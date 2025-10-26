„Alberto Moreno gonosz reinkarnációja” – Kerkezt kitennék a csapatból Liverpoolban

A kritika szerint sosem lehet tudni, mit kapunk tőle, bármelyik pillanatban hirtelen előugorhat, és aztán csak Isten tudja, mi következik.

Ma olyan volt, mint Alberto Moreno gonosz reinkarnációja”

– jegyezte meg a szerző, majd hozzátette, hogy egyszerre lenyűgöző és érthetetlen is követni a játékát. Csinál nagyon szép dolgokat, de a másik pillanatban érthetetlen döntéseket hoz. Sorsszerű, hogy pont ő hozta vissza a liverpooli reményeket, az ünneplése pedig olyan szenvedélyes volt, mint amennyire Kerkez maga is megszállott.

„Kiszámítható sárga lapot kapott, a kiszámíthatatlansága pedig úgy tűnik, hogy sokszor őrületbe kergeti Virgil van Dijket. Van egy olyan érzésem, hogy ez srác még nagyon jó lesz nekünk, de most a kezdőcsapatban látni őt olyan, mint a rulett, ezért Robertsont kell betenni.”

Sokan bántják Kerkezt