„Alberto Moreno gonosz reinkarnációja” – Kerkezt kitennék a csapatból Liverpoolban

Brentford–Liverpool: hiába Kerkez első gólja és Szoboszlai gólpassza, sorozatban negyedszer kaptak ki Arne Sloték
Teljesen megérdemelten szenvedtek 3–2-es vereséget.
A Liverpool újabb veresége után elővették a magyar válogatott balbekkjét. Kerkez Milos ugyan betalált, de nem játszott jól.
Ahogyan arról beszámoltunk, a Liverpool újabb vereséget szenvedett az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokságban (Premier League), ezúttal a Brentford vendégeként kapott ki 3–2-re. Kerkez Milos megszerezte első gólját az új csapatában, de nem játszott jól, és ezért a kritikák kereszttüzébe került.
Mint egy korábbi cikkünkben írtuk, Szoboszlai Dominik teljesítményét mindenhol elismerték, a This is Anfieldtől is a legmagasabb osztályzatot kapta és szépeket írt róla. A szurkolói portál viszont nagyon beleszállt Kerkezbe, a csapatból a legrosszabb osztályzatot (4) neki adta.
A kritika szerint sosem lehet tudni, mit kapunk tőle, bármelyik pillanatban hirtelen előugorhat, és aztán csak Isten tudja, mi következik.
Ma olyan volt, mint Alberto Moreno gonosz reinkarnációja”
– jegyezte meg a szerző, majd hozzátette, hogy egyszerre lenyűgöző és érthetetlen is követni a játékát. Csinál nagyon szép dolgokat, de a másik pillanatban érthetetlen döntéseket hoz. Sorsszerű, hogy pont ő hozta vissza a liverpooli reményeket, az ünneplése pedig olyan szenvedélyes volt, mint amennyire Kerkez maga is megszállott.
„Kiszámítható sárga lapot kapott, a kiszámíthatatlansága pedig úgy tűnik, hogy sokszor őrületbe kergeti Virgil van Dijket. Van egy olyan érzésem, hogy ez srác még nagyon jó lesz nekünk, de most a kezdőcsapatban látni őt olyan, mint a rulett, ezért Robertsont kell betenni.”
A Brentford egyik nagy fegyvere a nagy bedobások, és az egyik ilyen után szerzett vezetést. A The Liverpool Community Facebook-oldal szerint teljesen nyilvánvaló, hogy az ellenfelek már Kerkezre játszanak, hiszen ezt a találatot is az ő embere szerezte. Az más kérdés, hogy a labdát előtte tovább csúsztatták – ezt a kommentszekcióban is megírták, viszont a szurkolók sem elégedettek a játékával, valaki szerint Robertson egy lábbal is jobb lenne a helyén, de mások is azt szeretnék, hogy a skót kezdjen helyette.
„Egyedül Szoboszlai és a buszvezető vehető komolyan Liverpoolban.”
