hozzátette, hogy egyszerre lenyűgöző és érthetetlen is követni a játékát. Csinál nagyon szép dolgokat, de a másik pillanatban érthetetlen döntéseket hoz. Sorsszerű, hogy pont ő hozta vissza a liverpooli reményeket, az ünneplése pedig olyan szenvedélyes volt, mint amennyire Kerkez maga is megszállott.

„Kiszámítható sárga lapot kapott, a kiszámíthatatlansága pedig úgy tűnik, hogy sokszor őrületbe kergeti Virgil van Dijket. Van egy olyan érzésem, hogy ez srác még nagyon jó lesz nekünk, de most a kezdőcsapatban látni őt olyan, mint a rulett, ezért Robertsont kell betenni.”

Sokan bántják Kerkezt

A Brentford egyik nagy fegyvere a nagy bedobások, és az egyik ilyen után szerzett vezetést. A The Liverpool Community Facebook-oldal szerint teljesen nyilvánvaló, hogy az ellenfelek már Kerkezre játszanak, hiszen ezt a találatot is az ő embere szerezte. Az más kérdés, hogy a labdát előtte tovább csúsztatták – ezt a kommentszekcióban is megírták, viszont a szurkolók sem elégedettek a játékával, valaki szerint Robertson egy lábbal is jobb lenne a helyén, de mások is azt szeretnék, hogy a skót kezdjen helyette.

„Egyedül Szoboszlai és a buszvezető vehető komolyan Liverpoolban.”


Fotó: Glyn Kirk/AFP

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Atti bá
2025. október 26. 13:53
Angolosan bevédik a selejtes túlfizetett bohócokat egy "új játékos" gyalázásával. Semmi új. Fizetett hangulatkeltők mindig voltak és lesznek is. Milos a kockás fejével nem lett a kedvencük, egyenlőre.
Válasz erre
0
0
Derek Zoolander
2025. október 26. 13:28
Érdekes hogy a Bournemouth-ban nem volt vele semmi "gond". Balhátvéd létére neki kell gólt rúgni amíg a 100+ millió fontos játékosok csak balf.szkodnak.
Válasz erre
2
0
frankie-bunn
2025. október 26. 13:03
Pótcselekvés amit Milossal művelnek.. nem kell igy azzal foglalkozniuk a szent tehenek micsoda fékek a csapatban....
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!