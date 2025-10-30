„Ki leszel rúgva” – Szoboszlai reakcióján nevetnek a Liverpool-szurkolók

Szoboszlai nélkül még annyira sem megy: lőtt gól nélkül esett ki a Kerkezzel felálló Liverpool
Fújhatott egyet végre.
Egyre jobban forrósodik a kispad Arne Slot alatt. A Crystal Palace-szurkolók skandálása után a Liverpool drukkereinek feltűnt Szoboszlai reakciója.
Ahogyan arról beszámoltunk, a Liverpool újabb vereséget szenvedett, ezúttal meglehetősen tartalékosan – Szoboszlai Dominik nélkül – a Crystal Palace-tól kapott ki hazai pályán 3–0-ra az Angol Ligakupában, amivel búcsúzott a sorozattól.
Arne Slot vezetőedző nagyon tartalékos összeállításban küldte fel a csapatát, ráadásul a kispadra is fiatalokat nevezett, így többek között Szoboszlai Dominik sem volt a meccskeret tagja. A mérkőzés végeredményéről természetes a Liverpool beszámolt a közösségi felületein, az egyik drukker pedig a magyar válogatott csapatkapitányának reakcióját hozta fel a stadionban.
A Liverpool az első félidő végén két gólt is kapott, a végeredmény a 88. percben alakult ki. A találkozón a vendégtábor – amely ebben az idényben már harmadszor láthatta, hogy a kedvencek legyőzik a Vörösöket – többször is azt skandálta, hogy Arne Slotot másnap reggel kirúgja a ’Pool.
Az egyik szurkoló a kommentszekcióban megemlítette Szoboszlait, és cikkünk megjelenéséig a hozzászólása már több mint 560 reakciót kapott, ebből 342 lájk.
Más is látta, hogy Szoboszlai elnevette magát, amikor a Palace-szurkolók elkezdték azt énekelni, hogy holnap ki leszel rúgva?”
A Liverpool pocsék formában van: a legutóbbi hét tétmeccséből csupán egyet nyert meg, a többi hatot mind elvesztette. A novemberi válogatott szünetig még három mérkőzés vár rá.
A hétvégén tehát az az Aston Villa érkezik az Anfiledre, amely ugyan nagyon rosszul kezdte az idényt, de most már jó formának örvend, legutóbb például hazai pályán legyőzte a Manchester Cityt.
Arne Sloton és csapatán hatalmas a nyomás. A holland tréner a Crystal Palace elleni meccsre benevezett kerettel szinte feladta az Angol Ligakupát, de arra nem sokan számítottak, hogy a londoniak három góllal nyernek. Mivel Slot a legjobbjait pihentette, egy ilyen eredmény után a szurkolók azt várják el, hogy az Aston Villa elleni következő bajnokit behúzzák.
Fotó: Oli Scarff/AFP, archív