Ft
Ft
14°C
5°C
Ft
Ft
14°C
5°C
10. 29.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Háború Ukrajnában
AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
10. 29.
szerda
Hírek
Vélemények
Mandiner Díj
Angol Ligakupa Ligakupa Pécsi Ármin Liverpool Kerkez Milos Crystal Palace Szoboszlai Dominik

Salamoni döntés: Slot kihagyta Szoboszlait, de így sincs Liverpool magyarok nélkül

2025. október 29. 20:02

Kerkez Milos a kezdőben, Pécsi Ármin a padon a Vörösök Crystal Palace elleni Ligakupa-nyolcaddöntőjén. Szoboszlai Dominik végre lélegzetvételnyi szünethez juthat.

2025. október 29. 20:02
null

Csak meghúzta a kockázatos, de alighanem helyes döntést Arne Slot: a Liverpool holland mestere kivételesen a keretbe sem jelölte Szoboszlai Dominiket a Vörösök szerda esti, Crystal Palace elleni Ligakupa-nyolcaddöntőjére. Slot dilemmája nem lehetett kicsit, hiszen a zuhanórepülésben lévő csapatot valahogyan vissza kellene kormányoznia a győztes ösvényre, így 

nagy kérdés volt, az eredménykényszer tudatában bevállalja-e, hogy az idei szezonban csapágyasra járatott legjobbját a sorozatok közül talán legkevésbé fontos Ligakupában sem pihenteti.

A választ megkaptuk, a Liverpool azonban így sem marad magyarok nélkül: Kerkez Milos a kezdőben kapott helyet, az ifjú Pécsi Ármin pedig a remélteknek megfelelően végre odaülhet a felnőttcsapat kispadjára!

Ezt is ajánljuk a témában

A Liverpoolnak lenne éppen miért visszavágnia a Palace-nak, hiszen Oliver Glasner együttese a történelmi Community Shield-siker után nemrég a bajnokságban is legyőzte a bajnoki címvédő Vörösöket, akik legutóbb több mint egy éve, tavaly október elején tudták legyűrni a masszív dél-londoni gárdát. Az összecsapás 20:45-kor kezdődik, a Match4 élőben közvetíti.

(Nyitókép: MTI/EPA/Neil Hall)

Összesen 1 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Takagi
2025. október 29. 21:34
Rá fér a pihenés. Ki dolgozta eddig is a belét.
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!