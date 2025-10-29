Salamoni döntés: Slot kihagyta Szoboszlait, de így sincs Liverpool magyarok nélkül

Csak meghúzta a kockázatos, de alighanem helyes döntést Arne Slot: a Liverpool holland mestere kivételesen a keretbe sem jelölte Szoboszlai Dominiket a Vörösök szerda esti, Crystal Palace elleni Ligakupa-nyolcaddöntőjére. Slot dilemmája nem lehetett kicsit, hiszen a zuhanórepülésben lévő csapatot valahogyan vissza kellene kormányoznia a győztes ösvényre, így

nagy kérdés volt, az eredménykényszer tudatában bevállalja-e, hogy az idei szezonban csapágyasra járatott legjobbját a sorozatok közül talán legkevésbé fontos Ligakupában sem pihenteti.

A választ megkaptuk, a Liverpool azonban így sem marad magyarok nélkül: Kerkez Milos a kezdőben kapott helyet, az ifjú Pécsi Ármin pedig a remélteknek megfelelően végre odaülhet a felnőttcsapat kispadjára!