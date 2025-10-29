Salamoni döntés: Slot kihagyta Szoboszlait, de így sincs Liverpool magyarok nélkül

Baj van Liverpoolban – mindenki azt lesi, Slot hogyan dönt Szoboszlaival kapcsolatban
„A mi felelősségünk, hogy felismerjük, mi történik, és helyrehozzuk a dolgokat.”
Kerkez Milos a kezdőben, Pécsi Ármin a padon a Vörösök Crystal Palace elleni Ligakupa-nyolcaddöntőjén. Szoboszlai Dominik végre lélegzetvételnyi szünethez juthat.
Csak meghúzta a kockázatos, de alighanem helyes döntést Arne Slot: a Liverpool holland mestere kivételesen a keretbe sem jelölte Szoboszlai Dominiket a Vörösök szerda esti, Crystal Palace elleni Ligakupa-nyolcaddöntőjére. Slot dilemmája nem lehetett kicsit, hiszen a zuhanórepülésben lévő csapatot valahogyan vissza kellene kormányoznia a győztes ösvényre, így
nagy kérdés volt, az eredménykényszer tudatában bevállalja-e, hogy az idei szezonban csapágyasra járatott legjobbját a sorozatok közül talán legkevésbé fontos Ligakupában sem pihenteti.
A választ megkaptuk, a Liverpool azonban így sem marad magyarok nélkül: Kerkez Milos a kezdőben kapott helyet, az ifjú Pécsi Ármin pedig a remélteknek megfelelően végre odaülhet a felnőttcsapat kispadjára!
Ezt is ajánljuk a témában
„A mi felelősségünk, hogy felismerjük, mi történik, és helyrehozzuk a dolgokat.”
A Liverpoolnak lenne éppen miért visszavágnia a Palace-nak, hiszen Oliver Glasner együttese a történelmi Community Shield-siker után nemrég a bajnokságban is legyőzte a bajnoki címvédő Vörösöket, akik legutóbb több mint egy éve, tavaly október elején tudták legyűrni a masszív dél-londoni gárdát. Az összecsapás 20:45-kor kezdődik, a Match4 élőben közvetíti.
(Nyitókép: MTI/EPA/Neil Hall)