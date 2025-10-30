„Ki leszel rúgva” – Szoboszlai reakcióján nevetnek a Liverpool-szurkolók

A Liverpool az első félidő végén két gólt is kapott, a végeredmény a 88. percben alakult ki. A találkozón a vendégtábor – amely ebben az idényben már harmadszor láthatta, hogy a kedvencek legyőzik a Vörösöket – többször is azt skandálta, hogy Arne Slotot másnap reggel kirúgja a ’Pool.

Az egyik szurkoló a kommentszekcióban megemlítette Szoboszlait, és cikkünk megjelenéséig a hozzászólása már több mint 560 reakciót kapott, ebből 342 lájk.

Más is látta, hogy Szoboszlai elnevette magát, amikor a Palace-szurkolók elkezdték azt énekelni, hogy holnap ki leszel rúgva?”

A Liverpool pocsék formában van: a legutóbbi hét tétmeccséből csupán egyet nyert meg, a többi hatot mind elvesztette. A novemberi válogatott szünetig még három mérkőzés vár rá.